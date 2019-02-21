«Байер» - «Краснодар»: Видеопрогноз от экспертов

21 февраля 2019, 11:03

Байер

«Байер» совершил в нынешнем сезоне невероятный камбэк – из аутсайдера Бундеслиги «фармацевты» превратились в претендента на место в Лиги Чемпионов. Начинавший сезон у руля «Байера» Хайко Херрлих провалил старт турнира и долгое время пытался привести команду в чувства, но сделать это получилось только у Петера Боса, с которым команда сейчас добивается серьезных успехов.

Поездка в Краснодар получилась у «Байера» неоднозначной – «фармацевты» имели преимущество и много атаковали, но не смогли забить даже одного гола. Теперь, с одной стороны, на «Бай-Арене» им должно играться легче, с другой – один пропущенный гол будет стоить сразу два. После выезда в Россию «Бейер» обыграл без труда дома «Фортуну» со счетом 2:0 в Бундеслиге и подходит к ответной встрече в отличном настроении.

У «Байера» есть несколько игроков, участие которых в поединке находится под сомнением – в первую очередь, есть вопросы по готовности братьев Бендеров, также испытывает проблемы со здоровьем Карим Бельараби.

Краснодар

«Краснодар» ушел на зимний перерыв второй лучшей командой в российской Премьер-Лиги, но по качеству футбола его однозначно можно назвать лучшей командой турнира, о чем говорят и цифры – 31 забитый гол делает «быков» самой результативной командой чемпионата. Зимой команда Мурада Мусаева приобрела шведского полузащитника Кристофера Ольссона, который уже дебютировал за свой новый клуб в Лиге Европы.

В домашней игре с «Байером» «быки» сыграли достаточно уверенно – они не пропустили на своем поле, что уже можно считать серьезным достижением, учитывая результативность «фармацевтов». Смотрелся «Краснодар» достаточно уверенно и в атаке, но реализовать моменты не смог, однако сам факт их наличия уже дает основания российскому клубу надеяться на удачный исход в Леверкузене.

Проблем с травмами в «Краснодаре» нет.

Статистика и личные встречи

Во всех трех домашних матчах в нынешней Лиге Европы «Байер» забивал

«Байер» сыграл дома в этом сезоне 14 матчей и только в одном из них не смог забить

Только в одном из последних четырех домашних матчей «Байер» не пропускал

«Краснодар» трижды играл в гостях в Лиге Европы и только в одном из этих матчей не смог отметиться голом

Прогноз

В первом матче обе команды создали достаточно моментов для того, чтобы закончить матч не нулевой, а результативной ничьей, но подвела реализация. В Леверкузене «фармацевты» однозначно сыграют более агрессивно в атаке, что предоставит возможность «Краснодару» контратаковать, а делает это он очень качественно.

Второй матч с участием таких результативных и заточенных на атаку команд вряд ли закончится без голов – любой забитый мяч заставить пропустившую команду забыть об осторожности.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – тотал больше трех голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.91

Источник: www.vseprosport.ru