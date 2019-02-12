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«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ: Видеопрогноз от экспертов

12 февраля 2019, 14:59

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть группу, финишировав вслед за «Ювентусом» с восьмью очками в активе. Тем не менее, для «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо даже такой результат можно было считать большим успехом, ведь команда на тот момент не показывала качественного футбола.

С приходом Уле Гуннара Сульшера ситуация кардинально изменилась – вот уже 11 матчей подряд «красные дьяволы» не проигрывают.

Сейчас финиш в зоне Лиги Чемпионов для «Манчестер Юнайтед» уже не выглядит несбыточной мечтой – пока они четвертые, но имеют на матч больше, чем их главный конкурент «Челси». В субботу команда Сульшера разгромила 3:0 в гостях «Фулхэм» и подходит к поединку с ПСЖ в отличном настроении.

Точно не сыграют с французами Маттео Дармиан, Антонио Валенсия и Маркос Рохо.

 

ПСЖ

ПСЖ попал в очень сложную группу, где за место в плей-офф кроме них сражались еще «Наполи» и «Ливерпуль». В итоге команда Томаса Тухеля вместе с англичанами пробилась в плей-офф, где будет противостоять другому английскому гранду.

В чемпионате парижане не имеют вообще никаких проблем – первое место и отрыв от второго «Лилля» в 13 очков, это при том, что у ПСЖ есть еще игра в запасе. В последнем туре подопечные Тухеля не стали сильно напрягаться и обыграли скромно «Бордо» - гол Эдинсона Кавани с пенальти стал единственным и победным.

Большой потерей для ПСЖ является отсутствие Неймара, также вряд ли сумеет восстановиться к игре и Марко Вератти.

 

Статистика и личные встречи

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в последних 11 матчах – 10 побед и одна ничья
  • В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» сыграл на своем поле 17 матчей и только в двух из них проиграл
  • В каждом из последних семи домашних матчей «Манчестер Юнайтед» забивает минимум два гола
  • В последних трех матчах ПСЖ одержал всего одну победу

 

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» с приходом Сульшера заметно преобразился, вышли из кризиса главные звезды «красных дьяволов», которые при Моуриньо не показывали своего лучшего футбола. У Сульшера практически нет проблем с составом, да и менять кардинально идеально работающую систему норвежец вряд ли рискнет.

Серия из 10 побед в 11 матчах демонстрирует мощь «красных дьяволов», с которой парижанам однозначно придется считаться.

ПСЖ потерял Неймара и Вератти, которых заменить по сути некем, об этом неоднократно высказывался и сам Тухель. Тем не менее, ПСЖ явно в последнее время экономил силы к противостоянию с «Манчестер Юнайтед» и постарается сыграть в свой футбол, но под силу ли парижанам привезти из Англии нужный результат - пока остается большим вопросом, учитывая мощную игру соперника в последних поединках.

По нашему мнению, у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Манчестер Юнайтед». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.74

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   327 / 887
12 февраля в 15:38
Еще не понятна основа ПыСыЖы,а так 50 на 50.Все таки парижане могут и от обороны играть.
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