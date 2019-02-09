«Атлетико» – «Реал» Мадрид: Видеопрогноз от экспертов

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Атлетико

Складывается впечатление, что «Атлетико» на одном дыхании так и проводит весь сезон. Где-то сыграв вничью, где-то выиграв, изредка кому-то проиграв, «матрасники» спокойно занимают второе место в чемпионате. Команда Диего Симеоне даже немного боролась с «Барселоной» за первую строчку, но проиграла в минувшем туре «Бетису» (0:1), поэтому отставание от каталонцев увеличилось до шести очков.

Поражение от андалусийцев для «Атлетико» стало первым за 19 последних встреч в Ла Лиге. Зимой «матрасники» без Лиги Чемпионов вообще существенно прибавили: шесть побед в восьми предыдущих матчах.

Дома «Атлетико» выиграл все четыре минувших поединка в чемпионате, не пропустив в них ни одного гола. «Матрасники» разгромили «Алавес» (3:0), победили «Эспаньол» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Хетафе» (2:0). За последние девять домашних матчей в Ла Лиге команда Симеоне не смогла обыграть только «Барселону» (1:1).

Против «Реала» за «матрасников» точно не сыграют Коке и Стефан Савич. Диего Коста на этот матч под вопросом.

Реал Мадрид

«Реал» прошел испытание «Барсой» в эту среду, поэтому с осторожностью можно утверждать, что «сливочные» ожили. После поражения от «Реал Сосьедада» (0:2), королевский клуб выиграл четыре матча в Ла Лиге подряд. «Реал» обыграл «Бетис» (2:1), «Севилью» (2:0), «Эспаньол» (4:2) и разгромил «Алавес» (3:0).

Теперь «Реал» третий. Также после неудачи с басками «сливочные» успели пробиться в полуфинал Кубка Испании, поэтому можно сказать, что у команды дела сейчас более-менее в порядке.

Улучшил Сантьяго Солари форму своих подопечных, в том числе, на выезде. После позорного фиаско от «Эйбара» (0:3), «Реал» обыграл в гостях «Уэску» (1:0) и как раз «Бетис» (2:1) с «Эспаньолом» (4:2). Но сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2).

Травмирован у «сливочных» только Маркос Льоренте.

Статистика и личные встречи

«Атлетико» проиграл лишь один из 19 предыдущих поединков в Ла Лиге.

Дома «матрасники» выиграли 8 из 9 минувших матчей в чемпионате, и в семи из них команда Симеоне сыграла на ноль.

Победная серия «Реала» в Ла Лиге равна четырем встречам.

На выезде «Реал» в Примере не проигрывает четыре матча.

За 15 последних гостевых поединков в чемпионате «Реал» не пропустил только от «Уэски».

Это мадридское дерби состоится уже в третий раз в сезоне. В Суперкубке УЕФА «Атлетико» выиграл в дополнительное время (4:2), а в чемпионате на «Сатьяго Бернабеу» эти команды разошлись нулевой ничьей.

«Атлетико» выиграл в дополнительное время (4:2), а в чемпионате на «Сатьяго Бернабеу» эти команды разошлись нулевой ничьей. В общей сложности «Реал» не может победить «Атлетико» пять матчей подряд

Прогноз

Успехом для «Реала» в нынешних условиях будет даже ничья на «Ванда Метрополитано». Наверняка это отлично понимают и сами футболисты «сливочных». «Атлетико» не играл на этой неделе в Кубке Испании, имея возможность целиком посвятить себя подготовке к дерби.

Учитывая, что никому в этом сезоне еще не удавалось обыграть «матрасников» на их арене, вряд ли это получится и у «Реала». И традиционно поединок с участием «Атлетико», скорее всего, не будет результативным.

Наш прогноз – победа Атлетико с форой (0) за 1.71 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru