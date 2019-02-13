«Аякс» - «Реал» Мадрид: Видеопрогноз от экспертов

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
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«Аякс» - «Реал» Мадрид: Видеопрогноз от экспертов

13 февраля 2019, 14:01

Аякс

«Аякс» оказался не в самой сложной группе, где кроме него были еще «Бавария», «Бенфика» и АЕК, из которой команда Эрика Тен Хага вышла без единого поражения. От немецкого гранда амстердамцы отстали всего на два балла, опередив третью «Бенфику» на пять очков. Сейчас «Аякс» все так же хорош, но в чемпионате пока проигрывает борьбу ПСВ.

В данный момент разрыв между «Аяксом» и лидером ПСВ составляет пять баллов, что в целом и не критично. В последнем туре подопечные Тен Хага пытались сэкономить силы на встречу с «Реалом», чем умело воспользовался «Хераклес», обыгравший «Аякс» со счетом 1:0 на своем поле. Тем не менее, эта неудача вряд ли сильно ударит по настроению «Аякса», явно мечтающему продвинуться в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

 

Реал Мадрид

«Реал» очень слабо провел первый круг сезона, но сейчас дела у команды Сантьяго Солари идут куда лучше – «сливочные» уже вышли на второе место в таблице. Великолепная серия «Реала» началась в 20-м туре после победы 2:0 над «Севильей», после этого «галактикос» пять матчей выиграли, лишь раз сыграв вничью.

В последнем туре «Реал» в мадридском дерби встречался с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» и смог взять три очка. Несмотря на яростное сопротивление «матрасников», «королевский клуб» сумел забить трижды, пропустив в свои ворота всего один гол. Таким образом «Реал» вышел на второе место и отставание от «Барселоны» составляет всего пять очков

 

Статистика и личные встречи

  • «Аякс» сыграл в этом сезоне 18 матчей на своем поле и ни одного из них не проиграл
  • В каждом из предыдущих 18 домашних матчей «Аякс» забивал
  • «Аякс» не проиграл ни одного матча на групповом этапе – три победы и три ничьи
  • В каждом из предыдущих восьми выездных матчей «Реал» пропускал

 

Прогноз

«Аякс» очень уверенно провел групповой этап, ни проиграв ни одного матча, это при том, что в соперниках у него была «Бавария». В данный момент амстардамский клуб находится все в такой же отличной форме и явно готовился к противостоянию с «Реалом», удивлять грандов команда Тен Хага умеет, она это уже доказала в нынешней Лиге Чемпионов.

«Реал» в последнее время также прибавил в качестве футбола, но в обороне у «сливочных» явно есть проблемы и этим вполне способен воспользоваться «Аякс», который на «Йохан Кройфф Арене» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал и не оставлял соперников сухими.

По нашему мнению, гости выиграть матч не способны. Прогноз – победа «Аякса» или ничья. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.99

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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