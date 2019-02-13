«Тоттенхэм» - «Боруссия» Дортмунд: Видеопрогноз от экспертов

13 февраля 2019, 13:57

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» постепенно выпадает из чемпионской гонки, но достаточно уверенно чувствует себя на третьей строчке в таблице. В активе «шпор» после 26 туров имеется 60 очков, что на два меньше, чем у второго «Манчестер Сити», и на пять - чем у лидера «Ливерпуля». Тем не менее, разрыв от четвертого «Манчестер Юнайтед»» составляет девять баллов, что позволяет «шпорам» чувствовать себя уверенно.

В Лиге Чемпионов у «Тоттенхэма» были сложности с выходом в плей-офф – команда Маурисио Почеттино набрала восемь очков и опередила «Интер» только по дополнительным показателям. Перед поединком с «Боруссией» «шпоры» уверенно переиграли дома «Лестер» - победа 3:1 явно должна приободрить «Тоттенхэму», который играет без своей главной звезды.

Боруссия Д

«Боруссия» без проблем прошла групповой этап – в компании с мадридским «Атлетико», «Монако» и «Брюгге» «шмели» пришли к финишу первыми, опередив «матрасников» по дополнительным показателям. В Бундеслиге у команды Люсьена Фавра также полный порядок – первое место в таблице и отрыв в пять очков от «Баварии».

В последнем туре «шмели» до 75-й минуты вели в три гола у «Хоффенхайма», но в итоге все завершилось ничьей 3:3, слишком рано хозяева поверили в свою победу. Зимой «шмели» не были активны на трансферном рынке, но не сумели отказать «Челси» - Кристиан Пулишич подписал контракт с «пенсионерами», но остался в аренде в «Боруссии» до конца сезона.

Статистика и личные встречи

Команды встречались на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне – оба матча выиграл «Тоттенхэм»

Два из трех домашних матчей в нынешней Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» выиграл

«Боруссия» не побеждает в последних трех матчах – три ничьи

Только в одном из последних трех выездных матчей «Боруссии» удалось победить

Прогноз

«Тоттенхэм» потерял ключевого игрока в лице Гарри Кейна, но команда не упала духом и продолжает уверенно выступать в Премьер-Лиге, где после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» она является третьей силой. «Шпоры» подходят к поединку с «Боруссией» с серией из трех побед, команда играет атакующий футбол и практически не имеет слабых мест.

«Боруссия» в гостевых встречах не особо раскрывается, предпочитая уделять максимум внимания обороне, такой стиль «шмели» наверняка используют и в Лондоне, тем более, что последний матч показал – в защите у команды есть проблемы. «Тоттенхэм» также вряд ли будет рисковать с первых минут, хозяева умеют методично расшатывать оборону соперника, превращая в голы свои моменты.

В данный момент команды примерно равны по силам, да и играют в схожей манере, но хозяева выглядят предпочтительнее, у них более опытные и классные исполнители, плюс в обороне играют «шпоры» гораздо убедительнее.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Тоттенхэм». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.74

Источник: www.vseprosport.ru