«Барселона» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

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Барселона

«Барселона» сейчас смотрится гораздо уверенней, чем осенью. Команда Эрнесто Вальверде идет первой в чемпионате, имея шестиочковый гандикап над «Атлетико». В Ла Лиге «Барса» выиграла восемь из девяти последних матчей, сыграв вничью только в минувшем туре с «Валенсией» (2:2).

Однако как раз в Кубке Испании у каталонцев менее успешный ход. «Барса» проиграла в двух предыдущих гостевых дуэлях Копа дель Рей, хотя сполна отыгрывалась на «Камп Ноу». После легкого противостояния с «Культурал Леонесой» (1:0, 4:1), «Барса» проиграла «Леванте» 1:2, но выиграла дома (3:0). И вот в четвертьфинале уступила в гостях «Севилье» 0:2, но дома взяла более чем убедительный реванш (6:1).

Что точно должно настораживать болельщиков «Барсы», так это повреждения у нескольких ведущих исполнителей. Прежде всего, вряд ли с «Реалом» сыграет Лионель Месси. Кроме него болячки залечивают Усман Дембеле и Самуэль Юмтити. Хотя Дембеле заявил, что хотел бы помочь команде, несмотря на ангину.

Реал Мадрид

«Реал» сейчас тоже выглядит вполне боеспособным коллективом. «Сливочные» отстояли третью строчку в чемпионате и легко разобрались с «Жироной» в Кубке Испании. Однако некоторые январские результаты все равно заставляют с осторожностью оценивать шансы «королевского клуба».

«Реал» проигрывал дома «Реал Сосьедаду» в Ла Лиге (0:2), играл вничью с «Вильярреалом» (2:2) и уступал «Леганесу» на выезде (0:1) в Кубке Испании. И все это произошло в пределах предыдущих десяти официальных поединков «сливочных».

Впрочем, после поражения от «Леганеса» «Реал» только побеждал. Команда Сантьяго Солари обыграла в Ла Лиге «Севилью» (2:0), «Эспаньол» (4:2) и «Алавес» (3:0), а в Кубке дважды победила «Жирону» (4:2 и 3:1).

Также нельзя не заметить, что «Реал» улучшил результаты в выездных матчах. В предыдущих семи официальных гостевых встречах «сливочные» выиграли пять раз. Самыми серьезными соперниками королевской команды за это время были «Рома» (2:0) и «Бетис» (2:1).

В отличие от «Барселоны», у «Реала» кадровых потерь нет.

Статистика и личные встречи

«Барса» выиграла семь из девяти предыдущих официальных домашних поединков.

В пяти из шести минувших официальных домашних матчей каталонцы победили с разницей более, чем в один мяч.

«Реал» победил в пяти из семи предыдущих официальных гостевых встреч.

Во всех пяти последних официальных гостевых поединках «Реал» пропустил.

«Реал» не может обыграть «Барселону» уже три матча подряд.

На «Камп Ноу» «Барса» выиграла только одну из пяти предыдущих очных встреч.

Прогноз

Несмотря на кадровые потери, «Реал» является достаточным раздражителем для «Барселоны», чтобы она играла на максимуме своих возможностей. То же самое можно сказать и о «сливочных». Но сражаться команды будут на «Камп Ноу», где «Барса» в последнее время «пленных не берет».

Источник: www.vseprosport.ru

Каталонцы выглядят сильнее столичного гранда и, конечно же, постараются дома победить. В трех из четырех предыдущих был пробит тотал 2.5 гола. Вполне можно ожидать голов с обеих сторон.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.24 в БК 1хСтавка