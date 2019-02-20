«Шальке-04» – «Манчестер Сити»: Видеопрогноз от экспертов

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Шальке

«Шальке» подходит к матчу с чемпионом Англии и одной из сильнейших команд ЛЧ на 14-й строчке Бундеслиги. «Горняки» ближе к зоне вылета, чем к клубам, борющимися за попадание хотя бы в Лигу Европы.

Не сильно улучшил свои показатели «Шальке» даже после зимнего перерыва. Гельзенкирхенцы выиграли только два из шести официальных поединков в этом году, проиграв «Баварии» (1:3) и менхенгладбахской «Боруссии» (0:2). Также «Шальке» сыграл вничью с «Гертой» (2:2) и «Фрайбургом» (0:0), а обыграть команде Доменико Тедеско удалось «Вольфсбург» (2:1) и «Фортуну» (4:1).

Несмотря на неудачные результаты в Бундеслиге, руководство клуба Тедеско до сих пор не уволило. Наверное, главной причиной этому стоит считать успехи «Шальке» в Лиге Чемпионов, где немцам просто повезло с группой. В квартете с «Локомотивом», «Галатасараем» и «Порту» «Шальке» стал вторым, проиграв лишь в выездной встрече португальцам (1:3).

Дома с «Порту» «горняки» сыграли (1:1), потеряв очки также в гостевом матче с «Галатасараем» (0:0). Однако «Локомотив» немцы дважды обыграли по 1:0, а турков дома победили 2:0.

Потерь у «Шальке» перед этой встречей три. Команде точно не помогут травмированные Бенжамен Стамбули, Алессандро Шепф и дисквалифицированный Омар Маскарель. Более того, под вопросом участие нападающих Бриля Эмболо и Стивена Скрижибски. Зато восстановился Гвидо Бугшталлер.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити», наоборот, подходит к поединку с «Шальке» в великолепном настроении. Команда Хосепа Гвардиолы неделю назад красиво отстояла лидерство в Премьер-лиге, разгромив в домашнем матче «Челси» (6:0). И хотя у конкурентов «горожан» еще матч в запасе, фаворитом состязания букмекеры стали считать именно манчестерский клуб.

Манкунианцы до сих пор принимают участие во всех возможных турнирах, и уже в это воскресенье «Манчестер Сити» может выиграть первый из них. Команда Гвардиолы встретится в финале Кубка Лиги с «Челси».

К предстоящему поединку «Манчестер Сити» подходит с 12 победами в 13 последних матчах. В четырех последних встречах «горожане» обыграли «Арсенал» (3:1), «Эвертон» (2:0), разгромили «Ньюпорт» (4:1) и «Челси» (6:0). Единственное поражение за этот период манкунианцы неожиданно потерпели в поединке с «Ньюкаслом» (1:2).

В Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» спокойно занял первое место в группе, испытав трудности только в матчах с «Лионом». Французы обыграли «горожан» на «Этихаде» (2:1), а также сыграли с англичанами вничью дома (2:2). Однако «Шахтер» команда Гвардиолы разгромила 3:0 и 6:0, а «Хоффенхайм» дважды обыграла по 2:1.

Травмированных у «Манчестер Сити» нет, но под вопросом на матч остаются Венсан Компани и Бенжамен Менди.

Статистика и личные встречи

«Шальке» выиграл только один из пяти последних официальных матчей.

Во всех четырех предыдущих домашних поединках «Шальке» в Лиге Чемпионов сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Манчестер Сити» выиграл 12 из 13 последних официальных встреч.

Все четыре минувших официальных матча «горожане» выиграли с разницей более чем в один мяч.

На выезде в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» выиграл только 4 из 12 последних поединков.

Друг с другом «Манчестер Сити» и «Шальке» встречались лишь однажды. В Кубке УЕФА 2008 года в Гельзенкирхене выиграли англичане (2:0).

Прогноз

Без сомнений, «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов играет не настолько уверенно, как команде хотелось бы. Если в Англии «горожане» громят всех и вся, то в Лиге Чемпионов результаты подопечным Гвардиолы даются с большим трудом. Однако в данном случае лидер и чемпион Англии встречается с 14-й командой Бундеслиги, выигравшей только один из пяти предыдущих матчей, и вполне может увезти победу.

Наш прогноз – победа Манчестер Сити в 1-2 гола за 2.00 в БК Париматч

Источник: www.vseprosport.ru