«Шахтер» – «Айнтрахт»: Видеопрогноз от экспертов

14 февраля 2019, 04:21

Шахтер Донецк

«Шахтер» оказался в Лиге Европы после вылета из Лиги Чемпионов, где до последнего тура сражался за выход в плей-офф. «Горнякам» достаточно было обыграть в последнем туре «Лион», чтобы выйти из группы, и команда Паулу Фонсеки была довольна близка к цели, но «ткачам» удалось вырвать ничью и отобрать путевку.

Во время зимнего перерыва «Шахтер» потерял ключевого игрока в лице Ярослава Ракицкого, который перебрался в питерский «Зенит». На замену ему был приобретен Валерий Бондаренко из «Александрии», но пока защитник еще не адаптировался в команде, поэтому Фонсека исключил его появление в составе в противостоянии с «Айнтрахтом».

Айнтрахт Фр

«Айнтрахт» великолепно провел групповой раунд – команда Ади Хюттера оказалась не в самой легкой группе, но выступила там великолепно. В шести матчах «орлы» добыли шесть побед, переиграв и дома, и в гостях «Марсель», «Лацио» и «Аполлон». Также есть смысл отметить результативность «Айнтрахта» - за шесть поединков он забил 17 голов.

В Бундеслиге «орлы» ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов, но пока проигрывают «Лейпцигу» пять баллов. Отличную возможность сократить расстояние «Айнтрахт» имел в прошлом туре, но не смог обыграть «быков» в гостях, завершив поединок нулевой ничьей. В 2019 году команда Хюттера провела уже четыре поединка, но выиграть смогла всего один - возможно, есть смысл говорить о небольшом кризисе.

Статистика и личные встречи

В 2014 году команды пересекались в товарищеском матче – «Шахтер» победил со счетом 1:0

В нынешнем сезоне «Шахтер» провел 13 матчей на своем поле во всех турнирах и проиграл только один из них

В пяти последних выездных матчах «Айнтрахт» одержал всего одну победу

Только в одном из последних семи выездных матчей «Айнтрахт» не пропускал

Прогноз

«Шахтер» очень плодотворно поработал на сборах во время паузы в украинской Премьер-Лиге – «горняки» провели семь товарищеских матчей, в которых потерпели всего два поражения. С травмами у команды Фонсеки нет практически никаких проблем – травмирован только Иван Ордец, но назвать его основным никак нельзя.

Дома «Шахтер» всегда играет агрессивно и только на победу, вряд ли «горняки» откажутся от привычной манеры игры в противостоянии с «Айнтрахтом», который испытывает определенные трудности с результатами в последнее время. «Шахтер», как минимум, не уступает сопернику в классе, он отлично сыгран и явно постарается добыть уверенную победу, чтобы в Германии чувствовать себя комфортно.

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на победу. Прогноз – азиатская фора (0) на «Шахтер». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.72

Источник: www.vseprosport.ru