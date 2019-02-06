«Барселона» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.22 6 10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Барселона» – «Реал» Мадрид: Прогноз от экспертов

сегодня, 14:26

Барселона

«Барселона» сейчас смотрится гораздо уверенней, чем осенью. Команда Эрнесто Вальверде идет первой в чемпионате, имея шестиочковый гандикап над «Атлетико». В Ла Лиге «Барса» выиграла восемь из девяти последних матчей, сыграв вничью только в минувшем туре с «Валенсией» (2:2).

Однако как раз в Кубке Испании у каталонцев менее успешный ход. «Барса» проиграла в двух предыдущих гостевых дуэлях Копа дель Рей, хотя сполна отыгрывалась на «Камп Ноу». После легкого противостояния с «Культурал Леонесой» (1:0, 4:1), «Барса» проиграла «Леванте» 1:2, но выиграла дома (3:0). И вот в четвертьфинале уступила в гостях «Севилье» 0:2, но дома взяла более чем убедительный реванш (6:1).

Что точно должно настораживать болельщиков «Барсы», так это повреждения у нескольких ведущих исполнителей. Прежде всего, вряд ли с «Реалом» сыграет Лионель Месси. Кроме него болячки залечивают Усман Дембеле и Самуэль Юмтити. Хотя Дембеле заявил, что хотел бы помочь команде, несмотря на ангину.

 

Реал Мадрид

«Реал» сейчас тоже выглядит вполне боеспособным коллективом. «Сливочные» отстояли третью строчку в чемпионате и легко разобрались с «Жироной» в Кубке Испании. Однако некоторые январские результаты все равно заставляют с осторожностью оценивать шансы «королевского клуба».

«Реал» проигрывал дома «Реал Сосьедаду» в Ла Лиге (0:2), играл вничью с «Вильярреалом» (2:2) и уступал «Леганесу» на выезде (0:1) в Кубке Испании. И все это произошло в пределах предыдущих десяти официальных поединков «сливочных».

Впрочем, после поражения от «Леганеса» «Реал» только побеждал. Команда Сантьяго Солари обыграла в Ла Лиге «Севилью» (2:0), «Эспаньол» (4:2) и «Алавес» (3:0), а в Кубке дважды победила «Жирону» (4:2 и 3:1).

Также нельзя не заметить, что «Реал» улучшил результаты в выездных матчах. В предыдущих семи официальных гостевых встречах «сливочные» выиграли пять раз. Самыми серьезными соперниками королевской команды за это время были «Рома» (2:0) и «Бетис» (2:1).

В отличие от «Барселоны», у «Реала» кадровых потерь нет.

 

Статистика и личные встречи

  • «Барса» выиграла семь из девяти предыдущих официальных домашних поединков.
  • В пяти из шести минувших официальных домашних матчей каталонцы победили с разницей более, чем в один мяч.
  • «Реал» победил в пяти из семи предыдущих официальных гостевых встреч.
  • Во всех пяти последних официальных гостевых поединках «Реал» пропустил.
  • «Реал» не может обыграть «Барселону» уже три матча подряд.
  • На «Камп Ноу» «Барса» выиграла только одну из пяти предыдущих очных встреч.

 

Прогноз

Несмотря на кадровые потери, «Реал» является достаточным раздражителем для «Барселоны», чтобы она играла на максимуме своих возможностей. То же самое можно сказать и о «сливочных». Но сражаться команды будут на «Камп Ноу», где «Барса» в последнее время «пленных не берет».

Источник: www.vseprosport.ru

Каталонцы выглядят сильнее столичного гранда и, конечно же, постараются дома победить. В трех из четырех предыдущих был пробит тотал 2.5 гола. Вполне можно ожидать голов с обеих сторон.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.24 в БК 1хСтавка

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   551 / 760
сегодня в 15:00
Пока есть такой ВУМНЫЙ тренер в Барсе им светит поражение в случае очередного ВУМНОГО соства команды
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