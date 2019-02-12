«Рома» - «Порту»: Видеопрогноз от экспертов

12 февраля 2019, 14:40

Рома

«Рома» в нынешнем сезоне не показывает той игры, которой ждали от нее болельщики. После 23 туров «волки» идут на четвертой строчке, но главный конкурент «Милан» имеет на игру меньше, поэтому есть все шансы, что к следующему туру команда Эусебио Ди Франческо подойдет вне зоны Лиги Чемпионов.

После крайне неудачной серии из трех матчей без побед, включая разгром 1:7 от «Фиорентины» в Кубке Италии, «волки» в последнем туре сумели настроиться и обыграть главного аутсайдера чемпионата «Кьево». Убедительная победа 3:0 явно должна придать футболистам «Ромы» уверенности в себе перед важнейшей встречей в Лиге Чемпионов.

Не успеют восстановиться к поединку с «Порту» вратарь Робин Ольсен и полузащитник Дженгиз Ундер, а вот Константинос Манолас, пропускавший матч с «Кьево», должен быть готов сыграть.

Порту

«Порту» великолепно провел групповой этап – команда Сержиу Консейсау ни разу за шесть матчей не проиграла, потеряв очки в одном единственном матче, сыграв вничью с «Шальке» в гостях в первом туре. В чемпионате Португалии у «драконов» также полный порядок – первое место и отрыв в четыре очка от второй «Бенфики».

Единственной серьезной неудачей «Порту» стало поражение от «Спортинга» в финале Кубка Лиги, но в основное время команды сыграли вничью, поэтому к поединку с «Ромой» «драконы» подходят с серией из 26 матчей. В последнем туре подопечные Консейсау расписали ничью 1:1 с «Морейренсе», но играли не совсем основным составом, экономя силы перед Лигой Чемпионов.

Серьезной потерей для «Порту» станет отсутствие Венсана Абубакара и Мусса Марега, также рискует пропустить встречу Максимилиано Перейра.

Статистика и личные встречи

Только в одном из пяти последних матчей «Рома» не пропускала

Команды дважды встречались в Лиге Чемпионов в 2016 году, в каждом из этих матчей «Порту» забивал и не проигрывал

Только в одном из последних семи матчей «Порту» не забивал

Во всех шести матчах группового этапа «Порту» забивал

Прогноз

«Рома» в последнем туре обыграла «Кьево» всухую, но вряд ли эта победа решила все проблемы римлян, особенно те, которые касаются игры в обороне. Аутсайдер Серии А попросту был неспособен создать много проблем «волкам», но вот с командами, атака которых действует более мощно, у «Ромы» появляются большие трудности.

Именно такой командой и является «Порту», который сейчас набрал мощный ход и забивает голы в ворота соперников пачками, даже несмотря на отсутствие двух основных нападающих. «Драконы» явно не приедут в Рим отсиживаться в обороне, они прекрасно знают о проблемах римлян и постараются ими воспользоваться.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Источник: www.vseprosport.ru