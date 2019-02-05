«Спартак» вносит ясность. Или нет

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Второй зимний сбор – время, когда можно уже просматривать какие-то игровые наработки. «Соккер.ру» оценил игру красно-белых с «Марибором».

Первый сбор в Катаре получился для «Спартака» триумфальным. Красно-белые в соперничестве с непростыми оппонентами выиграли мини-турнир, однако все прекрасно понимали, что невозможно судить о силе команды по первому зимнему сбору, когда все футболисты всех команд находятся в совершенно разных кондициях, когда у всех клубов свои, причем порой сильно отличающиеся программы подготовки и нагнетания физической формы через нагрузки.

А вот второй сбор как раз предназначен для того, чтобы тренеры могли определиться с составом, с тем, на кого полагаться в первую очередь после возобновления официальных матчей, оценить конкретную игровую готовность футболистов и определиться со схемами. С этой точки зрения второй сбор совершенно никак не должен оцениваться как продолжение первого.

Другие задачи, другая игра. И «Спартак» это показал. Если в Дохе красно-белые зачастую превосходили гораздо более разобранных и вялых нагруженных соперников, то с «Марибором» подопечные Олега Кононова смотрелись совершенно иначе. И пусть начали очень лихо. Спартаковцы организовали высокий стремительный прессинг, с первых минут заставили словенцев стушеваться, накрывали их.

И один из таких приемов принес свои плоды – Мельгарехо забил гол уже на шестой минуте. Но быстрые голы – это еще и беда «Спартака», как это ни парадоксально. Об этом говорилось еще в первой части сезона. Красно-белые непостижимым образом теряют концентрацию и внимательность, добиваясь очень быстро цели.

Да, это распространенная проблема многих коллективов, но вопрос в том, как тренеры справляются с этим и насколько игроки сами ответственно подходят к искоренению проблемы. Сложно сказать, что имело место в данном случае, психологическая ли разнузданность или дело в физической готовности, которая оказалась не на высшем уровне, но «Спартак» очень быстро стал сдавать позиции «Марибору», проигрывая во многих компонентах.

Красно-белых стали опережать на свободных мячах, в единоборствах. Словенцы оказывались просто шустрее, резче, подвижнее, их словно больше на поле возникало. И сравнять счет поэтому «Марибор» сумел довольно быстро. Даже сам подкат Джикии, который сбил Заховича в своей штрафной, выглядел следствием недостатка резкости и свежести мысли, поскольку ситуация не обязывала к такому отчаянному шагу. С «точки» счет сравнял Дервишевич. В дальнейшем «Марибор» не отдавал инициативу «Спартаку».

Точнее, он и сам не всегда ею владел. Периодически команды просто зависали где-то, ничего не происходило, они бодались, но словенцы все равно смотрелись более живо, свежо. Даже после перестановок у «Спартака» во втором тайме, когда немного изменилась и схема. Это не дало преображения в игре, хотя при должном везении счет мог обратиться в пользу москвичей, но Ханни угодил в штангу.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

Соперник после первых минут активности не так показал из-за того, что у нас была задача гасить атаки на их половине поля. Мы должны были прессинговать, и ребята это старались делать. В средней зоне за счёт этого мы в большинстве своём выигрывали мячи, старались проводить быстрые и позиционные атаки. По структуре игры, по тому, что я требовал, ребята справились, за исключением того, что хотелось бы больше опасных моментов и качество игры впереди, в первую очередь — в техническом плане. Много атак срывалось из-за того, что перед штрафной мы теряли мячи. Мы увеличили нагрузки. В целом, план у нас стабилен. Мы работаем, и сегодня отработали нормально.

В целом Кононов объяснил, чем мог быть обусловлен спад по ходу игры – нагрузки увеличены. Однако вряд ли можно разделять его оптимизм по игре в центре поля. По сути, с первых минут он выставил оптимальный состав, на который будет опираться. Это классическая схема 4-4-2 с Рассказовым, Кутеповым (пока Жиго травмирован), Джикией и Айртоном в защите, в центре полузащиты Глушаков и Гулиев (позже появится Фернандо, который был травмирован), на флангах Ханни и Мельгарехо, а Зе Луиш и Адриано играют двух форвардов.

Вроде выглядит перспективно, и некоторые игроки даже здорово смотрелись. Но центр поля после первой части с неплохим прессингом проседал и допускал провалы с проникновениями словенцев. Это настораживает. После перерыва прошла серия замен, что структуру игры встряхнуло, но радикально ничего не изменило. Но определенную пищу для размышлений Кононов получил, подтвердив, что настала пора делать выбор основного состава и ближайшего резерва:

Комплектование закончено. Тот состав, с кем мы будем вступать в чемпионат, будет играть. Сейчас идёт конкретная работа на этом сборе по так называемому стартовому составу. Кого из молодёжи оставим на сборах? Мы ещё завтра посмотрим, кого оставить. Будет матч молодых и тех, кто сегодня играл, они также получат нагрузку. Завтра определим, кто останется на этом сборе и поедет на четвёртый. Игроки, которые вызываются в сборную U-19, будут отданы в «Спартак-2» и останутся на Кипре и будут готовиться. Все, кроме Игнатова и Мелкадзе.

Идеи, которые Кононов хочет реализовать в игре «Спартака», мелькали еще в конце прошлого года. Первый сбор в Катаре подтвердил выбранное направление, но не мог быть эталонным в силу уже названных обстоятельств. Нынешний же сбор в Турции должен ответить на многие вопросы. А матч с «Марибором» пока оставляет их немало, в первую очередь по тому самому качеству конструктива, о котором говорил Кононов и по плотности в центре поля, хотя это, возможно, отголосок нагрузок.