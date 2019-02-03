«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 13:59

Лестер

До «Боксинг Дей» «Лестер» был относительно предсказуемым коллективом. «Лисы» побеждали аутсайдеров, проигрывали топам и играли вничью с равными клубами. Но потом вдруг все переменилось.

В последних восьми официальных поединках «Лестер» добивался результата, когда это сделать как раз было гораздо сложнее. «Лисы» сумели обыграть «Челси» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1), победить на выезде «Эвертон» (1:0) и отобрать очки у «Ливерпуля» (1:1). Но при этом подопечные Клода Пюэля проиграли дома «Кардиффу» (0:1) и «Саутгемптону» (1:2), вылетели из Кубка Англии от «Ньюпорта» (1:2).

Опустился «Лестер» после этих баталий на 11-е место. Стоит отметить, что «Лестер» ранее хоть и проигрывал топ-клубам, но громить себя никому не позволял. «Тоттенхэм» обыграл «лисов» (2:0), «Арсенал» (3:1), а МЮ и «Ливерпуль» по (2:1).

Травмированных у «Лестера» сейчас нет. Более того, руководство клуба еще и провернуло привлекательное приобретение в последние дни трансферного окна. В «Лестер» перешел многообещающий Юри Тилеманс.

Манчестер Юн

Победный ход «Манчестер Юнайтед» в этот вторник внезапно был остановлен. Причем сделал это не «Тоттенхэм» или «Арсенал», которых «красные дьяволы» на выезде обыграли 1:0 и 3:1 соответственно, а скромный «Бернли», отобравший в команды Уле Гуннара Сульшера очки на «Олд Траффорд» (2:2). Более того, МЮ еще пришлось отыгрываться. Манкунианцы до 87-й минуты «горели» 0:2.

Тем не менее, беспроигрышная серия «красных дьяволов» продолжилась, а поражение «Челси» в предыдущем туре позволило шестой команде Сульшера даже сократить отставание от четвертого места к двум очкам. На выезде «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежского наставника, кроме лондонских топов, сумел обыграть «Ньюкасл» (2:0) и разгромить «Кардифф» (5:1).

Но с командами типа «Лестера» Сульшер в гостях еще не встречался. Дома из середняков МЮ разгромил «Борнмут» (4:1) и дожал «Брайтон» (2:1).

Но что точно не может не радовать поклонников «красных дьяволов», так это полностью пустой лазарет. Там прописался только Маркос Рохо. Также из команды ушел Маруан Феллаини, переехавший в Китай.

Статистика и личные встречи

Безвыигрышная серия «Лестера» достигла четырех официальных матчей.

Во всех этих встречах сыграла ставка «обе забьют».

Дома «Лестер» выиграл только два из восьми предыдущих поединков в Премьер-лиге, не пропустил лишь в двух из них.

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах достигла девяти матчей, восемь из которых «красные дьяволы» выиграли.

Победная серия МЮ на выезде равна четырем официальных встречам.

на выезде равна четырем официальных встречам. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в пяти из шести предыдущих очных матчей. В этом сезоне «красные дьяволы» дома выиграли (2:1).

Прогноз

Видя непредсказуемость «Лестера» в последнее время, в этом поединке сложно с уверенностью спрогнозировать победу МЮ . Однако все статистические данные свидетельствуют именно в пользу манкунианцев: результаты в личных встречах, неудачи «Лестера» дома, победная серия МЮ в гостях.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед за 2.20 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru