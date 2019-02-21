Пора писать свою историю!

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» предлагает поддержать «быков» в ЛЕ . Физически смотрелись лучше «Зенита», и соперник у них интереснее.

Быстро в этот раз зима пролетела? До первого официального российского поединка парочка дней. Но сначала «Краснодар» и «Зенит» должны попробовать выйти в следующий раунд Лиги Европы. В нашем опросе в ВК при выборе победителя турнира многие проголосовали за российские клубы, но патриотическую поддержку надо отработать на поле.

«Краснодар» и проще, и сложнее, чем «Зениту». Проще, поскольку дома не пропускали. Счет 0:0 опасен для хозяев второго поединка, ведь теперь «Байер» не устоит никакая результативная ничья. Но «быкам» будет сложнее, чем петербуржцам в целом. Ведь играть на немецкой чужбине, а не дома. «Байер» умеет задать темп в родных стенах, а «Фенербахче» в гостях ужасен.

Но «Зенит» первый матч проиграл, в отличие от «Краснодара». «Быки» смотрелись лучше в плане физики, движения и настроя на поединок, но «Байер» дома будет еще смелее и еще опаснее.

Тактика и составы соперников

В первом домашнем матче Мусаев не смог рассчитывать на Рамиреса и Газинского – ключевых исполнителей на своих позициях, ведь отбывали дисквалификации. Также травма Ари помешала выйти на поле. Команде не хватило опыта, чтобы забить дома хотя бы один мяч?

Пусть тогда нужные люди появятся в Леверкузене и проявят себя. Хотя очевидно, что если у Перейры не все получилось, а Ольссон – новичок (ему естественно тяжеловато), то Стоцкий справился с задачей на левом фланге, был одним из лучших, да и Игнатьев. Если бы Ивана больше нагружали передачами, мог убежать от не самых быстрых центральных защитников «Байера».

Но Ари опытнее, и если готов – надо выдать ему игровое время. Тем более у команды идентичные схемы. Если освежить работу в опорной зоне, что важно для выездной игры, и правильно спланировать выход в атаку – не понравилось, что в первой игре у «Краснодара» было маловато ударов, то можно в Германии наверстать упущенное.

Мусаеву также нужен план Б, ведь не исключено, что придется отыгрываться. И соперник опасен. «Байер» накануне матча с «Краснодаром» из-за травмы теряет Беллараби, но это значит, что если вингер не готов выйти на поле – справа сыграет Брандт. Ключевой игрок, так что в центре поля появится другой человек.

И «Краснодару» надо давить на то, что Арангис – единственный опытный хавбек «Байера». Зато Хавертс очень талантливый и опасный, и его вероятный напарник Кор – не промах. Дома от немцев ждем еще больше атак. Сегодня крайне важно аккуратно сыграть в защите, ведь при счете 0:0 всегда можно заработать себе фору, реализовав всего одну контратаку.

А поскольку «Байер» из тех, кому удобнее изначально обозначить прессингом преимущество – как было, например, с «Баварией», чтобы можно было включить аритмичный футбол позже, то им мало одного мяча «Краснодару». Ведь «быков» устроит счет 1:1, а команды уровня южан должны рассчитывать на выездной мяч на стадионе любого клуба Лиги Европы.

Ориентировочные составы

«Байер» (4-3-3): Градецки – Вайзер, Та, С. Бендер, Венделл – Хавертс, Арангис, Кор – Брандт, Фолланд, Бэйли.

«Краснодар» (4-3-3): Крицюк – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Ольссон, Каборе, Газинский – Вандерсон, Ари (Игнатьев), Классон.

Любопытные факты накануне матча

- «Краснодар» сыграет восьмой поединок с немцами в еврокубках – нет страны, с представителями которой встречались чаще. Пока выиграли 1 матч, была 1 ничья и 5 раз уступили;

- у «быков» мало успешных выездных матчей против сложных соперников в еврокубках – только обыграли «Зальцбург» со счетом 1:0. Зато уступали «Реалу Сосьедад», «Вольфсбургу», «Боруссии» Д, «Шальке», «Сельте» и «Севилье». Пора нарушать неприятную традицию;

- это третий выход «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы. «Горожане» в первом случае вылетели от «Спарты» - зря, недооценили чехов, а во втором прошли «Фенербахче» и добрались до «Сельты». Теперь надо продолжать линию и выходить в четвертьфинал? Посмотрим, шансы на успех остались;

- «Байер» в гостях в Краснодаре выиграл по ударам – 16:8, но по точным был перевес «горожан» 4:3. Вот только «Краснодар» заставили играть без мяча, что не очень любит. Владение было 30 на 70 %, «быки» огорчили браком в 35 % (против 15 % у немцев), и почти по всем созидательным параметрам «Байер» был лучше;

- у «фармацевтов» шесть побед в восьми последних домашних матчах. Очевидно, что после смены тренера дела пошли – еще до отставки предыдущего наставника успели набрать очки, и благодаря успешной серии в Бундеслиге с середины поднялись на пятое место – до «Лейпцинга» и зоны ЛЧ пять пунктов за 12 туров до конца;

- «Вольфсбург», «Боруссия» Д, «Хоффенхайм» и «Боруссия» М побеждали в Леверкузене в текущем сезоне. «Бавария» уступила 1:3, что не помешало команде Петера Боша сразу после этого вылететь из Кубка Германии от слабого соперника. «Байер» прекрасен, но нестабилен, и этим более опытный участник матча - «Краснодар» должен пользоваться.

Верите в проход «Краснодара» дальше?

Про «Зенит» спрашивать не так интересно – тут вмешивается армия фанатов «Спартака» и ЦСКА , шуток при ответах будет слишком много, чтобы реально оценивать, не верят в команду Семака, или подкалывают. С «Краснодаром» все проще. Он как ребенок, который могут не любить из-за богатого отца, но сам по себе сын Галицкого ничего плохого российскому футболу не сделал. А учитывая академию и стадион – наоборот, помогает.

Разве что в университет под старым названием РФПЛ попал, пропустив парочку экзаменов и классов. Но ведь подросли! «Байер» сразу понял, что с «Краснодаром» нельзя быть вялым – бежали подопечные Мусаева хорошо. Хотя шикарных возможностей в первом поединке не было, пожалуй, ни у одной команды. Ведь в официальной статистике матча только 1 из 7 ударов в створ учитывается как «парированный удар», остальные проходят по другим, менее престижным категориям.

Но сегодня голы точно будут рано или поздно. И лучше пусть случатся в ворота финского голкипера, нежели российского. Если бы «Краснодар» проиграл «Байеру» дома – шансы упали бы кардинально. А так молодым немцам нужно нервничать, ведь «быки» изучили соперника еще лучше на практике. За неделю функционально добавят, как любая команда на входе в продолжение сезона после длительной паузы. Все иностранные эксперты и многие российские ставят на «фармацевтов».

Но не забываем, что у «Байера» есть также обидное, но заслуженное прозвище – Неверкузен. Никогда им не улыбалась удача. Немцы, буквально касаясь трофеев – однажды такого большого, как кубок Лиги чемпионов, часто с ними разминаются. И с победами в отдельно взятых раундах та же история. Из Кубка Германии уже вылетели от четвертого клуба второй Бундеслиги. Один из лидеров РПЛ против «Байера» даже в гостях должен сыграть не хуже – то есть забивать мячи и не проигрывать.

Немцы в первой игре обозначили, что фавориты – двигаются круто, ключевые футболисты резкие, молодые и думают быстро. Но «Краснодар» тоже команда атакующая, тоже амбициозная – хочет впервые сыграть в Лиге чемпионов. Тоже развивающаяся, и рядом с проверенными мастерами есть совсем молодые ребята. Это игра на вылет, победитель будет один, и не факт, что тот, на кого ставят изначально.