«Краснодар» - «Байер»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 04:24

Краснодар

«Краснодар» оказался в непростой и довольно ровной группе, где сразу три команды вели ожесточенную борьбу за выход в плей-офф. Тем не менее, «быкам» удалось отбить вторую строчку у «Стандарда», первая «Севилья» обошла команду Мурада Мусаева только лишь по дополнительным показателям.

В российской Премьер-Лиге «Краснодар» также весьма успешен – вторая строчка в таблице и весьма оправданные чемпионские амбиции. Из зимних приобретений «Краснодара» стоит отметить покупку у шведского АИКа Кристоффера Олссона, 23-летний полузащитник уже является игроком национальной сборной Швеции, «быкам» такой игрок явно должен помочь

Байер

«Байер» провалил первый круг в Бундеслиге, но сумел вовремя собраться и в данный момент уже вплотную подобрался к зоне Лиги Чемпионов. «Фармацевты» находятся сейчас на шестой строчке в таблице с 33 очками в активе, отставая от четвертого «Лейпцига» всего на пять баллов, которые вряд ли можно назвать грандиозным гандикапом.

В Лиге Европы «Байер» не имел никаких проблем – в группе с «Цюрихом», АЕКом из Ларнаки и «Лудогорцем» команда тогда еще Хайко Херрлиха стала лучшей, набрав 13 очков. Сейчас командой руководит Петер Бос, под руководством которого «фармацевты» уже обыграли «Баварию» в чемпионате, да и в целом смотрятся очень мощно.

Статистика и личные встречи

Все три домашних матча в Лиге Европы «Краснодар» выиграл

В каждом из восьми последних домашних матчей «Краснодар» забивает

Только в одном из четырех последних матчей «Байер» забивал менее трех голов

Прогноз

«Краснодар» весьма успешно провел домашние поединки в Лиге Европы, во многом за счет которых «быки» и добыли себе место в плей-офф. Команду Мусаева смело можно назвать самой зрелищной в российской Премьер-Лиге – кроме того, что она забила больше всех, по качеству футбола краснодарскому коллективу нет равных в национальном чемпионате.

Вряд ли громкое имя соперника сильно испугает «Краснодар», у него уже достаточно опыта, чтобы играть и с такими соперниками в свой футбол, «Севилья» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы это уже на себе прочувствовала.

Хозяева явно будут активны в атаке и постараются добыть максимальный результат, только вот всухую это сделать вряд ли получится, уж слишком хороши «фармацевты» в атаке при Босе.

Мы считаем, что голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru