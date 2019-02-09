«Боруссия»Д - «Хоффенхайм»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 12:43

Боруссия Д

Победные серии «Боруссии» периодически прерываются. В декабре новичок – «Фортуна» заставил «черно-желтых» сбиться с уверенного хода. Тогда клуб из Дюссельдорфа нанес «шмелям» первое и пока единственное поражение в сезоне (1:2). В феврале «Айнтрахт» разделил очки с командой Люсьена Фавра. Счет 1:1, со стороны лидера отличился Марко Ройс. У хозяев 49 очков, что на семь пунктов больше, чем у Менхенгладбаха и Мюнхена. На этой неделе лучший коллектив Бундеслиги покинул Кубок Германии.

Хоффенхайм

«Хоффенхайм» - большой мастер играть сериями. В текущем сезоне «деревенские» не проигрывали десять туров кряду и шесть раз подряд сыграли вничью. Мюнхенская «Бавария» внесла в статистику «Хоффе» хоть какое-то разнообразие. Та игра в середине января на «Рейн-Некар-Арене» завершилась со счетом 1:3.

Далее подопечные Юлиана Нагельсманна разбомбили «Фрайбург» (4:2) и не дожали упомянутую выше «Фортуну» (1:1).

Статистика и личные встречи

«Боруссия» выиграла пять последних домашних поединков.

«Хоффе» не проигрывает на выезде с середины сентября.

Личная встреча первого круга в Зисхайме завершилась вничью 1:1.

Шесть последних личных встреч в Дортмунде завершались в пользу хозяев.

Прогноз

На этой неделе три ключевых поединка. Считаем, что «Боруссия» выиграет свой и прервет беспроигрышную гостевую серию «Хоффе». На прошлой неделе «шмели» потеряли очки. Уверены, второй осечки подряд не произойдет.

Наш прогноз – выигрыш хозяев и ставка с коэффициентом 1.75 в БК Фонбет.

Источник: www.vseprosport.ru