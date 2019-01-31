«Интер» - «Лацио»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 10:23

ИНТЕР М

«Интер» в нынешнем сезоне не смог включиться в борьбу за чемпионство, но в целом выглядит довольно стабильно на фоне своих конкурентов. Сейчас команда Лучано Спалетти находится на третьей строчке в таблице с 40 очками в активе, опережая ближайшего конкурента в лице «Милана» на пять очков.

Такое преимущество, и плохая форма основных конкурентов позволяют «нерадзурри» чувствовать себя расслабленно, что время от времени сказывается на игре команды.

Последние два тура для «Интера» не были успешными, если не сказать больше – «нерадзурри» их попросту провалили. Сперва дома не вышло обыграть «Сассуоло», соперник не просто удержал нулевую ничью, но и имел массу моментов для победы. В последнем туре «Интер» проиграл «Торино» в гостях 0:1, выдав один их худших матчей в сезоне.

ЛАЦИО

«Лацио» никак не может наладить стабильную игру, что серьезно сказывается на шансах команды оказаться на финише сезона в первой четверке. Пока «орлы» идут лишь восьмыми в таблице, отставая от четвертой строчки на пять баллов. Такой гандикап уже можно назвать серьезным, но пока вряд ли стоит вычеркивать команду Симоне Индзаги из числа кандидатов на путевку в Лигу Чемпионов.

За последний месяц «орлы» провели два очень непростых поединка в чемпионате – сперва «Наполи» на своем поле без половины основных игроков не оставил «Лацио» шансов, затем уже на «Олимпико» «Ювентусу» удалось перевернуть с ног на голову ход поединка и взять три очка. В целом, серия без побед «Лацио» составляет уже три матча, с этой проблемой Индзаги предстоит разобраться уже на этих выходных.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Интер» не проигрывает «Лацио» в последних четырех матчах – две победы и две ничьи

На своем поле «Интер» не проигрывает во всех турнирах в последних 12 матчах – девять побед и три ничьи

В последних четырех матчах «Лацио» добыл всего одну победу

В последних шести выездных матчах «Лацио» побеждал всего один раз

Прогноз

«Интер» на прошлых выходных не смог ничего поделать с «Торино», который не отличается сейчас особой мощью и слабо играет в обороне. Этот поединок стал уже вторым подряд для «нерадзурри» без побед, что уже грозит перейти в затяжной кризис, подобный тому, который случился с командой в прошлом сезоне и едва не лишивший ее Лиги Чемпионов.

У Спалетти куда более широкий выбор игроков, да и в целом «Интер» имеет серьезное преимущество в классе над «Лацио», которое по сути и отражено в турнирной таблице. «Орлы» сейчас находятся на спаде и вряд ли в состоянии оказать серьезное сопротивление даже «раненому» «Интеру», да и для Индзаги в данный момент куда важнее сосредоточиться на Серии А.

На наш взгляд, гостям рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Интера». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.20

Источник: www.vseprosport.ru