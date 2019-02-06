«Эвертон» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.22 6 10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Эвертон» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 14:29

Эвертон

«Эвертон» подходит к поединку с «горожанами» не в лучшей форме. «Ириски» в минувшие выходные проиграли дома «Вулверхэмптону» (1:3). После этого мерсисайдцы опустились на девятую строчку, а отставание от седьмых «волков» увеличилось к пяти очкам. Более того, в рамках Премьер-лиги «Эвертон» добыл только три победы за 12 предыдущих поединков, а в Кубке Англии вылетел от скромного «Миллуолла» (2:3).

В последних пяти матчах Премьер-лиги «ирискам» удалось обыграть дома «Борнмут» (2:0), а на выезде одолеть «Хаддерсфилд» (1:0). Однако  проиграл «Эвертон» «Лестеру» (0:1), «Саутгемптону» (1:2) и вот «Вулверхэмптону».

С топ-клубами в АПЛ в этом сезоне «Эвертон» играет крайне неудачно, заработав на данный момент только один балл. Дома «ириски» проигрывали «Тоттенхэму» (2:6), а в гостях уступали «Арсеналу» (0:2), МЮ (1:2), «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (1:3) и играли вничью с «Челси» (0:0).

Травмирован у мерсисайдцев только Фил Ягелка. Но также поединок с «горожанами» могут пропустить Йерри Мина и Идрисса Гуйе.

 

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» хорошо отреагировал на поражение от «Ньюкасла», в домашней встрече спокойно обыграв «Арсенал» (3:1). Эта победа для «горожан» является девятой в десяти предыдущих официальных матчах.

Тем не менее, гостевая статистика «Манчестер Сити» в Премьер-лиге выглядит не слишком обнадеживающе для команды Хосепа Гвардиолы. «Горожане» проиграли три из пяти минувших гостевых встреч в АПЛ. МС победили «Саутгемптон» (3:1) и разгромили «Хаддерсфилд» (3:0), но уступил «Челси» (0:2), «Лестеру» (1:2) и «Ньюкаслу» (1:2).

Да и в других турнирах «Манчестер Сити» на выезде показывал не самые выдающиеся результаты. В Кубке Лиги манкунианцы минимально обыграли «Бертон» в гостях, правда, дома «горожане» перед этим сокрушили несчастных «пивоваров» 9:0, а «Лестер» в четвертьфинале прошли только по пенальти (1:1 основное время).

Серьезных кадровых потерь у «Манчестер Сити» нет. Под вопросом лишь участие защитников Бенжамена Менди и Венсана Компани. Да и то, оба вполне могут появиться в предстоящем матче.

 

Статистика и личные встречи

  • «Эвертон» проиграл четыре из шести предыдущих поединков в Премьер-лиге.
  • На «Гудисон Парк» в чемпионате «ириски» выиграли только один из шести минувших матчей, проиграв три из них.
  • Не пропустить дома «Эвертону» удалось лишь в одном из семи последних официальных встреч.
  • «Манчестер Сити» на выезде в Премьер-лиге проиграл три из пяти предыдущих матчей.
  • Лишь в одной из шести минувших гостевых встреч в АПЛ «горожане» не пропустили.
  • «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в обоих последних очных поединках со счетом (3:1). Однако до этого «горожане» испытывали трудности в противостоянии с «ирисками»: только одна победа в шести личных встречах.

 

Прогноз

В целом, нынешний «Эвертон» выглядит слишком нестабильным, чтобы дать бой «горожанам» даже на своем поле. В пользу гостей свидетельствуют как домашние неудачи «ирисок», так и статистика их встреч с топ-клубами. Но зато «Эвертон» выглядит вполне способным забить в ворота чемпиона.

«Ириски» отличились практически во всех домашних встречах этого сезона, кроме недавней дуэли с «Лестером».  Да и «Манчестер Сити», напомним, не пропустил лишь в одной из шести минувших гостевых встреч АПЛ.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 за 1.80 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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