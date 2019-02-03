«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

Лестер
До «Боксинг Дей» «Лестер» был относительно предсказуемым коллективом. «Лисы» побеждали аутсайдеров, проигрывали топам и играли вничью с равными клубами. Но потом вдруг все переменилось.
В последних восьми официальных поединках «Лестер» добивался результата, когда это сделать как раз было гораздо сложнее. «Лисы» сумели обыграть «Челси» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1), победить на выезде «Эвертон» (1:0) и отобрать очки у «Ливерпуля» (1:1). Но при этом подопечные Клода Пюэля проиграли дома «Кардиффу» (0:1) и «Саутгемптону» (1:2), вылетели из Кубка Англии от «Ньюпорта» (1:2).
Опустился «Лестер» после этих баталий на 11-е место. Стоит отметить, что «Лестер» ранее хоть и проигрывал топ-клубам, но громить себя никому не позволял. «Тоттенхэм» обыграл «лисов» (2:0), «Арсенал» (3:1), а МЮ и «Ливерпуль» по (2:1).
Травмированных у «Лестера» сейчас нет. Более того, руководство клуба еще и провернуло привлекательное приобретение в последние дни трансферного окна. В «Лестер» перешел многообещающий Юри Тилеманс.
Манчестер Юн
Победный ход «Манчестер Юнайтед» в этот вторник внезапно был остановлен. Причем сделал это не «Тоттенхэм» или «Арсенал», которых «красные дьяволы» на выезде обыграли 1:0 и 3:1 соответственно, а скромный «Бернли», отобравший в команды Уле Гуннара Сульшера очки на «Олд Траффорд» (2:2). Более того, МЮ еще пришлось отыгрываться. Манкунианцы до 87-й минуты «горели» 0:2.
Тем не менее, беспроигрышная серия «красных дьяволов» продолжилась, а поражение «Челси» в предыдущем туре позволило шестой команде Сульшера даже сократить отставание от четвертого места к двум очкам. На выезде «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежского наставника, кроме лондонских топов, сумел обыграть «Ньюкасл» (2:0) и разгромить «Кардифф» (5:1).
Но с командами типа «Лестера» Сульшер в гостях еще не встречался. Дома из середняков МЮ разгромил «Борнмут» (4:1) и дожал «Брайтон» (2:1).
Но что точно не может не радовать поклонников «красных дьяволов», так это полностью пустой лазарет. Там прописался только Маркос Рохо. Также из команды ушел Маруан Феллаини, переехавший в Китай.
Статистика и личные встречи
- Безвыигрышная серия «Лестера» достигла четырех официальных матчей.
- Во всех этих встречах сыграла ставка «обе забьют».
- Дома «Лестер» выиграл только два из восьми предыдущих поединков в Премьер-лиге, не пропустил лишь в двух из них.
- Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах достигла девяти матчей, восемь из которых «красные дьяволы» выиграли.
- Победная серия МЮ на выезде равна четырем официальных встречам.
- «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в пяти из шести предыдущих очных матчей. В этом сезоне «красные дьяволы» дома выиграли (2:1).
Прогноз
Видя непредсказуемость «Лестера» в последнее время, в этом поединке сложно с уверенностью спрогнозировать победу МЮ. Однако все статистические данные свидетельствуют именно в пользу манкунианцев: результаты в личных встречах, неудачи «Лестера» дома, победная серия МЮ в гостях.
Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед за 2.20 в БК Фонбет
Источник: www.vseprosport.ru