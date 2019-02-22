«Милан» - «Эмполи»: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:20

Милан

«Милан» в последнее время серьезно прибавил в качестве футбола, крайне удачно себя проявляют новички команды, да и в целом настроение в коллективе великолепное. Сейчас «россонери» располагаются на четвертой строчке с 42 очками в активе, опережая пятую «Рому» на один балл.

В последнем туре команда Дженнаро Гаттузо обыграла в Бергамо «Аталанту» со счетом 3:1 – очередными голами отметился Кшиштоф Пентек, у которого их уже 17 в Серии А. Благодаря этой победе «Милан» на время нейтрализовал одного из конкурентов и остался на четвертой строчке, но расслабляться пока ему еще очень рано.

В лазарете уже долгое время находятся Джакомо Бонавентура, Пепе Рейна и Кристиан Сапата. А вот Маттиа Кальдара восстановился и сможет принять участие в матче.

Эмполи

«Эмполи» ведет отчаянную борьбу за выживание, в которой пока преуспевает. Коллектив Джузеппе Якини занимает 17-е место в таблице, имея в активе 21 балл. От 18-й «Болоньи» «адзурри» отделяет всего три балла, так что вся борьба для них еще впереди.

В последнем туре «Эмполи» наконец-то смог прервать свою неудачную серию, которая длилась с декабря прошлого года. На протяжении восьми матчей «адзурри» не могли победить, но дома обыграли 3:0 «Сассуоло» и вздохнули с облегчением. Первым голом за «Эмполи» отметился Диего Фариас, в январе перешедший из «Кальяри».

Не поможет «Эмполи» сегодня Лоренцо Полвани.

Статистика и личные встречи

В каждом из последних 10 матчей «Милан» пропускает от «Эмполи»

В каждом из последних восьми матчей команды неизменно обмениваются голами

Только в одном из последних трех матчей «Милан» не пропускал

Только в одном из последних пяти матчей «Эмполи» не забивал

Прогноз

«Милан» набрал отличную форму и сейчас выглядит очень мощно, в поединке с «Эмполи» команда Гаттузо безусловно является фаворитом. Тем не менее, гости также остро нуждаются в очках и показывают неплохой футбол, «адзурри» умеют очень остро контратаковать и очень редко остаются без забитых голов.

«Милан» на правах хозяина и более классной команды наверняка возьмет игру в свои руки и будет активен у чужих ворот, ну и «Эмполи» имеет свои козыри и без гола престижа с «Джузеппе Меацца» не уедет.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.98

Источник: www.vseprosport.ru