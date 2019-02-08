«Кьево» - «Рома»: Прогноз от экспертов

сегодня, 13:32

Кьево

«Кьево» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно, не помогают клубу даже тренерские перестановки. В данный момент командой руководит Доменико Ди Карло и можно смело сказать, что под его руководством «летающие ослики» постепенно прогрессируют. Сейчас у «Кьево» девять баллов в активе и последняя строчка в таблице, от спасительного 17-го места их отделяет пропасть в девять баллов.

В прошлом туре команда Ди Карло имела все шансы взять три очка в игре с «Эмполи», но упустила преимущество в два гола и довольствовалась в итоге одним баллом. Зимой в команду перебрался из «Челси» в аренду бразилец Лукас Пиазон, который способен привнести в игру «Кьево» больше креатива, ведь усилий одного Эммануэля Джаккерини в этом плане явно недостаточно.

Рома

«Рома» в последнее время вновь провалилась в небольшой кризис – после упущенной победы над «Аталантой» в 21-м туре последовал разгром 1:7 от «Фиорентины» в Кубке Италии, а в прошлом матче «волки» едва спаслись в игре с «Миланом», вырвав ничью 1:1 на «Олимпико». Сейчас у «Ромы» имеется 35 очков в активе, до зоны Лиги Чемпионов им не хватает по-прежнему всего одного балла.

Накануне поединка с «Кьево» у Эусебио Ди Франческо появились проблемы с составом – по причине травм вылетели вратарь Робин Ольсен и защитник Константинос Манолас, присоединившись к Дженгизу Ундеру и Лоренцо Пеллегрини, которые также не сыграют в сегодняшнем матче. Шведа в рамке ворот наверняка заменит Антонио Миранте, а грека сменит Жуан Жезус, который только недавно оправился от травмы.

Статистика и личные встречи

«Рома» не проигрывает «Кьево» в последних 11 матчах – семь побед и четыре ничьи

В 22 матчах этого сезона «Кьево» сумел одержать всего одну победу

Только в одном из последних 10 домашних матчей «Кьево» не пропускал

«Рома» не побеждает в последних трех матчах – две ничьи и поражение

Прогноз

«Кьево» находится в сложнейшем положении, у команды Ди Карло есть серьезная проблема в виде девяти очков отставания от «Эмполи», да и в целом по игре «летающие ослики» выглядят не слишком убедительно. На этом фоне «Рома», даже в своем нынешнем состоянии, выглядит абсолютным фаворитом встречи, что наверняка постарается превратить в три балла.

«Волки» серьезно изголодались по победам, да и турнирное положение обязывает их включаться в турнир по полной программе, поэтому есть смысл рассчитывать на их уверенную победу.

Также в предстоящем поединке есть смысл ждать желтые карточки от хозяев – очевидно, что «летающим осликам» придется большую часть матча обороняться, а делать это без грубых нарушений они не умеют. К тому же, по количеству фолов «Кьево» занимает второе место в Серии А, да и по «горчичникам» идет в лидерах – 58 предупреждений за 22 тура.

Мы считаем, что хозяева зацепиться за очки не смогут. Прогноз – победа «Ромы». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Вторым нашим прогнозом будет индивидуальный тотал больше (2.5) желтых карточек «Кьево». Такой исход в линии букмекера можно найти с коэффициентом 1.95

Источник: www.vseprosport.ru