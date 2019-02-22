«Милан» - «Эмполи»: Прогноз от экспертов

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.8 3.8 4.25
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.3 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.75 3.7 4.75
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Милан -:-  Эмполи 1.45 4.35 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Штутгарт 1.57 4.4 5.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Дижон -:-  Сент-Этьен 3.2 3.4 2.25
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 3 3.1 2.5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 69’ Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 2:4 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 4.9 3.7 1.7
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1.6 4 5.2
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.8 3.33 2.35
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн 1.47 4.3 5.85
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 1.85 3.5 3.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.7 6.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 2:2 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.15 3.5 3.25
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло -:- Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1.83 3.45 4.3
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1.8 3.2 4.7
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 3 3.2 2.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.7 3.6 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг -:- Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 1.55 4.2 5
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 0:0 Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.65 3.5 2.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.85 4 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.73 3.75 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 2.1 3.7 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.72 3.8 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.53 4.2 5.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.65 3.2 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.31 5 10
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр -:- Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1.4 4.5 7
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.35 4.8 7.2
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор -:- Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор -:- Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 2.5 2.9 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.95 3.5 3.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.45 3.3 2.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.9 3.9 3.45
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.3 2.9 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.9 3.2 4.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 3.1 2.8 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.9 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.3 2.9 3.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.8 3.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 13 5.8 1.2
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.45 4 7
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо -:- Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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«Милан» - «Эмполи»: Прогноз от экспертов

сегодня, 11:20

Милан

«Милан» в последнее время серьезно прибавил в качестве футбола, крайне удачно себя проявляют новички команды, да и в целом настроение в коллективе великолепное. Сейчас «россонери» располагаются на четвертой строчке с 42 очками в активе, опережая пятую «Рому» на один балл.

В последнем туре команда Дженнаро Гаттузо обыграла в Бергамо «Аталанту» со счетом 3:1 – очередными голами отметился Кшиштоф Пентек, у которого их уже 17 в Серии А. Благодаря этой победе «Милан» на время нейтрализовал одного из конкурентов и остался на четвертой строчке, но расслабляться пока ему еще очень рано.

В лазарете уже долгое время находятся Джакомо Бонавентура, Пепе Рейна и Кристиан Сапата. А вот Маттиа Кальдара восстановился и сможет принять участие в матче.

 

Эмполи

«Эмполи» ведет отчаянную борьбу за выживание, в которой пока преуспевает. Коллектив Джузеппе Якини занимает 17-е место в таблице, имея в активе 21 балл. От 18-й «Болоньи» «адзурри» отделяет всего три балла, так что вся борьба для них еще впереди.

В последнем туре «Эмполи» наконец-то смог прервать свою неудачную серию, которая длилась с декабря прошлого года. На протяжении восьми матчей «адзурри» не могли победить, но дома обыграли 3:0 «Сассуоло» и вздохнули с облегчением. Первым голом за «Эмполи» отметился Диего Фариас, в январе перешедший из «Кальяри».

Не поможет «Эмполи» сегодня Лоренцо Полвани.

 

Статистика и личные встречи

  • В каждом из последних 10 матчей «Милан» пропускает от «Эмполи»
  • В каждом из последних восьми матчей команды неизменно обмениваются голами
  • Только в одном из последних трех матчей «Милан» не пропускал
  • Только в одном из последних пяти матчей «Эмполи» не забивал

 

Прогноз

«Милан» набрал отличную форму и сейчас выглядит очень мощно, в поединке с «Эмполи» команда Гаттузо безусловно является фаворитом. Тем не менее, гости также остро нуждаются в очках и показывают неплохой футбол, «адзурри» умеют очень остро контратаковать и очень редко остаются без забитых голов.

«Милан» на правах хозяина и более классной команды наверняка возьмет игру в свои руки и будет активен у чужих ворот, ну и «Эмполи» имеет свои козыри и без гола престижа с «Джузеппе Меацца» не уедет.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.98

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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