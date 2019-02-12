«Фенербахче» - «Зенит»: Видеопрогноз от экспертов

12 февраля 2019, 14:27

Фенербахче

«Фенербахче» попал в далеко не самую сложную группу в Лиге Европы, но даже там умудрился попасть в неприятности. В компании с загребским «Динамо», «Спартаком» из Трнавы и «Андерлехтом» «канарейки» набрали семь баллов, опередив словаков всего на одно очко. Примечательно, что ни одного выездного матча «Фенербахче» не выиграл, проиграв даже скромному словацкому «Спартаку».

В чемпионате Турции дела у команды Эрсуна Янала также складываются не лучшим образом – из зоны вылета «канарейкам» выбраться удалось, но 14-ю строчку вряд ли можно назвать положительным результатом. В последнем туре «Фенербахче» проиграл 0:1 «Кайсериспору», прервав серию из двух побед.

Зенит

«Зенит» очень уверенно провел групповой этап Лиги Европы – команда Сергея Семака заняла первое место в группе с 11 очками. Квартет сформировался у питерского клуба довольно ровный – «Бордо», пражская «Славия» и «Копенгаген» в равной степени могли претендовать на выход в плей-офф, но «Зенит» сходу обозначил свои претензии на первую строчку, проиграв всего один поединок.

Зимой «Зенит» сыграл на Кубке Матч-Премьер в Катаре, где потерпел два поражения от «Локомотива» и «Спартака», один поединок с «Ростовом» питерцам удалось выиграть. Из Санкт-Петербурга в ПСЖ перебрался Леандро Паредес, из приобретений «Зенита» стоит отметить Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» и Сердара Азмуна из «Рубина».

Статистика и личные встречи

Ни в одном из предыдущих трех домашних матчей Лиги Европы «Фенербахче» не пропускал

Ни в одном из предыдущих трех домашних матчей «Фенербахче» в Лиге Европы не забивалось более двух голов

В трех выездных матчах группового этапа Лиги Европы «Зенит» забил всего два гола

Прогноз

«Фенербахче» постепенно выбирается из кризиса в чемпионате, но игра «канареек» по-прежнему далека от идеала. Проблемы у команды Янала есть как в обороне, так и с результативностью, особенно это касается тех поединков, в которых «Фенербахче» противостоит равный по силе соперник.

«Зенит» сейчас также далек от своих оптимальных кондиций – команда Семака хоть и сыграла массу товарищеских матчей, но официальные поединки ими заменить невозможно. Очевидно, что рисковать ни одна из команд не станет, скоростей и открытого футбола ждать также не стоит – с большой долей вероятности, судьбу этой встречи решит один забитый гол.

Мы считаем, что матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru