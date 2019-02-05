«Спартак» вносит ясность. Или нет

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2:0 Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 0:0 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 45’ Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1:2 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Марсель 1:0  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НантНант 2:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:3 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 31’ Логотип футбольный клуб БастияБастия 0:1 Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 0:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 1:2 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес 0:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 31’ Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 37’ Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:1 Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 29’ Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос 0:0 Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир 0:0 Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 1:1 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 0:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 76’ Логотип футбольный клуб БоготаБогота 0:0 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:3 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 6:2 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Спартак» вносит ясность. Или нет

сегодня, 22:29

Второй зимний сбор – время, когда можно уже просматривать какие-то игровые наработки. «Соккер.ру» оценил игру красно-белых с «Марибором».

Первый сбор в Катаре получился для «Спартака» триумфальным. Красно-белые в соперничестве с непростыми оппонентами выиграли мини-турнир, однако все прекрасно понимали, что невозможно судить о силе команды по первому зимнему сбору, когда все футболисты всех команд находятся в совершенно разных кондициях, когда у всех клубов свои, причем порой сильно отличающиеся программы подготовки и нагнетания физической формы через нагрузки. 

А вот второй сбор как раз предназначен для того, чтобы тренеры могли определиться с составом, с тем, на кого полагаться в первую очередь после возобновления официальных матчей, оценить конкретную игровую готовность футболистов и определиться со схемами. С этой точки зрения второй сбор совершенно никак не должен оцениваться как продолжение первого. 

Другие задачи, другая игра. И «Спартак» это показал. Если в Дохе красно-белые зачастую превосходили гораздо более разобранных и вялых нагруженных соперников, то с «Марибором» подопечные Олега Кононова смотрелись совершенно иначе. И пусть начали очень лихо. Спартаковцы организовали высокий стремительный прессинг, с первых минут заставили словенцев стушеваться, накрывали их. 

И один из таких приемов принес свои плоды – Мельгарехо забил гол уже на шестой минуте. Но быстрые голы – это еще и беда «Спартака», как это ни парадоксально. Об этом говорилось еще в первой части сезона. Красно-белые непостижимым образом теряют концентрацию и внимательность, добиваясь очень быстро цели. 

Да, это распространенная проблема многих коллективов, но вопрос в том, как тренеры справляются с этим и насколько игроки сами ответственно подходят к искоренению проблемы. Сложно сказать, что имело место в данном случае, психологическая ли разнузданность или дело в физической готовности, которая оказалась не на высшем уровне, но «Спартак» очень быстро стал сдавать позиции «Марибору», проигрывая во многих компонентах. 

Красно-белых стали опережать на свободных мячах, в единоборствах. Словенцы оказывались просто шустрее, резче, подвижнее, их словно больше на поле возникало. И сравнять счет поэтому «Марибор» сумел довольно быстро. Даже сам подкат Джикии, который сбил Заховича в своей штрафной, выглядел следствием недостатка резкости и свежести мысли, поскольку ситуация не обязывала к такому отчаянному шагу. С «точки» счет сравнял Дервишевич. В дальнейшем «Марибор» не отдавал инициативу «Спартаку». 

Точнее, он и сам не всегда ею владел. Периодически команды просто зависали где-то, ничего не происходило, они бодались, но словенцы все равно смотрелись более живо, свежо. Даже после перестановок у «Спартака» во втором тайме, когда немного изменилась и схема. Это не дало преображения в игре, хотя при должном везении счет мог обратиться в пользу москвичей, но Ханни угодил в штангу. 

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

Соперник после первых минут активности не так показал из-за того, что у нас была задача гасить атаки на их половине поля. Мы должны были прессинговать, и ребята это старались делать. В средней зоне за счёт этого мы в большинстве своём выигрывали мячи, старались проводить быстрые и позиционные атаки. По структуре игры, по тому, что я требовал, ребята справились, за исключением того, что хотелось бы больше опасных моментов и качество игры впереди, в первую очередь — в техническом плане. Много атак срывалось из-за того, что перед штрафной мы теряли мячи. Мы увеличили нагрузки. В целом, план у нас стабилен. Мы работаем, и сегодня отработали нормально.

В целом Кононов объяснил, чем мог быть обусловлен спад по ходу игры – нагрузки увеличены. Однако вряд ли можно разделять его оптимизм по игре в центре поля. По сути, с первых минут он выставил оптимальный состав, на который будет опираться. Это классическая схема 4-4-2 с Рассказовым, Кутеповым (пока Жиго травмирован), Джикией и Айртоном в защите, в центре полузащиты Глушаков и Гулиев (позже появится Фернандо, который был травмирован), на флангах Ханни и Мельгарехо, а Зе Луиш и Адриано играют двух форвардов. 

Вроде выглядит перспективно, и некоторые игроки даже здорово смотрелись. Но центр поля после первой части с неплохим прессингом проседал и допускал провалы с проникновениями словенцев. Это настораживает. После перерыва прошла серия замен, что структуру игры встряхнуло, но радикально ничего не изменило. Но определенную пищу для размышлений Кононов получил, подтвердив, что настала пора делать выбор основного состава и ближайшего резерва:

Комплектование закончено. Тот состав, с кем мы будем вступать в чемпионат, будет играть. Сейчас идёт конкретная работа на этом сборе по так называемому стартовому составу. Кого из молодёжи оставим на сборах? Мы ещё завтра посмотрим, кого оставить. Будет матч молодых и тех, кто сегодня играл, они также получат нагрузку. Завтра определим, кто останется на этом сборе и поедет на четвёртый. Игроки, которые вызываются в сборную U-19, будут отданы в «Спартак-2» и останутся на Кипре и будут готовиться. Все, кроме Игнатова и Мелкадзе.

Идеи, которые Кононов хочет реализовать в игре «Спартака», мелькали еще в конце прошлого года. Первый сбор в Катаре подтвердил выбранное направление, но не мог быть эталонным в силу уже названных обстоятельств. Нынешний же сбор в Турции должен ответить на многие вопросы. А матч с «Марибором» пока оставляет их немало, в первую очередь по тому самому качеству конструктива, о котором говорил Кононов и по плотности в центре поля, хотя это, возможно, отголосок нагрузок.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 782
сегодня в 23:34
Автору спасибо,понятно,что для игры Олега нужен класс игроков ,в првую очередь . Но мой ему совет , а рвые 3-4 тура это тупо долбежка а встречных курсах ,стандарты и грубые ошибки ,не нужна техника весной в России,вот а юэто я опасаюсь,многие наши на этом погорели
Озеров
Озеров ответил parallels
   125 / 782
сегодня в 23:13
оно и понятно. на кубок кандылаки все забили болт и играли третьими составами, кроме спартака, в котором решили, что это последняя возможность завоевать хоть какой-то трофей перед расформированием. даже судей своих привезли, что похвально, и говорит о серьёзности настроя феpдуна. но первый же товарняк показал, как позорно умеет отскакивать спартак, когда безбородова рядом нет!
Дзюба, Кузяев, Маркизио, Лунев, Ригони,Анюков,Смольников,Шатов, Нобоа

Это третий состав зенита

Перечисли мне игроков первого состава.
300liteyniy100
300liteyniy100 ответил parallels
   236 / 782
сегодня в 22:48
оно и понятно. на кубок кандылаки все забили болт и играли третьими составами, кроме спартака, в котором решили, что это последняя возможность завоевать хоть какой-то трофей перед расформированием. даже судей своих привезли, что похвально, и говорит о серьёзности настроя феpдуна. но первый же товарняк показал, как позорно умеет отскакивать спартак, когда безбородова рядом нет!
    parallels
    parallels
       2 / 782
    сегодня в 22:43
    оно и понятно. на кубок кандылаки все забили болт и играли третьими составами, кроме спартака, в котором решили, что это последняя возможность завоевать хоть какой-то трофей перед расформированием. даже судей своих привезли, что похвально, и говорит о серьёзности настроя феpдуна. но первый же товарняк показал, как позорно умеет отскакивать спартак, когда безбородова рядом нет!
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       39 / 782
    сегодня в 22:37
    Задрал уже этот спартак!
    Озеров
    Озеров
       125 / 782
    сегодня в 22:35
    Какая огромная статья.

    Автор переживает за Спартак. Похвально!!!

    Давешняя игра зенита такого пристального внимания не заслужила.

    Оно и понятно. Тайный смысл писать про пустое место.
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