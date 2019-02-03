Боль - это боль, как её ты не назови. Сборная Аргентины Даниэля Пассареллы. 1998 год

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«Соккер.ру» вспоминает лучший чемпионат мира в карьере Габриэля Батистуты, недавно отметившего юбилей.

В 1997 году закончил карьеру великий Диего Марадона. Из сборной Аргентины Диего Армандо ушёл ещё раньше - после допингового скандала 1994 года. Но аргентинская земля не оскудела на таланты. Сборную образца 1998 года многие специалисты называют самой сильной в истории. Равно как и самой несчастной. Ибо команда Даниэля Пассареллы заслуживала большего, чем четвертьфинал мирового первенства.

Всем в парикмахерскую

В 1994 году аргентинцев возглавил их бывший капитан, единственный в истории Аргентины двукратный чемпион мира Даниэль Пассарелла. Весьма толковый, что подтверждает работа в «Ривер Плейте» и требовательный специалист, правда, не без странностей. Нет, неприязнь Даниэля к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации вопросов не вызывала, странно было б, если Пассарелла их любил. Другое дело, что у него были свои критерии гомосексуальности. Например, длинные и особенно крашенные волосы и серьги в ушах. Поэтому в ряды голубых попадали и мужчины без всяких отклонений от нормы.

Избавиться о клейма можно было легко - снять с себя украшения и постричься. Если с первым особых проблем не было, то в приказе постричься некоторые футболисты увидели наступления на свои права. Упрямство пошло на упрямство. Один прицепился к длине волос, как школьный военрук, другие ставили свои шевелюры выше интересов сборной. Например, Фернандо Редондо и Клаудио Каниджа. Другим же, Абелю Бальбо, Эрнану Креспо и Габриэлю Батистуте пришлось выполнить приказ тренера и укоротить свои гривы. Ибо хотелось сыграть на чемпионате мира и выиграть третий для Аргентины Кубок мира. Лучше всех себя чувствовал Хуан Себастьян Верон, привыкший стричься под ноль.

Но прежде чем мечтать о Кубке мира, нужно было пройти отборочный барьер. Бразильцы, по праву чемпионов мира, были допущены во Францию напрямую. Сборная Аргентины же подтвердила, пусть и со скрипом статус фаворита южноамериканской отборочной группы. «Бьянкоселесте» заняли первое место в группе, опередив пятую команду (выходили четверо) - сборную Перу на пять очков. Но по дороге во Францию возникли некоторые сложности - проигрыши командам Эквадора и Боливии, шесть ничьих в 16 матчах. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Вышли, но без особого блеска.

Перед поездкой во Францию Пассарелла подтвердил свой курс на борьбу с всякой гомосятиной, при этом ещё раз обозначил свои критерии. Тем, кто хотел стать чемпионами мира, пришлось повиноваться. Вдруг тренер будет измерять длину волос линейкой. И совсем непростительно было бы показывать Даниэлю его фотки из семидесятых, где он сам не вписывался в прокрустово ложе. Лучше было повиноваться.

Команда мечты

Ворота были отданы Карлосу Роа, перекочевавшему с Эктором Купером из «Лануса» в «Мальорку». Отличный вратарь, но весьма странный человек. Сектант, ожидавший скорого конца света. Второй вратарь - Херман Бургос из «Ривер Плейта» перед чемпионатом мира обстриг свои роскошные волосы (а он ещё был гитаристом в рок-группе). Париж стоит мессы, а причёски - тем более. Третью вакансию заполнил Пабло Кабальеро, дублёр парагвайца Хосе Луиса Чилаверта в «Велес Сарсфилд».

На правом фланге обороны разместился Хавьер Санетти из «Интера», слева - Хосе Антонио Чамот («Лацио»). Слева мог сыграть и Нельсон Вивас («Лугано»). В центре Рубен Айала по прозвищу Мышонок из «Наполи» и «дедушка» Нестор Сенсини («Парма»). В резерве Маурисо Пинеда («Удинезе») и Пабло Пас («Тенерифе»). Роскошная средняя линия - Диего Симеоне («Интер»), Матиас Альмейда («Лацио»), Хуан Себастьян Верон («Парма») и Ариэль Ортега («Валенсия»). Три полузащитника «Ривер Плейта» - Марсело Гальярдо, Леонардо Астрада и Серхио Берти составляли ближайший резерв. И, конечно, гордость Аргентины - нападение. Основная пара - Бати-гол - Габриэль Батистута («Фиорентина») и Клаудио Лопес по прозвищу Блоха. При необходимости в бой вступали Эрнан Креспо («Парма») и Абель Бальбо («Рома»). И при совсем большой необходимости Марсело Дельгадо из «Расинга».

Матч, которому посвятили песню

Жребий определил аргентинцев в группу Н, считавшуюся слабой - сборные Японии, Ямайки и Хорватии. Но в игре с японцами ожидаемого разгрома не вышло. Двукратные чемпионы мира довольствовались единственным голом Батистуты. Хорваты в свою очередь разобрались с командой Ямайки 3:1 и захватили лидерство.

Матч второго тура, прошедший в Париже, вошёл в историю нашей рок-культуры благодаря хиту группы «ЧАЙФ». Да-да, какая боль, Аргентина - Ямайка 5:0. Два гола Ариэля Ортеги и хет-трик Габриэля Батистуты. Правда, автор песни Владимир Шахрин не указал, что в рядах несчастной сборной Ямайки играло семь англичан. Выиграли аргентинцы и третий матч в группе - у хорватов. Для победы оказалось достаточно гола Маурисио Пинеды. Со стопроцентным результатом сборная Аргентины выиграла группу Н и вышла на англичан. Уже самых настоящих, не командированных в расположение сборной Ямайки.

Аргентина - Англия это больше, чем просто футбол. Аргентинцы не могут забыть британцам проигранную войну за Мальвинские острова, а родоначальники футбола никак не могли успокоиться после жульничества Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Когда Диего забил англичанам с помощью руки Божьей. Вот и появился случай выяснить отношения.

Южноамериканцы заработали пенальти на пятой минуте. Диего Симеоне красиво упал в борьбе с вратарём Дэвидом Симэном. Датский судья Ким Мильтон Нильсен указал на точку. Английский вратарь угадал направление удара Батистуты, но предотвратить взятие ворот не смог. Но не прошло и четырёх минут, как 11-метровый был назначен в аргентинские ворота. Айяла с Вивасом вдвоём завалили 18-летнего Майкла Оуэна. Приговор Нильсена исполнил Алан Ширер.

Инициатива перешла к англичанам, вскоре Оуэн вывел островитян вперёд, одурачив аргентинскую оборону. Могли развить успех Пол Скоулз и Алан Ширер, Майкл Оуэн и Дэвид Бекхэм, но хорошо играл сектант Роа. Или англичане были неточны. А под конец тайма команда Пассареллы сравняла счёт вопреки логике. Сборная Аргентины получила право на штрафной. Все ждали, что пробьёт Верон. А ударил Санетти и попал - 2:2.

В начале второго тайма в середине поля столкнулись Симеоне и Бекхэм. Диего изобразил предсмертные мук, чем купил судью Нильсена. Тот вытащил жёлтую карточку для аргентинца и красную англичанину. После удаления Дэвида игра сборной Англии потеряла стройность и осмысленность. Южноамериканцы постарались решить все вопросы, но дело дошло до пенальти.

Берти точен, Ширер тоже. Симэн потащил удар Креспо, но и пол Инс не смог переиграть Роа. Верон забил, и Пол Мерсон аналогично. Равно как Гальярдо с Оуэном. Симэн капитулировал перед Айялой. Зачем Гленн Ходдл командировал бить пенальти Дэвида Батти, не знает никто. Дэвид был бойцом, каких поискать, но не обладал ударом. Ни сильным, ни точным. Роа отбил и вывел аргентинцев в четвертьфинал. Мальвины были ещё раз частично отомщены.

На дороге в полуфинал команде Пассареллы повстречались голландцы Гуса Хиддинка. Тут у «оранжевых» висел должок двадцатилетней давности за проигрыш в финале ЧМ -78. На 12 минуте Деннис Бергкамп скинул мяч на 11-метровую отметку, откуда пробил Патрик Клюйверт. Без шансов для Роа. Но через пять минут Верон длинным пасом вывел Лопеса один на один с вратарём Эдвином ван дер Саром. Блоха пустил мяч между ног долговязого вратаря - 1:1.

Дальше игра шла довольно осторожно. Обе команды боялись проиграть. Хотя забей Батистута во втором тайме, и всё могло быть иначе. Но Габриэль попал в штангу. Казалось, дополнительного времени не миновать. Но в самом конце второго тайма наступила развязка. Деннису Бергкампу понадобилось три касания. Первым обработал мяч, вторым обыграл Чамота, третьим нанёс удар по воротам Роа - 2:1. Голландцы в полуфинале. А аргентинцы отправились домой, где Пассарелле вспомнили всё. В том числе и борьбу с длинными волосами. Больше к нему из сборной Аргентины не обращались.

Габриэль Батистута забил пять мячей на том первенстве. Мог бы забить ещё, но для сборной Аргентины всё кончилось раньше, чем планировалось. Прекрасный чемпионат провели Ортега, Верон, Роа. Но всем им пришлось оказаться в стороне от праздника жизни. Осталась только боль от нереализованных планов.