«Аталанта» - «Ювентус»: Прогноз от экспертов

вчера, 15:04

АТАЛАНТА

«Аталанта» смогла проявить характер и после серьезного спада на старте сезона значительно прибавила в качестве футбола. В данный момент команду Джанпьеро Гасперини всерьез можно рассматривать не только как кандидата на место в Лиге Европу, ей вполне по силам побороться и за Лигу Чемпионов, по игре клуб из Бергамо явно не уступает своим конкурентам в виде «Ромы», «Лацио», и уж тем более «Милана».

Серьезный шаг к этой цели «Аталанта» могла сделать в прошлом туре в противостоянии с «Ромой», но поединок явно пошел не по сценарию Гасперини, и уже к перерыву бергамаски проигрывали в три гола. Тем не менее, отыграться хозяевам удалось, но ничья всерьез не повлияла на турнирное положение команды – «Аталанта» седьмая и отстает от четвертого «Милана» на три очка.

ЮВЕНТУС

«Ювентус» великолепно смотрится в нынешнем сезоне – у команды Массимилиано Аллегри напрочь отсутствует конкуренция, что позволяет команде играть легко и непринужденно. Второй «Наполи» отстает уже на 11 очков в таблице и есть все причины полагать, что этот гандикап будет только увеличиваться, пока «партенопейцам» не хватает класса для полноценной чемпионской гонки.

В прошлом туре «старая синьора» смотрелась не лучшим образом в поединке с «Лацио» - за первый тайм «Ювентус» ни разу не пробил по воротам «орлов», что случилось с ним впервые за последние 14 лет. Несмотря на то, что именно «орлы» открыли счет, «Ювентусу» удалось переломить ход поединка и победить 2:1 в Риме, соперник так и не смог нанести чемпиону первое поражение в сезоне.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из четырех последних матчей в Бергамо команды не смогли обменяться голами

«Аталанта» является самой результативной командой Серии А – на ее счету 47 голов в 21 матче

«Аталанта» не проигрывает в последних четырех матчах – две победы и две ничьи

«Ювентус» провел в этом сезоне 29 матчей во всех турнирах и в каждом из этих поединков забивал

Прогноз

«Аталанта» набрала в последних матчах отличную форму, и несмотря на не совсем удачный матч с «Ромой», подходит к поединку в отличном настроении. В чемпионате бергамаски имели серьезное преимущество над «Ювентусом», но позволили ему спасти ничью, за что сегодня будут иметь возможность отомстить.

У «Юве» явно наметились проблемы в поединках с командами из числа ТОП – если у «Кьево» и «Болоньи» чемпион выигрывает без проблем, то с такими соперниками, как «Лацио» и «Милан», у него есть явные проблемы как в обороне, так и в атаке.

«Аталанта» находится сейчас именно в том состоянии, в котором она способна дать настоящий бой «Ювентусу», поэтому «старой синьоре» явно будет очень нелегко в Бергамо, а учитывая результативность команды Гасперини, Аллегри есть смысл держать в уме и план «Б».

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.78

Источник: www.vseprosport.ru