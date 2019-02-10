«Манчестер Сити» – «Челси»: Видеопрогноз от экспертов

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Манчестер Сити

Победа над «Эвертоном» в этот мид-уик позволила «Манчестер Сити» вернуть себе лидерство. Теперь у «горожан» одинаковое количество очков с «Ливерпулем», но по дополнительным показателям команда Хосепа Гвардиолы выше.

Тем не менее, встреча с «Эвертоном» была перенесенной с 24 февраля, когда МС встретится в финале Кубка Лиги как раз с «Челси». У «Ливерпуля» есть матч в запасе, «Манчестер Сити» обязательно нужно продолжать оказывать давление на мерсисайдцев. Учитывая, что в семи последних поединках Премьер-лиги команда Гвардиолы выиграла шесть раз, у нее это хорошо получается.

«Горожане» победили «Саутгемптон» (3:1), собственно, «Ливерпуль» (2:1), «Вулверхэмптон» (3:0), «Хаддерсфилд» (3:0), «Арсенал» (3:1) и «Эвертон» (2:0), а проиграли только «Ньюкаслу» (1:2).

Из топ-клубов команду Гвардиолы за весь текущий чемпионат обыграл только «Челси» (2:0). Со всеми остальными «горожане» смогли разобраться. «Канониров» «Манчестер Сити» победил дважды (2:0, 3:1), «Ливерпуль» «горожане» обыграли 2:1 и сыграли вничью 0:0, МЮ одолели 3:1, а «Тоттенхэм» - 1:0.

Травмирован у МС сейчас Венсан Компани, а Бенжамен Менди уже проходит реабилитацию.

Челси

Тем временем «Челси» тоже проигрывать ни в коем случае нельзя. Команда Маурицио Сарри только на два очка опережает «Манчестер Юнайтед», который проведет свой матч с предпоследним «Фулхэмом». «Пенсионеры» и так уже держатся на волоске от вылета из четверки.

В предыдущих пяти поединках Премьер-лиги «Челси» выиграл два раза, обыграв «Ньюкасл» (2:1) и разгромив «Хаддерсфилд» (5:0). В остальных матчах «синие» проиграли «Арсеналу» (0:2), потерпели крупное фиаско от «Борнмута» (0:4) и разошлись миром с «Саутгемптоном» (0:0).

К радости Сарри, травмированных у него нет. Под вопросом на встречу лишь резервные Эмерсон Палмери, Гари Кэхилл и Каллум Хадсон-Одои. Также в поединке с «терьерами» первыми голами в Премьер-лиге отметился Гонсало Игуаин, который теперь должен стать новой ударной силой «пенсионеров».

Статистика и личные встречи

«Манчестер Сити» выиграл шесть из семи предыдущих матчей в Премьер-лиге.

На «Этихад» «горожане» добыли 13 побед в 14 последних поединках АПЛ .

. Не пропустил «Манчестер Сити» дома лишь в одной из восьми минувших встреч в Премьер-лиге.

«Челси» проиграл все три предыдущих гостевых официальных поединка, не забив в них ни одного мяча.

В общей сложности у «пенсионеров» четыре поражения в семи последних выездных матчах в АПЛ .

. В очном противостоянии с «Челси» какого-либо перевеса у «Манчестер Сити» не заметно. «Горожане» в прошлом сезоне дважды обыграли «пенсионеров» по 1:0, а в начале этого победили еще в Суперкубке 2:0. Однако ранее два матча подряд выиграл «Челси».

Прогноз

«Пенсионеры» с трудом добиваются успеха в гостях, а «Манчестер Сити» не знает жалости дома. Более того, из команд верхней части турнирки только «Ливерпулю» в этом чемпионате на «Этихад» удалось проиграть с разницей лишь в один мяч. МЮ и «Арсенал», как и большинство остальных клубов, уступили с большим гандикапом. Хотя и разгрома быть не должно.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 за 1.92 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru