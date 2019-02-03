«Манчестер Сити» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 14:05

Манчестер Сити

«Манчестер Сити», как правило, показывает сильнейшую игру в чемпионате. «Горожане» крушат всех и вся, заставляя не забывать о том, кто сейчас является чемпионом. Однако время от времени манкунианцы почему-то допускают обидные осечки. Причем там, где этого никто не ожидал.

Команда Хосепа Гвардиолы в очном матче с топовыми клубами до сих пор проиграла только «Челси», у всех остальных отобрав очки. Но также МС уступили «Кристал Пэлас» (2:3), «Лестеру» (1:2), и вот «Ньюкаслу» в минувшем туре (1:2). Именно эти поражения стоили «горожанам» первого места в АПЛ , от которого подопечные Гвардиолы отстают уже на пять баллов.

Впрочем, в эти выходные МС будет играть против команды из топ-шесть, с которыми, как мы говорили, у клуба в текущем сезоне статистика довольно привлекательная. Дома «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а на выезде одолел «Тоттенхэм» (1:0), «Арсенал» (2:0), сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и проиграл «Челси» (0:2).

До поражения от «Ньюкасла» «Манчестер Сити» тоже шел отлично. «Горожане» выиграли восемь поединков подряд, в шести последних не пропустив ни одного мяча. Сразу пять побед за это время МС добыл с разгромным счетом.

В лазарете у команды Гвардиолы находится только Венсан Компани, без которого в клубе давно научились обходиться. Но под вопросом также Бенжамин Менди.

Арсенал

«Арсенал» переживает непростые времена. После великолепной беспроигрышной серии осенью, у «канониров» дела значительно ухудшились. За 11 предыдущих официальных матчей «Арсенал» проиграл целых пять раз. Хотя до этого не проигрывал 22 поединка.

В последних шести матчах в Премьер-лиге команда Унаи Эмери заработала скромных десять очков. Но при этом вышла после 24 тура на четвертое место. «Канониры» победили дома «Фулхэм» (4:1), «Челси» (2:0) и «Кардифф» (2:1), но на выезде проиграли «Вест Хэму» (0:1), потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» (1:5) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

В общей сложности в гостях в АПЛ «Арсенал» не выигрывает уже пять матчей кряду.

Статистика встреч с топовыми клубами у «канониров» по сравнению с предыдущим сезоном улучшилась. Домашние победы над «Тоттенхэмом» (4:2) и «Челси» (2:0), а также ничьи с «Ливерпулем» (1:1) и МЮ (2:2) принесли в копилку «Арсенала» восемь очков. Однако сейчас команда Унаи Эмери выглядит очень слабой по сравнению с другими представителями английского Олимпа.

Напомним, что в обоих кубковых соревнованиях «Арсенал» вылетел после поражений в домашних матчах от топовых клубов. «Тоттенхэму» в Кубке Лиги «канониры» уступили 0:2, а «Манчестер Юнайтед» - в Кубке Англии 1:3.

Отчасти неудачи «Арсенала» можно объяснить эпидемией травм. В лазарете у клуба находятся Лоран Косельны, Дэнни Уэлбек, Мэйтленд-Найлс, Роб Холдинг, Сократис Папастатопулос и Эктор Бельерин. Кроме того, под вопросом участие в предстоящей встрече Генриха Мхитаряна.

Статистика и личные встречи

«Манчестер Сити» выиграл восемь из девяти предыдущих официальных поединков.

В шести из семи последних официальных матчей «горожане» даже не пропустили.

На «Этихаде» «Манчестер Сити» выиграл 11 из 12 встреч в текущем чемпионате.

Безвыигрышная гостевая серия «Арсенала» в Премьер-лиге равна пяти поединкам.

Только в одном из 11 выездных матчей этого первенства «Арсенал» не забил.

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» во всех четырех последних очных встречах

На «Этихад» в рамках АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «канониров» лишь в трех из шести последних матчей. В прошлом сезоне МС выиграл дома 3:1, а в 2016 году победил 2:1.

Прогноз

В целом, можно не сомневаться, что после поражения от «Ньюкасла» в Манчестере все горят желанием доказать, что это фиаско было случайным. На пути «Арсенал», слабо играющий в гостях. Вряд ли «канонирам» здесь удастся набрать очки. «Манчестер Сити» должен добыть уверенную победу. Однако маловероятно, что она будет «сухой».

«Горожане» пропустили в шести из семи предыдущих домашних матчей в АПЛ , тогда как «Арсенал» забил практически во всех гостевых поединках этой Премьер-лиги.

Наш прогноз – тотал больше 3.5 за 1.95 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru