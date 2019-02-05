«Боруссия»Д - «Вердер»: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:16

Боруссия Д

В Бундеслиге «Боруссия» выступает значительно увереннее, чем в Кубке Германии. Во втором по значимости национальном турнире «шмели» прошли две стадии. Оба соперника были представителями низших дивизионов. Однако, «черно-желтым» пришлось изрядно попотеть и с «Гройтер Фюртом» (2:1) и с «Унионом» из Берлина (3:2).

Эти матчи перешли в овертайм, где более мастеровитый фаворит дожал андердогов.

Вердер

«Вердер» - десятый клуб Бундеслиги. В Кубке страны команда Флориана Кофельдта пересекалась с клубами, представляющими низшие лиги. «Музыканты» играли с «Ворматией» и «Вайхе Фленсбургом» в гостях и без труда разбивали своих соперников. Счет 1:6 и 1:5 говорит сам за себя. Ровно год назад «зеленые» покинули турнир на аналогичной стадии. «Байер» выбил их только в дополнительное время.

Статистика и личные встречи

«Боруссия» и «Вердер» пропускали во всех кубковых матчах этого сезона.

«Боруссия» еще не побеждала в основное время в Кубке Германии – 2018/19.

В послужном списке «Вердера» две кубковые победы.

Последняя личная встреча в рамках Бундеслиги проходила в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1.

Прогноз

«Боруссия» - явный фаворит кубковой встречи. Стоит заметить, что «шмели» достигают своих целей и в чемпионате, и в Кубке с обязательными провалами в обороне.

Прогнозируем двойной шанс хозяев и обе забьют(да) с коэффициентом 1.85 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru