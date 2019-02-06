«Эвертон» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

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Эвертон

«Эвертон» подходит к поединку с «горожанами» не в лучшей форме. «Ириски» в минувшие выходные проиграли дома «Вулверхэмптону» (1:3). После этого мерсисайдцы опустились на девятую строчку, а отставание от седьмых «волков» увеличилось к пяти очкам. Более того, в рамках Премьер-лиги «Эвертон» добыл только три победы за 12 предыдущих поединков, а в Кубке Англии вылетел от скромного «Миллуолла» (2:3).

В последних пяти матчах Премьер-лиги «ирискам» удалось обыграть дома «Борнмут» (2:0), а на выезде одолеть «Хаддерсфилд» (1:0). Однако проиграл «Эвертон» «Лестеру» (0:1), «Саутгемптону» (1:2) и вот «Вулверхэмптону».

С топ-клубами в АПЛ в этом сезоне «Эвертон» играет крайне неудачно, заработав на данный момент только один балл. Дома «ириски» проигрывали «Тоттенхэму» (2:6), а в гостях уступали «Арсеналу» (0:2), МЮ (1:2), «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (1:3) и играли вничью с «Челси» (0:0).

Травмирован у мерсисайдцев только Фил Ягелка. Но также поединок с «горожанами» могут пропустить Йерри Мина и Идрисса Гуйе.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» хорошо отреагировал на поражение от «Ньюкасла», в домашней встрече спокойно обыграв «Арсенал» (3:1). Эта победа для «горожан» является девятой в десяти предыдущих официальных матчах.

Тем не менее, гостевая статистика «Манчестер Сити» в Премьер-лиге выглядит не слишком обнадеживающе для команды Хосепа Гвардиолы. «Горожане» проиграли три из пяти минувших гостевых встреч в АПЛ . МС победили «Саутгемптон» (3:1) и разгромили «Хаддерсфилд» (3:0), но уступил «Челси» (0:2), «Лестеру» (1:2) и «Ньюкаслу» (1:2).

Да и в других турнирах «Манчестер Сити» на выезде показывал не самые выдающиеся результаты. В Кубке Лиги манкунианцы минимально обыграли «Бертон» в гостях, правда, дома «горожане» перед этим сокрушили несчастных «пивоваров» 9:0, а «Лестер» в четвертьфинале прошли только по пенальти (1:1 основное время).

Серьезных кадровых потерь у «Манчестер Сити» нет. Под вопросом лишь участие защитников Бенжамена Менди и Венсана Компани. Да и то, оба вполне могут появиться в предстоящем матче.

Статистика и личные встречи

«Эвертон» проиграл четыре из шести предыдущих поединков в Премьер-лиге.

На «Гудисон Парк» в чемпионате «ириски» выиграли только один из шести минувших матчей, проиграв три из них.

Не пропустить дома «Эвертону» удалось лишь в одном из семи последних официальных встреч.

«Манчестер Сити» на выезде в Премьер-лиге проиграл три из пяти предыдущих матчей.

Лишь в одной из шести минувших гостевых встреч в АПЛ «горожане» не пропустили.

«горожане» не пропустили. «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в обоих последних очных поединках со счетом (3:1). Однако до этого «горожане» испытывали трудности в противостоянии с «ирисками»: только одна победа в шести личных встречах.

Прогноз

В целом, нынешний «Эвертон» выглядит слишком нестабильным, чтобы дать бой «горожанам» даже на своем поле. В пользу гостей свидетельствуют как домашние неудачи «ирисок», так и статистика их встреч с топ-клубами. Но зато «Эвертон» выглядит вполне способным забить в ворота чемпиона.

«Ириски» отличились практически во всех домашних встречах этого сезона, кроме недавней дуэли с «Лестером». Да и «Манчестер Сити», напомним, не пропустил лишь в одной из шести минувших гостевых встреч АПЛ .

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 за 1.80 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru