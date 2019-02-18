«Челси» – «Манчестер Юнайтед»:Прогноз от экспертов

Челси
У «Челси» сейчас непростое время. «Пенсионеры» потерпели сразу два разгромных поражения в пяти последних матчах, а также вылетели из первой четверки, пропустив вперед «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Тем не менее, сезон продолжается, и у команды Маурисио Сарри до сих пор есть шансы сделать его успешным.
«Челси» спустя неделю встретится в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити», а сейчас сыграет дома в 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».
Дома «Челси» выиграл все пять предыдущих встреч. «Синие» обыграли «Ноттингем» (2:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0) в Кубке Англии, «Ньюкасл» (2:1) и «Хаддерсфилд» (5:0) в чемпионате, а «Тоттенхэм» (2:1) - в Кубке Лиги. Однако на выезде у «Челси» два сокрушительных фиаско в АПЛ, которые они потерпели от «Манчестер Сити» (0:6) и «Борнмута» (0:4).
Повреждения у «Челси» сейчас залечивают три футболиста: Дэниел Дринкуотер, Рубен Лофтус-Чик и Гари Кэхилл.
Манчестер Юн
«Красным дьяволам» в минувшем матче пришлось пережить «холодный душ» в виде поражения от ПСЖ (0:2). Французы выглядели на голову сильнее манкунианцев, обыграв их на «Олд Траффорд». Тем не менее, в рамках других турниров прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера просто поразителен.
«Красные дьяволы» уже вышли на четвертую строчку, которая казалась недостижимой. В Кубке Англии МЮ прошел не только «Рединг» (2:0), но и «Арсенал» (3:1). К слову, эта победа стала второй для подопечных норвежца на выезде в матче с топ-клубом. Еще в одном поединке «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Тоттенхэм» (1:0).
В общей сложности с Сульшером МЮ выиграл все шесть предыдущих поединков на выезде, дважды потерпев неудачи только на домашнем поле. Кроме успехов во встречах с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Ньюкасл» (2:0), «Лестер» (1:0), «Фулхэм» (3:0) и «Кардифф» (5:1).
В манкунианцев травмированы Джесси Лингард, Антони Марсиаль и Луис Антонио Валенсия.
Статистика и личные встречи
- «Челси» выиграл все пять предыдущих домашних официальных матчей.
- В рамках Кубка Англии «пенсионеры» выиграли все семь минувших встреч.
- «Манчестер Юнайтед» выиграл все шесть последних официальных гостевых поединков.
- Пропустили «красные дьяволы» только в двух из этих встреч.
- На выезде в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» выиграл девять из десяти предыдущих поединков, проиграв только «Челси».
- На «Стэмфорд Бридж» «Манчестер Юнайтед» не может обыграть «Челси» уже девять матчей подряд. Семь из этих поединков «красные дьяволы» проиграли. В текущем сезоне в рамках Премьер-лиги МЮ удалось сыграть здесь вничью (2:2).
Прогноз
Победа в этой встрече крайне важна для обоих клубов. «Челси» с ее помощью мог бы реабилитироваться за фиаско от «Манчестер Сити», а МЮ ответил бы критикам после поражения от ПСЖ. Однако решающим здесь может стать фактор домашнего поля. «Челси» уже девять поединков подряд не проигрывает «красным дьяволам» на «Стэмфорде».
Однако и МЮ сейчас на ходу. Судьбу матча вполне может решить одна ошибка, поэтому вряд ли соперники будут форсировать события.
Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 2.11 в БК Марафон
Источник: www.vseprosport.ru