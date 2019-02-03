Боль - это боль, как её ты не назови. Сборная Аргентины Даниэля Пассареллы. 1998 год

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 Матч завершен  Лестер Сити 0:1  Ман Юнайтед 13 5.1 1.28
19:30 Матч завершен  Манчестер Сити 3:1  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 Матч завершен  Бетис 1:0  Атлетико М - - -
20:30 Закончился первый тайм  Эйбар 1:0  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.35 1.7 6.2
17:00 Матч завершен  Дженоа 1:1  Сассуоло 2.9 2.4 3.4
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:1  Фиорентина 4.3 2.3 2.6
20:00 Идет второй тайм, 65’  Интер 0:1  Болонья 1.4 4.4 8.8
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Аугсбург 3:0  Майнц 1.48 4.15 7.5
20:00 70’  Штутгарт 0:1  Фрайбург 2.25 3.3 3.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ним 1:1  Монпелье 1.4 3.85 12.5
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 3.8 3.95 1.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 1:1 Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3.2 1.63 6.4
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина 0:1 Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 9.5 3.9 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 11.5 5.1 1.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.27 5.1 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 1:1 Логотип футбольный клуб ГентГент 2 2.45 6.5
20:00 66’ Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1:1 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.08 3.3 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.98 3.45 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.3
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 4.05 1.75 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 3:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 3.05 2.7 2.7
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 1.55 4.5 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.22 4.9 17
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 3.4 1.55 7.2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 13 4.3 1.3
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 8.5 1.27 5.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 0:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 9 1.17 8.5
20:00 67’ Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 0:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 6
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:1 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.5 2.75 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 72’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1:1 Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.1 3.15 3.4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.37 4.5 7.8
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2:1 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.35 4.2 10.5
20:00 73’ Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.9 2.7 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3:0 Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.95 2.5 6.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.55 2.3 4.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.4 2.35 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:1 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 7.9 4.1 1.4
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1:2 Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 63’ Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 65’ Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль 5:1 Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 1:2 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:2 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 3:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 0:2 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1:2 Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 0:1 Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 2.55 3.55
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:2 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 25’ Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 21 1.25 4.7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 4:3 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 23 4.5 1.25
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.12 8.5 18
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2:0 Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.75 2.3 3.65
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Боль - это боль, как её ты не назови. Сборная Аргентины Даниэля Пассареллы. 1998 год

сегодня, 18:49

«Соккер.ру» вспоминает лучший чемпионат мира в карьере Габриэля Батистуты, недавно отметившего юбилей.

В 1997 году закончил карьеру великий Диего Марадона. Из сборной Аргентины Диего Армандо ушёл ещё раньше - после допингового скандала 1994 года. Но аргентинская земля не оскудела на таланты. Сборную образца 1998 года многие специалисты называют самой сильной в истории. Равно как и самой несчастной. Ибо команда Даниэля Пассареллы заслуживала большего, чем четвертьфинал мирового первенства.

Всем в парикмахерскую

В 1994 году аргентинцев возглавил их бывший капитан, единственный в истории Аргентины двукратный чемпион мира Даниэль Пассарелла. Весьма толковый, что подтверждает работа в «Ривер Плейте» и требовательный специалист, правда, не без странностей. Нет, неприязнь Даниэля к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации вопросов не вызывала, странно было б, если Пассарелла их любил. Другое дело, что у него были свои критерии гомосексуальности. Например, длинные и особенно крашенные волосы и серьги в ушах. Поэтому в ряды голубых попадали и мужчины без всяких отклонений от нормы.

Избавиться о клейма можно было легко - снять с себя украшения и постричься. Если с первым особых проблем не было, то в приказе постричься некоторые футболисты увидели наступления на свои права. Упрямство пошло на упрямство. Один прицепился к длине волос, как школьный военрук, другие ставили свои шевелюры выше интересов сборной.  Например, Фернандо Редондо и Клаудио Каниджа. Другим же, Абелю Бальбо, Эрнану Креспо и Габриэлю Батистуте пришлось выполнить приказ тренера и укоротить свои гривы. Ибо хотелось сыграть на чемпионате мира и выиграть третий для Аргентины Кубок мира. Лучше всех себя чувствовал Хуан Себастьян Верон, привыкший стричься под ноль.

Но прежде чем мечтать о Кубке мира, нужно было пройти отборочный барьер. Бразильцы, по праву чемпионов мира, были допущены во Францию напрямую. Сборная Аргентины же подтвердила, пусть и со скрипом статус фаворита южноамериканской отборочной группы. «Бьянкоселесте» заняли первое место в группе, опередив пятую команду (выходили четверо) - сборную Перу на пять очков. Но по дороге во Францию возникли некоторые сложности - проигрыши командам Эквадора и Боливии, шесть ничьих в 16 матчах. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Вышли, но без особого блеска.

Перед поездкой во Францию Пассарелла подтвердил свой курс на борьбу с всякой гомосятиной, при этом ещё раз обозначил свои критерии. Тем, кто хотел стать чемпионами мира, пришлось повиноваться. Вдруг тренер будет измерять длину волос линейкой. И совсем непростительно было бы показывать Даниэлю его фотки из семидесятых, где он сам не вписывался в прокрустово ложе. Лучше было повиноваться.

Команда мечты

Ворота были отданы Карлосу Роа, перекочевавшему с Эктором Купером из «Лануса» в «Мальорку». Отличный вратарь, но весьма странный человек. Сектант, ожидавший скорого конца света. Второй вратарь - Херман Бургос из «Ривер Плейта» перед чемпионатом мира обстриг свои роскошные волосы (а он ещё был гитаристом в рок-группе). Париж стоит мессы, а причёски - тем более. Третью вакансию заполнил Пабло Кабальеро, дублёр парагвайца Хосе Луиса Чилаверта в «Велес Сарсфилд».

На правом фланге обороны разместился Хавьер Санетти из «Интера», слева - Хосе Антонио Чамот («Лацио»). Слева мог сыграть и Нельсон Вивас («Лугано»). В центре Рубен Айала по прозвищу Мышонок из «Наполи» и «дедушка» Нестор Сенсини («Парма»). В резерве Маурисо Пинеда («Удинезе») и Пабло Пас («Тенерифе»). Роскошная средняя линия - Диего Симеоне («Интер»), Матиас Альмейда («Лацио»), Хуан Себастьян Верон («Парма») и Ариэль Ортега («Валенсия»). Три полузащитника «Ривер Плейта» - Марсело Гальярдо, Леонардо Астрада и Серхио Берти составляли ближайший резерв. И, конечно, гордость Аргентины - нападение. Основная пара - Бати-гол - Габриэль Батистута («Фиорентина») и Клаудио Лопес по прозвищу Блоха. При необходимости в бой вступали Эрнан Креспо («Парма») и Абель Бальбо («Рома»). И при совсем большой необходимости Марсело Дельгадо из «Расинга».

Матч, которому посвятили песню

Жребий определил аргентинцев в группу Н, считавшуюся слабой - сборные Японии, Ямайки и Хорватии. Но в игре с японцами ожидаемого разгрома не вышло. Двукратные чемпионы мира довольствовались единственным голом Батистуты. Хорваты в свою очередь разобрались с командой Ямайки 3:1 и захватили лидерство. 

Матч второго тура, прошедший в Париже, вошёл в историю нашей рок-культуры благодаря хиту группы «ЧАЙФ». Да-да, какая боль, Аргентина - Ямайка 5:0. Два гола Ариэля Ортеги и хет-трик Габриэля Батистуты. Правда, автор песни Владимир Шахрин не указал, что в рядах несчастной сборной Ямайки играло семь англичан. Выиграли аргентинцы и третий матч в группе - у хорватов. Для победы оказалось достаточно гола Маурисио Пинеды. Со стопроцентным результатом сборная Аргентины выиграла группу Н и вышла на англичан. Уже самых настоящих, не командированных в расположение сборной Ямайки.

Аргентина - Англия это больше, чем просто футбол. Аргентинцы не могут забыть британцам проигранную войну за Мальвинские острова, а родоначальники футбола никак не могли успокоиться после жульничества Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Когда Диего забил англичанам с помощью руки Божьей. Вот и появился случай выяснить отношения.

Южноамериканцы заработали пенальти на пятой минуте. Диего Симеоне красиво упал в борьбе с вратарём Дэвидом Симэном. Датский судья Ким Мильтон Нильсен указал на точку. Английский вратарь угадал направление удара Батистуты, но предотвратить взятие ворот не смог. Но не прошло и четырёх минут, как 11-метровый был назначен в аргентинские ворота. Айяла с Вивасом вдвоём завалили 18-летнего Майкла Оуэна. Приговор Нильсена исполнил Алан Ширер.

Инициатива перешла к англичанам, вскоре Оуэн вывел островитян вперёд, одурачив аргентинскую оборону. Могли развить успех Пол Скоулз и Алан Ширер, Майкл Оуэн и Дэвид Бекхэм, но хорошо играл сектант Роа. Или англичане были неточны. А под конец тайма команда Пассареллы сравняла счёт вопреки логике. Сборная Аргентины получила право на штрафной. Все ждали, что пробьёт Верон. А ударил Санетти и попал - 2:2.

В начале второго тайма в середине поля столкнулись Симеоне и Бекхэм. Диего изобразил предсмертные мук, чем купил судью Нильсена. Тот вытащил жёлтую карточку для аргентинца и красную англичанину. После удаления Дэвида игра сборной Англии потеряла стройность и осмысленность. Южноамериканцы постарались решить все вопросы, но дело дошло до пенальти.

Берти точен, Ширер тоже. Симэн потащил удар Креспо, но и пол Инс не смог переиграть Роа. Верон забил, и Пол Мерсон аналогично. Равно как Гальярдо с Оуэном. Симэн капитулировал перед Айялой. Зачем Гленн Ходдл командировал бить пенальти Дэвида Батти, не знает никто. Дэвид был бойцом, каких поискать, но не обладал ударом. Ни сильным, ни точным. Роа отбил и вывел аргентинцев в четвертьфинал. Мальвины были ещё раз частично отомщены.

На дороге в полуфинал команде Пассареллы повстречались голландцы Гуса Хиддинка. Тут у «оранжевых» висел должок двадцатилетней давности за проигрыш в финале ЧМ-78.  На 12 минуте Деннис Бергкамп скинул мяч на 11-метровую отметку, откуда пробил Патрик Клюйверт. Без шансов для Роа. Но через пять минут Верон длинным пасом вывел Лопеса один на один с вратарём Эдвином ван дер Саром. Блоха пустил мяч между ног долговязого вратаря - 1:1.

Дальше игра шла довольно осторожно. Обе команды боялись проиграть. Хотя забей Батистута во втором тайме, и всё могло быть иначе. Но Габриэль попал в штангу. Казалось, дополнительного времени не миновать. Но в самом конце второго тайма наступила развязка. Деннису Бергкампу понадобилось три касания. Первым обработал мяч, вторым  обыграл Чамота, третьим нанёс удар по воротам Роа - 2:1. Голландцы в полуфинале. А аргентинцы отправились домой, где Пассарелле вспомнили всё. В том числе и борьбу с длинными волосами. Больше к нему из сборной Аргентины не обращались.

Габриэль Батистута забил пять мячей на том первенстве. Мог бы забить ещё, но для сборной Аргентины всё кончилось раньше, чем планировалось. Прекрасный чемпионат провели Ортега, Верон, Роа. Но всем им пришлось оказаться в стороне от праздника жизни. Осталась только боль от нереализованных планов.

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DXTK
DXTK
   286 / 817
сегодня в 20:48
Гленн Ходдл не взял Ле Тиссье на ЧМ... по этому и проиграл по пенальти. Бей Мэтт вместо кривоногого Батти и Англия еще бы тогда прошла бы дальше, и конечно удаление Бекса и симуляция Симеоне о многом говорит.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   671 / 817
сегодня в 20:19
Голландцы показывали тогда самый привлекательный футбол. Жаль, что проиграли по пенальти бразильцам и не вышли в финал. А на аргентинцах висит проклятие за руки Марадоны и договорняк с Перу в 78-м, благодаря которому арги пролезли в финал. В 2002-м с одним из сильнейших составов вообще из группы не вышли. Чего уж требовать от нынешнего сброда, который лишь благодаря Месси хотя бы попадает на эти самые ЧМ...
Sunchees
Sunchees
   636 / 817
сегодня в 19:18
Вот для меня тот ЧМ (98 который) был самым зрелищным. Сколько там звезд было... Не чета нынешним...
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