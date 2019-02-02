«Байер» - «Бавария»: Видеопрогноз от экспертов

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Байер

В течение полугода пятый клуб минувшего сезона успел побывать в зоне вылета. Постепенно «аптекарям» удалось выкарабкаться из глубокой ямы. Однако, былые потери пока не позволяют участнику плей-офф Лиги Европы думать о зоне еврокубков. У «аспириновых» 27 очков и это лишь девятое место. Сверху немало достойных конкурентов. В наступившем 2019-м у руля команды стал Петер Бош. При новом наставнике хозяева проиграли «жеребятам» (0:1) и выиграли у «волков» (3:0).

Бавария

В первом круге «Бавария» успела побывать на разных позициях, от классической первой до неприлично низкой шестой. Команда Нико Ковача завершила летне-осеннюю фазу турнира ничейным исходом с новичком – «Фортуной» из Дюссельдорфа (3:3). В зимний период ФК «Голливуд» провел семь поединков, и все они завершились в его пользу. В декабре сухая серия гостей включала четыре матча. В январе баварцы выигрывали с обязательным пропущенным голом, 3:1 и 4:1, у «Хоффенхайма» и «Штутгарта», соответственно.

Статистика и личные встречи

В 4 из 5 последних матчей «Байера» пробивался ТБ (2,5).

(2,5). В трех последних поединках «Баварии» пробивался ТБ (2,5).

(2,5). Личная встреча первого круга в Мюнхене завершилась со счетом 3:1.

Прогноз

«Байер» - давно не конкурент «Баварии». «Фармацевты» в состоянии перезагрузки и игра против явного фаворита станет полноценным испытанием для них. Баварцы неоднократно теряли очки по ходу сезона. Помня осенние провалы, поставим на двойной шанс гостей. При этом, ожидаем результативный футбол.

Прогнозируем, что вторые не проиграют и будет пробит ТБ (2,5) с коэффициентом 1.70 в БК Фонбет.

Источник: www.vseprosport.ru