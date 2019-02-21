«Зенит» - «Фенербахче»: Видеопрогноз от экспертов

21 февраля 2019, 11:13

Зенит

«Зенит» во время зимней паузы в российской Премьер-Лиге даром времени не терял – команда Сергея Семака основательно поработала на трансферном рынке и провела ряд товарищеских поединков. Главной потерей питерцев безусловно можно назвать Леандро Паредеса, перешедшего в ПСЖ , на место которого у «Ривер Плейт» был куплен Вилмар Барриос, также в клуб пришли Ярослав Ракицкий из «Шахтера» и Сердар Азмун из «Рубина».

Все трое приняли участие в первой встрече с «Фенербахче», которая для «Зенита» получилась, мягко говоря, неоднозначной – с одной стороны, турки не позволили россиянам показать своей игры, с другой, по такому сценарию встречи счет 0:1 вполне можно считать приемлемым. В любом случае, исход противостояния будет решаться в Санкт-Петербурге, где «Зенит» может реабилитироваться.

По-прежнему травмированы у «Зенита» Далер Кузяев и Кристиан Нобоа. Под вопросом участие в матче Олега Шатова и Александра Ерохина.

Фенербахче

«Фенербахче» нынешний сезон смело может назвать полным провалом – «канарейки» находятся неподалеку от зоны вылета в чемпионате Турции, да и в Лиге Европы сыграли очень неубедительно. После 22-х туров команда Эрсуна Янала находится на 15-й строчке в турецкой Суперлиге, в последнем туре в большинстве не смогла обыграть скромный «Коньяспор», отыграв ничью 1:1 на «Шюкрю Сараджоглу».

Первый матч с «Зенитом» стал для «канареек» одним из лучших в этом сезоне – заслуга ли это самого «Фенербахче», или «спячка» «Зенита», ответит только второй матч. Тем не менее, счет 1:0 является более чем комфортным для команды Янала, но его еще нужно отстоять в Санкт-Петербурге.

Дисквалифицирован на сегодняшнюю встречу Маурисио Исла, вряд ли сыграют Мехмет Экиджи и Толга Джиерджи.

Статистика и личные встречи

Все пять домашних матчей в нынешней Лиге Европы «Зенит» выиграл

«Зенит» в этом сезоне сыграл 13 матчей дома о всех турнирах, 11 из которых завершились его победами

«Фенербахче» не выиграл ни одного выездного матча в нынешней Лиге Европы – два поражения и ничья, также проиграл в гостях «Бенфике» в квалификации Лиги Чемпионов

В этом сезоне во всех турнирах «Фенербахче» провел 16 поединок в гостях, выиграть смог лишь в двух

Прогноз

«Фенербахче» имел возможность обеспечить себе более крупную победу в Стамбуле и приехать с Питер с хорошим преимуществом, но в итоге у «канареек» есть всего один гол преимущества, отстоять который будет крайне непросто. Дома «Зенит» показывает совершенно другой футбол, чем в гостях – ярким примером может послужить первый поединок квалификации Лиги Европы, в котором команда Семака уступила 0:4 минскому «Динамо», но затем дома уничтожила соперника.

«Фенербахче» нельзя назвать непроходимым соперником, даже учитывая существующий счет, это отчетливо показал и первый матч. «Зенит» является безусловным фаворитом встречи и будет играть только на победу, добыть которую ему не должно составить труда, учитывая печальную статистику «Фенербахче» в выездных встречах.

Мы считаем, что гостям рассчитывать не на что. Прогноз – победа «Зенита». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 2.00

Также есть смысл рассчитывать и на большое количество предупреждений, учитывая градус противостояния, да и арбитр Майкл Оливер показывает их без раздумий. Вторым нашим прогнозом будет тотал больше пяти желтых карточек. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.90

Источник: www.vseprosport.ru