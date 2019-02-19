«Лион» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

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Лион

Несмотря на то, что «Лион» до сих пор не проигрывал в текущей Лиге Чемпионов, «ткачей» сложно назвать на 100% успешным клубом в этом турнире. Однозначно успехами «аристократов» являются матчи с «Манчестер Сити». «Лион» обыграл английского чемпиона на «Этихад» 2:1, а дома сыграл вничью 2:2. Однако в других встречах французы были менее успешными. С «Шахтером» «Лион» разошелся миром - 2:2 и 1:1, а с «Хоффенхаймом» - 3:3 и 2:2. То есть, пять из шести матчей «ткачей» в этой Лиге Чемпионов завершились ничейным исходом.

К предстоящему поединку «Лион» подходит в отличной форме. Команда Бруно Женезио выиграла шесть из семи предыдущих официальных матчей. Проиграли «ткачи» только «Ницце» (0:1). Но зато в домашней встрече сумели обыграть даже ПСЖ (2:1). Такие результаты привели к тому, что «Лион» перед матчем с «Барселоной» занимает в Лиге 1 третье место.

Однако в преддверьи поединка с «Барселоной» у «Лиона» есть одна очень существенная потеря. С каталонцами не сыграет главная звезда и капитан команды – Набиль Фекир. Нападающий будет отбывать дисквалификацию. Кроме него под вопросом на этот матч защитник Рафаэл.

Барселона

У «Барселоны», наоборот, отличные новости перед возобновлением Лиги Чемпионов. Как раз восстановились Усман Дембеле и Лионель Месси, да и Самуэль Юмтити частично начал заниматься в общей группе. Правда, в лазарете до сих пор остались Яспер Силессен и Рафинья Алькантара, к которым присоединился Артур Мело.

Результаты каталонцев в последних встречах менее успешны, чем у «Лиона». «Барселона» выиграла только два из шести минувших матчей. В одном из них команда Эрнесто Вальверде, правда, разбила «Севилью» (6:1). В последних трех встречах «сине-гранатовые» трижды сыграли вничью, не сумев одолеть дома «Валенсию» (2:2) и «Реал» (1:1), а на выезде «Атлетик» (0:0).

В общей сложности у «Барселоны» лишь одна победа в четырех последних гостевых матчах, добытая в поединке с «Жироной» (2:0). Кроме поражения от «Севильи» и ничьи с «Атлетиком», команда Вальверде проиграла также в выездной встрече «Леганесу» (1:2).

Впрочем, очевидно, что к Лиге Чемпионов у «Барселоны» более серьезное отношение. «Сине-гранатовые» в текущем розыгрыше турнира потеряли очки только в выездной встрече с «Интером» (1:1) и ничего не решающем домашнем матче с «Тоттенхэмом» (1:1). Все остальные поединки «Барса» выиграла.

Статистика и личные встречи

«Лион» выиграл шесть из семи предыдущих официальных матчей.

Все пять минувших встреч в Лиге Чемпионов «ткачи» сыграли вничью.

Ставка «обе забьют» сыграла во всех шести поединках «Лиона» в текущем розыгрыше ЛЧ .

. «Барселона» не выигрывает уже три матча подряд.

Беспроигрышная серия каталонцев в Лиге Чемпионов достигла шести поединков.

На выезде в Лиге Чемпионов «Барселона» выиграла только два из семи предыдущих матчей.

В последний раз «Барселона» и «Лион» встречались ровно десять лет назад – в 1/8 финала ЛЧ 2009 года. Тогда у Франции команды сыграли вничью (1:1), а на «Камп Ноу» «Барса» выиграла (5:2). За шесть очных поединков «Лион» «сине-гранатовых» еще не побеждал.

Прогноз

Очевидным фаворитом этого поединка букмекеры видят «Барселону», но не все так однозначно. С одной стороны, это Лига Чемпионов, и здесь каталонцы были бы очень рады решить все вопросы в первой встрече, сыграв в максимальную силу. Однако «Лион» уже доказывал в этом сезоне, что не боится именитых соперников. Четыре заработанных очка в поединке с «Манчестер Сити» и недавняя победа над ПСЖ являются прямым тому доказательством.

Поскольку «Барселона» в последнее время показывает неуверенные результаты, а «Лион» наоборот идет хорошо, мы поставим на то, что хозяева дадут бой, и мы увидим голы с обоих сторон.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.26 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru