«Аталанта» - «Милан»: Прогноз от экспертов

16 февраля 2019, 15:54

Аталанта

После стартовых восьми туров в интервью Джанпеьро Гасперини был уверен в то, что его команде придется бороться за выживание в этом сезоне, но бергамаски сумели доказать тренеру и болельщика, что списывать их со счетов рано. К старту 24-го тура «Аталанта» находится на пятой строчке в таблице, уступая четвертому «Милану» лишь один балл.

Серия без поражений клуба из Бергамо длится уже семь матчей – за это время они успели разгромить «Ювентус» и выбить его из Кубка Италии, учинить разгромы «Сассуоло» и «Фрозиноне». В последнем туре без труда «Аталанта» переиграла СПАЛ дома со счетом 2:1, подходя таким образом к важнейшей встрече за Лигу Чемпионов в отличном настроении.

Под вопросом находится участие в матче Берата Джимсити, остальные игроки готовы сыграть.

Милан

«Милан» пока держится в зоне Лиги Чемпионов, но положение его отнюдь не надежное – сразу три команды снизу в случае неудачи могут выбить его с четвертого места. Тем не менее, «россонери» прилагают максимум усилий для того, чтобы закрепиться в первой четверке – они совершили весьма качественные приобретения, которые уже приносят пользу клубу.

Лишь недавно перешедший в «Милан» Кшиштоф Пентек забил уже четыре гола за свой новый клуб и вряд ли на достигнутом намерен останавливаться. Также «ко двору» пришелся и Лукас Пакета, который в прошлом поединке с «Кальяри», выигранном «Миланом» со счетом 3:0, забил свой дебютный гол в Серии А

У «Милана» по-прежнему травмированы Джакомо Бонавентура, Пепе Рейна и Кристиан Сапата.

Статистика и личные встречи

Только в одном из последних четырех матчей команды не смогли обменяться голами

В каждом из последних девяти домашних матчей «Аталанта» забивает

В каждом из последних пяти домашних матчей «Аталанта» забивает в ворота «Милана»

Только в одном из последних пяти матчей «Милан» уходил с поля без гола

Прогноз

«Аталанта» проводит выдающийся сезон, но пока ликовать команде Гасперини еще очень рано. Любая ошибка может выбить бергамасков из зоны еврокубков, поэтому расслабиться себе позволить они никак не могут. Дома «Аталанта» всегда мощна в атаке, но имеет проблемы в обороне – даже СПАЛу в прошлом туре не составило труда забить гол.

Учитывая, что Дуван Сапата и Кшиштоф Пентек на двоих в этом сезоне забили 31 гол, есть все основания полагать, что голы зрители на «Атлети Адзурри д'Италия» обязательно увидят. Ни одна из команд не захочет проигрывать, оба коллектива отлично играют в атаке, поэтому матч наверняка будет результативным.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru