«Челси» – «Манчестер Юнайтед»:Прогноз от экспертов

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Челси

У «Челси» сейчас непростое время. «Пенсионеры» потерпели сразу два разгромных поражения в пяти последних матчах, а также вылетели из первой четверки, пропустив вперед «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Тем не менее, сезон продолжается, и у команды Маурисио Сарри до сих пор есть шансы сделать его успешным.

«Челси» спустя неделю встретится в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити», а сейчас сыграет дома в 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

Дома «Челси» выиграл все пять предыдущих встреч. «Синие» обыграли «Ноттингем» (2:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:0) в Кубке Англии, «Ньюкасл» (2:1) и «Хаддерсфилд» (5:0) в чемпионате, а «Тоттенхэм» (2:1) - в Кубке Лиги. Однако на выезде у «Челси» два сокрушительных фиаско в АПЛ , которые они потерпели от «Манчестер Сити» (0:6) и «Борнмута» (0:4).

Повреждения у «Челси» сейчас залечивают три футболиста: Дэниел Дринкуотер, Рубен Лофтус-Чик и Гари Кэхилл.

Манчестер Юн

«Красным дьяволам» в минувшем матче пришлось пережить «холодный душ» в виде поражения от ПСЖ (0:2). Французы выглядели на голову сильнее манкунианцев, обыграв их на «Олд Траффорд». Тем не менее, в рамках других турниров прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера просто поразителен.

«Красные дьяволы» уже вышли на четвертую строчку, которая казалась недостижимой. В Кубке Англии МЮ прошел не только «Рединг» (2:0), но и «Арсенал» (3:1). К слову, эта победа стала второй для подопечных норвежца на выезде в матче с топ-клубом. Еще в одном поединке «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Тоттенхэм» (1:0).

В общей сложности с Сульшером МЮ выиграл все шесть предыдущих поединков на выезде, дважды потерпев неудачи только на домашнем поле. Кроме успехов во встречах с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Ньюкасл» (2:0), «Лестер» (1:0), «Фулхэм» (3:0) и «Кардифф» (5:1).

В манкунианцев травмированы Джесси Лингард, Антони Марсиаль и Луис Антонио Валенсия.

Статистика и личные встречи

«Челси» выиграл все пять предыдущих домашних официальных матчей.

В рамках Кубка Англии «пенсионеры» выиграли все семь минувших встреч.

«Манчестер Юнайтед» выиграл все шесть последних официальных гостевых поединков.

Пропустили «красные дьяволы» только в двух из этих встреч.

На выезде в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» выиграл девять из десяти предыдущих поединков, проиграв только «Челси».

На «Стэмфорд Бридж» «Манчестер Юнайтед» не может обыграть «Челси» уже девять матчей подряд. Семь из этих поединков «красные дьяволы» проиграли. В текущем сезоне в рамках Премьер-лиги МЮ удалось сыграть здесь вничью (2:2).

Прогноз

Победа в этой встрече крайне важна для обоих клубов. «Челси» с ее помощью мог бы реабилитироваться за фиаско от «Манчестер Сити», а МЮ ответил бы критикам после поражения от ПСЖ . Однако решающим здесь может стать фактор домашнего поля. «Челси» уже девять поединков подряд не проигрывает «красным дьяволам» на «Стэмфорде».

Однако и МЮ сейчас на ходу. Судьбу матча вполне может решить одна ошибка, поэтому вряд ли соперники будут форсировать события.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 2.11 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru