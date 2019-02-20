«Атлетико» – «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

20 февраля 2019, 00:57

Атлетико Мадрид

«Матрасники» проиграли две из трех предыдущих встреч. Хотя до этого команда Диего Симеоне не проигрывала 19 подряд официальных поединков. «Атлетико» не только уступил на выезде «Бетису» (0:1). «Матрасники» впервые в сезоне проиграли дома. Испанский гранд уступил на «Ванда Метрополитано» мадридскому «Реалу» (1:3).

После этого «Атлетико» уже успел обыграть в Примере «Райо Вальекано» (1:0), а перед двумя подряд поражениями «матрасники» спокойно разобрались с «Уэской» (3:0) и «Хетафе» (2:0).

В Лиге Чемпионов у «Атлетико» были проблемы только в одном матче. Испанцы на выезде проиграли дортмундской «Боруссии» (0:4). Однако почти все остальные встречи «Атлетико» выиграл. Дома «матрасники» разобрались с немцами 2:0, «Монако» дважды победили - 2:1 и 2:0, «Брюгге» на своем поле обыграли 3:1, а на выезде сыграли с бельгийцами в нулевую ничью. В общей сложности «Атлетико» дома в Лиге Чемпионов проиграл только один из 17 предыдущих поединков.

Травмированных перед этой встречей у «матрасников» нет. Но под вопросом на поединок Лукас Эрнандес и Витоло.

Ювентус

«Ювентус» подходит к матчу с «Атлетико» в ранге одного из фаворитов турнира, настолько уверенно «старая синьора» идет в этом сезоне. Правда, во внутренних соревнованиях в последних встречах «Юве», как и «Атлетико», тоже начал оступаться. После пятиматчевой победной серии, команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Пармой» (3:3), а также вылетела из Кубка Италии от «Аталанты» (0:3). Однако в следующих матчах «Ювентус» победил. «Старая синьора» разгромила «Сассуоло» (3:0) и «Фрозиноне» (3:0).

В своей отборочной группе «Ювентус» занял первое место, но проиграл на один матч больше, чем «Атлетико». Итальянцы дважды обыграли «Валенсию» (2:0) и (1:0). «Янг Бойз» «старая синьора» уступила в гостях 1:2, хотя выиграла дома 3:0, а с «Манчестер Юнайтед» подопечные Аллегри обменялись гостевыми победами. В Англии «Юве» выиграл 1:0, а в Турине проиграл 1:2.

Отметим, что до поражения «Янг Бойз» «Ювентус» выиграл в Лиге Чемпионов все пять предыдущих матчей на выезде.

Помочь «Юве» в этой встрече не сможет Хуан Куадрадо, который травмировался до конца сезона.

Статистика и личные встречи

«Атлетико» проиграл только один из 18 предыдущих официальных домашних матчей.

«Матрасники» выиграли все четыре последних домашних поединка в Лиге Чемпионов.

Ставка «тотал меньше 2,5» сыграла в семи из десяти предыдущих домашних матчей «Атлетико» в ЛЧ .

. «Ювентус» выиграл пять из семи минувших официальных матчей.

На выезде в Лиге Чемпионов «Юве» выиграл пять из шести предыдущих встреч.

Ставка «тотал меньше 2,5» сыграла в трех из этих дуэлей.

Несмотря на постоянное присутствие обоих клубов в Лиге Чемпионов, они не пересекались уже пять лет. Да и вообще сыграли только два матча последние 53 года. В групповом этапе Лиги Чемпионов 2014/2015 «Атлетико» дома выиграл (1:0), а встреча в Турине завершилась (0:0).

Прогноз

Очевидно, что главный акцент «Атлетико» в этом сезоне делает на Лигу Чемпионов. «Матрасники» слабо отыграли в Кубке Испании, а также не показывали большого стремления отобрать лидерство в «Барселоны» в Ла Лиге. Хотя каталонцы теряли очки довольно часто.

Однако если «Атлетико» делает ставку на ЛЧ , то что тогда говорить о «Ювентусе», давно мечтающим о победе в этом турнире. Подопечные Массимилиано Аллегри тоже подойдут максимально готовыми к предстоящему матчу. При таких раскладах здесь действительно не должно быть забито много голов. «Атлетико» будет строить игру от обороны. «Ювентус» тоже не сильно будет рисковать.

Наш прогноз – победа Ювентуса или ничья и тотал меньше 3.5 за 1.73 в БК Фонбет

Источник: www.vseprosport.ru