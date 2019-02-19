«Лион» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.65 3.75 1.75
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.25 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.7 3.7 4.8
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.77 3.6 4.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.57 4 5.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 3.2 3.45 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 2.65 3.25 2.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.35 5 7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.25 6 9
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 2:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико -:- Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 21’ Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха -:- Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Лион» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 01:58

Лион

Несмотря на то, что «Лион» до сих пор не проигрывал в текущей Лиге Чемпионов, «ткачей» сложно назвать на 100% успешным клубом в этом турнире. Однозначно успехами «аристократов» являются матчи с «Манчестер Сити». «Лион» обыграл английского чемпиона на «Этихад» 2:1, а дома сыграл вничью 2:2. Однако в других встречах французы были менее успешными. С «Шахтером» «Лион» разошелся миром - 2:2 и 1:1, а с «Хоффенхаймом» - 3:3 и 2:2. То есть, пять из шести матчей «ткачей» в этой Лиге Чемпионов завершились ничейным исходом.

К предстоящему поединку «Лион» подходит в отличной форме. Команда Бруно Женезио выиграла шесть из семи предыдущих официальных матчей. Проиграли «ткачи» только «Ницце» (0:1). Но зато в домашней встрече сумели обыграть даже ПСЖ (2:1). Такие результаты привели к тому, что «Лион» перед матчем с «Барселоной» занимает в Лиге 1 третье место.

Однако в преддверьи поединка с «Барселоной» у «Лиона» есть одна очень существенная потеря. С каталонцами не сыграет главная звезда и капитан команды – Набиль Фекир. Нападающий будет отбывать дисквалификацию. Кроме него под вопросом на этот матч защитник Рафаэл.

 

Барселона

У «Барселоны», наоборот, отличные новости перед возобновлением Лиги Чемпионов. Как раз восстановились Усман Дембеле и Лионель Месси, да и Самуэль Юмтити частично начал заниматься в общей группе. Правда, в лазарете до сих пор остались Яспер Силессен и Рафинья Алькантара, к которым присоединился Артур Мело.

Результаты каталонцев в последних встречах менее успешны, чем у «Лиона». «Барселона» выиграла только два из шести минувших матчей. В одном из них команда Эрнесто Вальверде, правда, разбила «Севилью» (6:1). В последних трех встречах «сине-гранатовые» трижды сыграли вничью, не сумев одолеть дома «Валенсию» (2:2) и «Реал» (1:1), а на выезде «Атлетик» (0:0).

В общей сложности у «Барселоны» лишь одна победа в четырех последних гостевых матчах, добытая в поединке с «Жироной» (2:0). Кроме поражения от «Севильи» и ничьи с «Атлетиком», команда Вальверде проиграла также в выездной встрече «Леганесу» (1:2).

Впрочем, очевидно, что к Лиге Чемпионов у «Барселоны» более серьезное отношение. «Сине-гранатовые» в текущем розыгрыше турнира потеряли очки только в выездной встрече с «Интером» (1:1) и ничего не решающем домашнем матче с «Тоттенхэмом» (1:1). Все остальные поединки «Барса» выиграла.

 

Статистика и личные встречи

  • «Лион» выиграл шесть из семи предыдущих официальных матчей.
  • Все пять минувших встреч в Лиге Чемпионов «ткачи» сыграли вничью.
  • Ставка «обе забьют» сыграла во всех шести поединках «Лиона» в текущем розыгрыше ЛЧ.
  • «Барселона» не выигрывает уже три матча подряд.
  • Беспроигрышная серия каталонцев в Лиге Чемпионов достигла шести поединков.
  • На выезде в Лиге Чемпионов «Барселона» выиграла только два из семи предыдущих матчей.
  • В последний раз «Барселона» и «Лион» встречались ровно десять лет назад – в 1/8 финала ЛЧ 2009 года. Тогда у Франции команды сыграли вничью (1:1), а на «Камп Ноу» «Барса» выиграла (5:2). За шесть очных поединков «Лион» «сине-гранатовых» еще не побеждал.

 

Прогноз

Очевидным фаворитом этого поединка букмекеры видят «Барселону», но не все так однозначно. С одной стороны, это Лига Чемпионов, и здесь каталонцы были бы очень рады решить все вопросы в первой встрече, сыграв в максимальную силу. Однако «Лион» уже доказывал в этом сезоне, что не боится именитых соперников. Четыре заработанных очка в поединке с «Манчестер Сити» и недавняя победа над ПСЖ являются прямым тому доказательством.

Поскольку «Барселона» в последнее время показывает неуверенные результаты, а «Лион» наоборот идет хорошо, мы поставим на то, что хозяева дадут бой, и мы увидим голы с обоих сторон.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.26 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100