«Ливерпуль» – «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

19 февраля 2019, 01:53

Ливерпуль

«Ливерпуль» прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов со скрипом. «Красные» только в последнем матче отвоевали себе путевку в следующий раунд, с трудом обыграв итальянский «Наполи» (1:0). Сделать это «Ливерпулю» удалось на своем поле, добыв третью победу в трех домашних поединках текущего турнира. Команда Юргена Клоппа также обыграла на «Энфилд» ПСЖ (3:2) и разгромила «Црвену Звезду» (4:0). Однако на выезде «Ливерпуль» все матчи проиграл, что и привело «красных» к такому затруднительному положению.

Перед встречей с «Баварией» поклонникам «Ливерпуля» тоже есть чему волноваться. Мерсисайдцы выиграли только три из семи последних официальных поединков. Команда Юргена Клоппа практически растеряла все свое преимущество над «Манчестер Сити» в АПЛ , сыграв вничью с «Лестером» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). Хотя в минувшем туре «Ливерпулю» удалось разгромить дома «Борнмут» (3:0).

Однако главные проблемы у «Ливерпуля» перед матчем с «Баварией» наблюдаются в оборонительной линии. «Красным» не сможет помочь дисквалифицированный Вирджил ван Дейк. Кроме него в лазарете до сих пор находится Джо Гомес, а также залечивает травму Деян Ловрен. Таким образом, единственным доступным центрбеком на эту встречу является Жоэль Матип, которому компанию в центре обороны, видимо, составит полузащитник Фабиньо.

Бавария

Впрочем, у «Баварии» тоже не все гладко. Немецкий гранд значительно хуже проводит этот сезон, из-за чего вероятность победы мюнхенцев в ЛЧ букмекеры оценивают более крупным коэффициентом, чем победу «Ливерпуля». Хотя в чемпионате по причине плохой формы «Боруссии» дела «Баварии» пошли вверх. Команда Нико Ковача только на два балла отстает от «шмелей», но у тех еще матч в запасе.

«Бавария» выиграла пять из шести матчей после возобновления сезона, но ни в одном поединке не сумела удержать свои ворота на замке. В предыдущих пяти официальных встречах мюнхенцы разгромили «Штутгарт» (4:1), победили «Шальке» (3:1) и «Аугсбург» (3:2), прошли в Кубке Германии «Герту» (3:2), а проиграли только «Байеру» (1:3).

В Лиге Чемпионов, в отличие от «Ливерпуля», «Бавария» заняла первое место в группе. «Бавария» дважды потеряла очки в матчах с «Аяксом» (3:3, 1:1), но во всех остальных поединках выиграла. «Бенфику» мюнхенцы одолели 2:0 и 5:1, а АЕК - 2:0 и 2:0. Более того, в общей сложности «Бавария» не проигрывает на выезде в Лиге Чемпионов уже восемь матчей подряд.

Если у «Ливерпуля» есть кадровые проблемы в защитной линии, то в «Баварии» на эту встречу недоступны несколько важных атакующих игроков. Прежде всего, это Арьен Роббен, у которого проблемы с мышцами бедра. Также дисквалифицирован Томас Мюллер, а нападающий Сандро Вагнер покинул клуб.

Статистика и личные встречи

«Ливерпуль» не пропустил только в двух из восьми предыдущих официальных матчей.

На «Энфилд» «красные» выиграли 10 из 11 последних официальных поединков.

Победная домашняя серия «Ливерпуля» в Лиге Чемпионов равна пяти встречам.

«Бавария» проиграла только 1 из 14 предыдущих официальных поединков.

Во всех шести последних официальных матчах немцев сыграла ставка «обе забьют».

Беспроигрышная гостевая серия «Баварии» в Лиге Чемпионов равна восьми встречам.

В последний раз в официальном матче «Бавария» и «Ливерпуль» встречались полуфинале ЛЧ в 1981 году. Тогда команды дважды сыграли вничью (0:0) и (1:1), и по правилу выездного гола дальше прошли англичане.

Прогноз

Без сомнений, это будет очень сложный поединок, как для хозяев, так и для гостей. Для обеих команд это отличная проверка на прочность на этом этапе сезона. Поскольку второй матч «красным» предстоит провести на выезде, «Ливерпуль» постарается реализовать всю атакующую мощь на «Энфилде».

Мы считаем, что гостям рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Ливерпуля». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.06

Источник: www.vseprosport.ru