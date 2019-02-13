«Аякс» - «Реал» Мадрид: Видеопрогноз от экспертов

13 февраля 2019, 14:01

Аякс

«Аякс» оказался не в самой сложной группе, где кроме него были еще «Бавария», «Бенфика» и АЕК , из которой команда Эрика Тен Хага вышла без единого поражения. От немецкого гранда амстердамцы отстали всего на два балла, опередив третью «Бенфику» на пять очков. Сейчас «Аякс» все так же хорош, но в чемпионате пока проигрывает борьбу ПСВ .

В данный момент разрыв между «Аяксом» и лидером ПСВ составляет пять баллов, что в целом и не критично. В последнем туре подопечные Тен Хага пытались сэкономить силы на встречу с «Реалом», чем умело воспользовался «Хераклес», обыгравший «Аякс» со счетом 1:0 на своем поле. Тем не менее, эта неудача вряд ли сильно ударит по настроению «Аякса», явно мечтающему продвинуться в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Реал Мадрид

«Реал» очень слабо провел первый круг сезона, но сейчас дела у команды Сантьяго Солари идут куда лучше – «сливочные» уже вышли на второе место в таблице. Великолепная серия «Реала» началась в 20-м туре после победы 2:0 над «Севильей», после этого «галактикос» пять матчей выиграли, лишь раз сыграв вничью.

В последнем туре «Реал» в мадридском дерби встречался с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» и смог взять три очка. Несмотря на яростное сопротивление «матрасников», «королевский клуб» сумел забить трижды, пропустив в свои ворота всего один гол. Таким образом «Реал» вышел на второе место и отставание от «Барселоны» составляет всего пять очков

Статистика и личные встречи

«Аякс» сыграл в этом сезоне 18 матчей на своем поле и ни одного из них не проиграл

В каждом из предыдущих 18 домашних матчей «Аякс» забивал

«Аякс» не проиграл ни одного матча на групповом этапе – три победы и три ничьи

В каждом из предыдущих восьми выездных матчей «Реал» пропускал

Прогноз

«Аякс» очень уверенно провел групповой этап, ни проиграв ни одного матча, это при том, что в соперниках у него была «Бавария». В данный момент амстардамский клуб находится все в такой же отличной форме и явно готовился к противостоянию с «Реалом», удивлять грандов команда Тен Хага умеет, она это уже доказала в нынешней Лиге Чемпионов.

«Реал» в последнее время также прибавил в качестве футбола, но в обороне у «сливочных» явно есть проблемы и этим вполне способен воспользоваться «Аякс», который на «Йохан Кройфф Арене» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал и не оставлял соперников сухими.

По нашему мнению, гости выиграть матч не способны. Прогноз – победа «Аякса» или ничья. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.99

Источник: www.vseprosport.ru