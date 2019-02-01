«Ганновер» - «Лейпциг»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 14:14

Ганновер

«Ганновер» существенно отклонился от графика предыдущего первенства. В минувшем сезоне «красные» финишировали тринадцатыми. Сейчас они – предпоследние и рискуют покинуть Бундеслигу. В их активе 11 очков, как результат двух побед и пяти ничьих. Еще 12 матчей завершились в пользу соперников.

В январе «девяносто шестые» минимально и всухую уступили «Вердеру», а также были отправлены в нокаут на «Сигнал Идуна-Парке». Стоит заметить, что тогда у проигравших отличился Марвин Бакалорц.

Совсем недавно руководство клуба приняло серьезное кадровое решение. Андре Брайтенрайтер уступил свое кресло Томасу Доллю. Последним местом работы нового наставника был «Фернецварош», с которым он выигрывал чемпионат Венгрии – 2015/16.

Ориентировочный состав и отсутствующие:

Esser – Akpoguma, Wimmer, Albornoz - Bakalorz, Anton (c), Fossum, Ostrzolek – Sarenren Bazee, Weydandt, Müller

Doubtful: Elez (knee), Esser (foot), Felipe (illness), Sarenren Bazee (shin), Sorg (back)

Out: Bebou (thigh), Füllkrug (knee), Haraguchi (Asian Cup), Hübers (knee), Maina (knee)

Лейпциг

В отличие от «Ганновера», «Лейпциг» решает принципиально другие турнирные задачи. Команда Ральфа Рангника разместилась на четвертой позиции, с отставанием в пять пунктов от третьей «Боруссии»М. Ее основной конкурент в борьбе за четвертую квоту в Лигу Чемпионов – это «Айнтрахт». У «орлов» 31 очко, что на четыре меньше, чем у «красных быков».

В прошлом туре гости разгромили в Дюссельдорфе новичка – «Фортуну». Голы на счету Ибраимы Конате, Конрада Лаймера, а Юссуф Поульсен отметился дублем. С начала ноября быки не играют вничью, а исправно чередуют успехи с провалами.

Ориентировочный состав и отсутствующие:

Gulacsi – Klostermann, Orban (c), Konate, Halstenberg – Laimer, Demme, Adams, Forsberg – Poulsen, Werner

Doubtful: Bruma, Kampl (both ankle)

Out: Haidara, Upamecano (both knee)

Статистика и личные встречи

«Ганновер» не забивал в четырех последних домашних матчах.

«Ганновер» проиграл три последних поединка.

«Лейпциг» пропускал в пяти последних матчах из шести.

«Лейпциг» не играл вничью в десяти последних поединках.

Личная встреча первого круга в Лейпциге завершилась со счетом 3:2.

Прогноз

«Лейпциг» - фаворит. Однако, как победят «красные быки» - неизвестно. И выиграют ли они вообще, учитывая накопившийся ничейный дефицит. «Ганновер» борется за выживание и для спасения пригласил нового, вполне успешного тренера. Считаем, что подопечные Томаса Долля, как минимум, прервут свою засушливую серию.

Прогнозируем тотал хозяев больше 1,0 с коэффициентом 2.18 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru