«Манчестер Сити» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 Матч завершен  Лестер Сити 0:1  Ман Юнайтед 13 5.1 1.28
19:30 Матч завершен  Манчестер Сити 3:1  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 Матч завершен  Бетис 1:0  Атлетико М - - -
20:30 Закончился первый тайм  Эйбар 1:0  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.35 1.7 6.2
17:00 Матч завершен  Дженоа 1:1  Сассуоло 2.9 2.4 3.4
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:1  Фиорентина 4.3 2.3 2.6
20:00 Идет второй тайм, 61’  Интер 0:1  Болонья 1.4 4.4 8.8
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Аугсбург 3:0  Майнц 1.48 4.15 7.5
20:00 66’  Штутгарт 0:1  Фрайбург 2.25 3.3 3.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ним 1:1  Монпелье 1.4 3.85 12.5
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 3.8 3.95 1.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 1:1 Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3.2 1.63 6.4
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина 0:1 Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 9.5 3.9 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 11.5 5.1 1.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.27 5.1 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 1:1 Логотип футбольный клуб ГентГент 2 2.45 6.5
20:00 63’ Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1:1 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.08 3.3 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.98 3.45 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.3
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 4.05 1.75 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 3:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 3.05 2.7 2.7
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 1.55 4.5 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.22 4.9 17
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 3.4 1.55 7.2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 13 4.3 1.3
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 8.5 1.27 5.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 0:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 9 1.17 8.5
20:00 63’ Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 0:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 6
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:1 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.5 2.75 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 68’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1:1 Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.1 3.15 3.4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.37 4.5 7.8
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2:1 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.35 4.2 10.5
20:00 69’ Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.9 2.7 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3:0 Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.95 2.5 6.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.55 2.3 4.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.4 2.35 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:1 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 7.9 4.1 1.4
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1:2 Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 59’ Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 61’ Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:0 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль 5:1 Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 1:2 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:2 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 3:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 0:2 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1:2 Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 0:1 Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 2.55 3.55
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:2 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 21’ Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 21 1.25 4.7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 4:3 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 23 4.5 1.25
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.12 8.5 18
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2:0 Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.75 2.3 3.65
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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«Манчестер Сити» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 14:05

Манчестер Сити

«Манчестер Сити», как правило, показывает сильнейшую игру в чемпионате. «Горожане» крушат всех и вся, заставляя не забывать о том, кто сейчас является чемпионом. Однако время от времени манкунианцы почему-то допускают обидные осечки. Причем там, где этого никто не ожидал.

Команда Хосепа Гвардиолы в очном матче с топовыми клубами до сих пор проиграла только «Челси», у всех остальных отобрав очки. Но также МС уступили «Кристал Пэлас» (2:3), «Лестеру» (1:2), и вот «Ньюкаслу» в минувшем туре (1:2). Именно эти поражения стоили «горожанам» первого места в АПЛ, от которого подопечные Гвардиолы отстают уже на пять баллов.

Впрочем, в эти выходные МС будет играть против команды из топ-шесть, с которыми, как мы говорили, у клуба в текущем сезоне статистика довольно привлекательная. Дома «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а на выезде одолел «Тоттенхэм» (1:0), «Арсенал» (2:0), сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и проиграл «Челси» (0:2).

До поражения от «Ньюкасла» «Манчестер Сити» тоже шел отлично. «Горожане» выиграли восемь поединков подряд, в шести последних не пропустив ни одного мяча. Сразу пять побед за это время МС добыл с разгромным счетом.

В лазарете у команды Гвардиолы находится только Венсан Компани, без которого в клубе давно научились обходиться. Но под вопросом также Бенжамин Менди.

 

Арсенал

«Арсенал» переживает непростые времена. После великолепной беспроигрышной серии осенью, у «канониров» дела значительно ухудшились. За 11 предыдущих официальных матчей «Арсенал» проиграл целых пять раз. Хотя до этого не проигрывал 22 поединка.

В последних шести матчах в Премьер-лиге команда Унаи Эмери заработала скромных десять очков. Но при этом вышла после 24 тура на четвертое место. «Канониры» победили дома «Фулхэм» (4:1), «Челси» (2:0) и «Кардифф» (2:1), но на выезде проиграли «Вест Хэму» (0:1), потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

В общей сложности в гостях в АПЛ «Арсенал» не выигрывает уже пять матчей кряду.

Статистика встреч с топовыми клубами у «канониров» по сравнению с предыдущим сезоном улучшилась. Домашние победы над «Тоттенхэмом» (4:2) и «Челси» (2:0), а также ничьи с «Ливерпулем» (1:1) и МЮ (2:2) принесли в копилку «Арсенала» восемь очков. Однако сейчас команда Унаи Эмери выглядит очень слабой по сравнению с другими представителями английского Олимпа.

Напомним, что в обоих кубковых соревнованиях «Арсенал» вылетел после поражений в домашних матчах от топовых клубов. «Тоттенхэму» в Кубке Лиги «канониры» уступили 0:2, а «Манчестер Юнайтед» - в Кубке Англии 1:3.

Отчасти неудачи «Арсенала» можно объяснить эпидемией травм. В лазарете у клуба находятся Лоран Косельны, Дэнни Уэлбек, Мэйтленд-Найлс, Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос и Эктор Бельерин. Кроме того, под вопросом участие в предстоящей встрече Генриха Мхитаряна.

 

Статистика и личные встречи

  • «Манчестер Сити» выиграл восемь из девяти предыдущих официальных поединков.
  • В шести из семи последних официальных матчей «горожане» даже не пропустили.
  • На «Этихаде» «Манчестер Сити» выиграл 11 из 12 встреч в текущем чемпионате.
  • Безвыигрышная гостевая серия «Арсенала» в Премьер-лиге равна пяти поединкам.
  • Только в одном из 11 выездных матчей этого первенства «Арсенал» не забил.
  • «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» во всех четырех последних очных встречах
  • На «Этихад» в рамках АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «канониров» лишь в трех из шести последних матчей. В прошлом сезоне МС выиграл дома 3:1, а в 2016 году победил 2:1.

 

Прогноз

В целом, можно не сомневаться, что после поражения от «Ньюкасла» в Манчестере все горят желанием доказать, что это фиаско было случайным. На пути «Арсенал», слабо играющий в гостях. Вряд ли «канонирам» здесь удастся набрать очки. «Манчестер Сити» должен добыть уверенную победу. Однако маловероятно, что она будет «сухой».

«Горожане» пропустили в шести из семи предыдущих домашних матчей в АПЛ, тогда как «Арсенал» забил практически во всех гостевых поединках этой Премьер-лиги.

Наш прогноз – тотал больше 3.5 за 1.95 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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