Пора писать свою историю!

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.12 9.1 20
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.9 3.5 4.2
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.95 3.4 4.1
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.95 5.75
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.95 3.75 3.65
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.19 7 14.5
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.5 4.3 6.5
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.65 3.7 5.7
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.7 3.95 4.8
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.15 3.33 3.5
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.23 6.3 12.5
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.43 4.8 6.9
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2 3.4 3.9
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.25 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.7 3.7 4.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет -:- Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 4.4 3.5 1.75
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт -:- Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 13’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль - - -
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Пора писать свою историю!

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» предлагает поддержать «быков» в ЛЕ. Физически смотрелись лучше «Зенита», и соперник у них интереснее.  

Быстро в этот раз зима пролетела? До первого официального российского поединка парочка дней. Но сначала «Краснодар» и «Зенит» должны попробовать выйти в следующий раунд Лиги Европы. В нашем опросе в ВК при выборе победителя турнира многие проголосовали за российские клубы, но патриотическую поддержку надо отработать на поле.

«Краснодар» и проще, и сложнее, чем «Зениту». Проще, поскольку дома не пропускали. Счет 0:0 опасен для хозяев второго поединка, ведь теперь «Байер» не устоит никакая результативная ничья. Но «быкам» будет сложнее, чем петербуржцам в целом. Ведь играть на немецкой чужбине, а не дома. «Байер» умеет задать темп в родных стенах, а «Фенербахче» в гостях ужасен.

Но «Зенит» первый матч проиграл, в отличие от «Краснодара». «Быки» смотрелись лучше в плане физики, движения и настроя на поединок, но «Байер» дома будет еще смелее и еще опаснее.

Тактика и составы соперников

В первом домашнем матче Мусаев не смог рассчитывать на Рамиреса и Газинского – ключевых исполнителей на своих позициях, ведь отбывали дисквалификации. Также травма Ари помешала выйти на поле. Команде не хватило опыта, чтобы забить дома хотя бы один мяч?

Пусть тогда нужные люди появятся в Леверкузене и проявят себя. Хотя очевидно, что если у Перейры не все получилось, а Ольссон – новичок (ему естественно тяжеловато), то Стоцкий справился с задачей на левом фланге, был одним из лучших, да и Игнатьев. Если бы Ивана больше нагружали передачами, мог убежать от не самых быстрых центральных защитников «Байера».

Но Ари опытнее, и если готов – надо выдать ему игровое время. Тем более у команды идентичные схемы. Если освежить работу в опорной зоне, что важно для выездной игры, и правильно спланировать выход в атаку – не понравилось, что в первой игре у «Краснодара» было маловато ударов, то можно в Германии наверстать упущенное.

Мусаеву также нужен план Б, ведь не исключено, что придется отыгрываться. И соперник опасен. «Байер» накануне матча с «Краснодаром» из-за травмы теряет Беллараби, но это значит, что если вингер не готов выйти на поле – справа сыграет Брандт. Ключевой игрок, так что в центре поля появится другой человек.

И «Краснодару» надо давить на то, что Арангис – единственный опытный хавбек «Байера». Зато Хавертс очень талантливый и опасный, и его вероятный напарник Кор – не промах. Дома от немцев ждем еще больше атак. Сегодня крайне важно аккуратно сыграть в защите, ведь при счете 0:0 всегда можно заработать себе фору, реализовав всего одну контратаку.

А поскольку «Байер» из тех, кому удобнее изначально обозначить прессингом преимущество – как было, например, с «Баварией», чтобы можно было включить аритмичный футбол позже, то им мало одного мяча «Краснодару». Ведь «быков» устроит счет 1:1, а команды уровня южан должны рассчитывать на выездной мяч на стадионе любого клуба Лиги Европы.

Ориентировочные составы

«Байер» (4-3-3): Градецки – Вайзер, Та, С. Бендер, Венделл – Хавертс, Арангис, Кор – Брандт, Фолланд, Бэйли.

«Краснодар» (4-3-3): Крицюк – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Ольссон, Каборе, Газинский – Вандерсон, Ари (Игнатьев), Классон.

Любопытные факты накануне матча

- «Краснодар» сыграет восьмой поединок с немцами в еврокубках – нет страны, с представителями которой встречались чаще. Пока выиграли 1 матч, была 1 ничья и 5 раз уступили;

- у «быков» мало успешных выездных матчей против сложных соперников в еврокубках – только обыграли «Зальцбург» со счетом 1:0. Зато уступали «Реалу Сосьедад», «Вольфсбургу», «Боруссии» Д, «Шальке», «Сельте» и «Севилье». Пора нарушать неприятную традицию;  

- это третий выход «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы. «Горожане» в первом случае вылетели от «Спарты» - зря, недооценили чехов, а во втором прошли «Фенербахче» и добрались до «Сельты». Теперь надо продолжать линию и выходить в четвертьфинал? Посмотрим, шансы на успех остались;

- «Байер» в гостях в Краснодаре выиграл по ударам – 16:8, но по точным был перевес «горожан» 4:3. Вот только «Краснодар» заставили играть без мяча, что не очень любит. Владение было 30 на 70 %, «быки» огорчили браком в 35 % (против 15 % у немцев), и почти по всем созидательным параметрам «Байер» был лучше;

- у «фармацевтов» шесть побед в восьми последних домашних матчах. Очевидно, что после смены тренера дела пошли – еще до отставки предыдущего наставника успели набрать очки, и благодаря успешной серии в Бундеслиге с середины поднялись на пятое место – до «Лейпцинга» и зоны ЛЧ пять пунктов за 12 туров до конца;

- «Вольфсбург», «Боруссия» Д, «Хоффенхайм» и «Боруссия» М побеждали в Леверкузене в текущем сезоне. «Бавария» уступила 1:3, что не помешало команде Петера Боша сразу после этого вылететь из Кубка Германии от слабого соперника. «Байер» прекрасен, но нестабилен, и этим более опытный участник матча - «Краснодар» должен пользоваться.

Верите в проход «Краснодара» дальше?

Про «Зенит» спрашивать не так интересно – тут вмешивается армия фанатов «Спартака» и ЦСКА, шуток при ответах будет слишком много, чтобы реально оценивать, не верят в команду Семака, или подкалывают. С «Краснодаром» все проще. Он как ребенок, который могут не любить из-за богатого отца, но сам по себе сын Галицкого ничего плохого российскому футболу не сделал. А учитывая академию и стадион – наоборот, помогает.

Разве что в университет под старым названием РФПЛ попал, пропустив парочку экзаменов и классов. Но ведь подросли! «Байер» сразу понял, что с «Краснодаром» нельзя быть вялым – бежали подопечные Мусаева хорошо. Хотя шикарных возможностей в первом поединке не было, пожалуй, ни у одной команды. Ведь в официальной статистике матча только 1 из 7 ударов в створ учитывается как «парированный удар», остальные проходят по другим, менее престижным категориям.

Но сегодня голы точно будут рано или поздно. И лучше пусть случатся в ворота финского голкипера, нежели российского. Если бы «Краснодар» проиграл «Байеру» дома – шансы упали бы кардинально. А так молодым немцам нужно нервничать, ведь «быки» изучили соперника еще лучше на практике. За неделю функционально добавят, как любая команда на входе в продолжение сезона после длительной паузы. Все иностранные эксперты и многие российские ставят на «фармацевтов».

Но не забываем, что у «Байера» есть также обидное, но заслуженное прозвище – Неверкузен. Никогда им не улыбалась удача. Немцы, буквально касаясь трофеев – однажды такого большого, как кубок Лиги чемпионов, часто с ними разминаются. И с победами в отдельно взятых раундах та же история. Из Кубка Германии уже вылетели от четвертого клуба второй Бундеслиги. Один из лидеров РПЛ против «Байера» даже в гостях должен сыграть не хуже – то есть забивать мячи и не проигрывать.  

Немцы в первой игре обозначили, что фавориты – двигаются круто, ключевые футболисты резкие, молодые и думают быстро. Но «Краснодар» тоже команда атакующая, тоже амбициозная – хочет впервые сыграть в Лиге чемпионов. Тоже развивающаяся, и рядом с проверенными мастерами есть совсем молодые ребята. Это игра на вылет, победитель будет один, и не факт, что тот, на кого ставят изначально.

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Все комментарии
GKN
GKN
   208 / 823
сегодня в 11:12
Спартаковцы поддерживают быков! Удачи вам!
papic337
papic337 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   403 / 823
сегодня в 11:12
Всё, в гинерятнике и лазурятнике разочаровались в своих командах, нашли теперь, за кого глорить.)))) Я вас умоляю. Байер на три головы сильнее. 3:0 на изи раскатают. Не надо путать патриотизм с евроочкизмом.
Байер сильнее, но не на три головы. Статистика говорит, что немцы сильнее, но на поле выходят не цифры статистики, а живые люди. Так что всё может быть. Быки тоже умеют играть в футбол. Будем болеть за Краснодар. Про Зенит ничего не хочу говорить. Лучше промолчу.
papic337
papic337
   403 / 823
сегодня в 11:06
Удачи быкам! Только вперёд! Только победа! Мужики, вы это можете!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   44 / 823
сегодня в 11:06
Всё, в гинерятнике и лазурятнике разочаровались в своих командах, нашли теперь, за кого глорить.)))) Я вас умоляю. Байер на три головы сильнее. 3:0 на изи раскатают.

Не надо путать патриотизм с евроочкизмом.
blitz
blitz
   152 / 823
сегодня в 11:05
Пора Краснодару писать свою историю.
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