«Милан» - «Эмполи»: Прогноз от экспертов

Милан
«Милан» в последнее время серьезно прибавил в качестве футбола, крайне удачно себя проявляют новички команды, да и в целом настроение в коллективе великолепное. Сейчас «россонери» располагаются на четвертой строчке с 42 очками в активе, опережая пятую «Рому» на один балл.
В последнем туре команда Дженнаро Гаттузо обыграла в Бергамо «Аталанту» со счетом 3:1 – очередными голами отметился Кшиштоф Пентек, у которого их уже 17 в Серии А. Благодаря этой победе «Милан» на время нейтрализовал одного из конкурентов и остался на четвертой строчке, но расслабляться пока ему еще очень рано.
В лазарете уже долгое время находятся Джакомо Бонавентура, Пепе Рейна и Кристиан Сапата. А вот Маттиа Кальдара восстановился и сможет принять участие в матче.
Эмполи
«Эмполи» ведет отчаянную борьбу за выживание, в которой пока преуспевает. Коллектив Джузеппе Якини занимает 17-е место в таблице, имея в активе 21 балл. От 18-й «Болоньи» «адзурри» отделяет всего три балла, так что вся борьба для них еще впереди.
В последнем туре «Эмполи» наконец-то смог прервать свою неудачную серию, которая длилась с декабря прошлого года. На протяжении восьми матчей «адзурри» не могли победить, но дома обыграли 3:0 «Сассуоло» и вздохнули с облегчением. Первым голом за «Эмполи» отметился Диего Фариас, в январе перешедший из «Кальяри».
Не поможет «Эмполи» сегодня Лоренцо Полвани.
Статистика и личные встречи
- В каждом из последних 10 матчей «Милан» пропускает от «Эмполи»
- В каждом из последних восьми матчей команды неизменно обмениваются голами
- Только в одном из последних трех матчей «Милан» не пропускал
- Только в одном из последних пяти матчей «Эмполи» не забивал
Прогноз
«Милан» набрал отличную форму и сейчас выглядит очень мощно, в поединке с «Эмполи» команда Гаттузо безусловно является фаворитом. Тем не менее, гости также остро нуждаются в очках и показывают неплохой футбол, «адзурри» умеют очень остро контратаковать и очень редко остаются без забитых голов.
«Милан» на правах хозяина и более классной команды наверняка возьмет игру в свои руки и будет активен у чужих ворот, ну и «Эмполи» имеет свои козыри и без гола престижа с «Джузеппе Меацца» не уедет.
По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.98
Источник: www.vseprosport.ru