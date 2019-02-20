«Шальке-04» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Атлетико М -:-  Ювентус 2.8 3.05 2.7
23:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Манчестер Сити 10 6 1.27
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня  Севилья -:-  Лацио 1.74 3.6 5
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Генгам 1.95 3.3 4.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Монпелье 1.25 5.7 13
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо (до 19) (Киев)Динамо (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Митдтьюланд (до 19)Митдтьюланд (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (до 19) (Оломоуц)Сигма (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монпелье (до 19)Монпелье (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2 3.35 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 2:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб КильмесКильмес -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:15 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.3 5.7 7.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.4 4.7 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 6.5 5 1.37
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха -:- Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш -:- Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда -:- Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 9 тур 1 X 2
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе -:- Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб МинскМинск -:- Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Динамо Б (Батуми)Динамо Б - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн -:- Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб АбхаАбха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж 2.95 3.55 2.15
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
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«Шальке-04» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 01:02

Шальке

«Шальке» подходит к матчу с чемпионом Англии и одной из сильнейших команд ЛЧ на 14-й строчке Бундеслиги. «Горняки» ближе к зоне вылета, чем к клубам, борющимися за попадание хотя бы в Лигу Европы.

Не сильно улучшил свои показатели «Шальке» даже после зимнего перерыва. Гельзенкирхенцы выиграли только два из шести официальных поединков в этом году, проиграв «Баварии» (1:3) и менхенгладбахской «Боруссии» (0:2). Также «Шальке» сыграл вничью с «Гертой» (2:2) и «Фрайбургом» (0:0), а обыграть команде Доменико Тедеско удалось «Вольфсбург» (2:1) и «Фортуну» (4:1).

Несмотря на неудачные результаты в Бундеслиге, руководство клуба Тедеско до сих пор не уволило. Наверное, главной причиной этому стоит считать успехи «Шальке» в Лиге Чемпионов, где немцам просто повезло с группой. В квартете с «Локомотивом», «Галатасараем» и «Порту» «Шальке» стал вторым, проиграв лишь в выездной встрече португальцам (1:3).

Дома с «Порту» «горняки» сыграли (1:1), потеряв очки также в гостевом матче с «Галатасараем» (0:0). Однако «Локомотив» немцы дважды обыграли по 1:0, а турков дома победили 2:0.

Потерь у «Шальке» перед этой встречей три. Команде точно не помогут травмированные Бенжамен Стамбули, Алессандро Шепф и дисквалифицированный Омар Маскарель. Более того, под вопросом участие нападающих Бриля Эмболо и Стивена Скрижибски. Зато восстановился Гвидо Бугшталлер.

 

Манчестер Сити

«Манчестер Сити», наоборот, подходит к поединку с «Шальке» в великолепном настроении. Команда Хосепа Гвардиолы неделю назад красиво отстояла лидерство в Премьер-лиге, разгромив в домашнем матче «Челси» (6:0). И хотя у конкурентов «горожан» еще матч в запасе, фаворитом состязания букмекеры стали считать именно манчестерский клуб.

Манкунианцы до сих пор принимают участие во всех возможных турнирах, и уже в это воскресенье «Манчестер Сити» может выиграть первый из них. Команда Гвардиолы встретится в финале Кубка Лиги с «Челси».

К предстоящему поединку «Манчестер Сити» подходит с 12 победами в 13 последних матчах. В четырех последних встречах «горожане» обыграли «Арсенал» (3:1), «Эвертон» (2:0), разгромили «Ньюпорт» (4:1) и «Челси» (6:0). Единственное поражение за этот период манкунианцы неожиданно потерпели в поединке с «Ньюкаслом» (1:2).

В Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» спокойно занял первое место в группе, испытав трудности только в матчах с «Лионом». Французы обыграли «горожан» на «Этихаде» (2:1), а также сыграли с англичанами вничью дома (2:2). Однако «Шахтер» команда Гвардиолы разгромила 3:0 и 6:0, а «Хоффенхайм» дважды обыграла по 2:1.

Травмированных у «Манчестер Сити» нет, но под вопросом на матч остаются Венсан Компани и Бенжамен Менди.

 

Статистика и личные встречи

  • «Шальке» выиграл только один из пяти последних официальных матчей.
  • Во всех четырех предыдущих домашних поединках «Шальке» в Лиге Чемпионов сыграла ставка «тотал меньше 2,5».
  • «Манчестер Сити» выиграл 12 из 13 последних официальных встреч.
  • Все четыре минувших официальных матча «горожане» выиграли с разницей более чем в один мяч.
  • На выезде в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» выиграл только 4 из 12 последних поединков.
  • Друг с другом «Манчестер Сити» и «Шальке» встречались лишь однажды. В Кубке УЕФА 2008 года в Гельзенкирхене выиграли англичане (2:0).

 

Прогноз

Без сомнений, «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов играет не настолько уверенно, как команде хотелось бы. Если в Англии «горожане» громят всех и вся, то в Лиге Чемпионов результаты подопечным Гвардиолы даются с большим трудом. Однако в данном случае лидер и чемпион Англии встречается с 14-й командой Бундеслиги, выигравшей только один из пяти предыдущих матчей, и вполне может увезти победу.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити в 1-2 гола за 2.00 в БК Париматч

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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