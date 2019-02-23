«Севилья» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

23 февраля 2019, 12:56

Севилья

Сложно не заметить, что «Севилья» в Ла Лиге очень притормозила. Если раньше подопечные Пабло Мачина боролись даже за лидерство в чемпионате, то сейчас андалусийцам приходится вести борьбу за четвертую строчку.

Причиной этому является резко ухудшившиеся гостевые результаты. «Севилья» в Ла Лиге на выезде не выигрывает уже девять поединков подряд, а в четырех последних «нервионцы» не смогли даже забить.

Однако на своей арене «Севилья» будто преображается: семь побед в предыдущих девяти матчах первенства. «Сняли скальп» андалусийцы даже с мадридского «Реала» (3:0). В последних пяти домашних матчах в Ла Лиге «Севилья» обыграла «Вальядолид» (1:0), «Жирону» (2:0), разгромила «Леванте» (5:0), а вничью сыграла с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2).

«Барселону» «Севилья» тоже обыграла дома, но в рамках Кубка Испании (2:0).

Помочь «нервионцам» в матче с «Барсой» не смогут защитники Даниэл Кариссу, Серхио Эскудеро и Жорис Ньянон, хавбеки Алеишь Видаль и Максим Гоналон, а также нападающий Мануэль Нолито.

Барселона

«Барселона» сейчас переживает не лучший период сезона. «Сине-гранатовые» в пяти последних матчах ни разу не проиграли, но и выиграть каталонцам удалось только у «Вальядолида» (1:0). Вничью подопечные Эрнесто Вальверде сыграли с «Валенсией» (2:2) и «Реалом» (1:1) дома, а с «Атлетиком» (0:0) и «Лионом» (0:0) на выезде.

Позиции «Барсы» в чемпионате практически не пошатнулись, ведь конкуренты «блаугранас» отыграли не лучше. Но сама картина с обилием ничьих не очень радужная.

На выезде в Ла Лиге статистика «Барселоны» выглядит привлекательно. Каталонцы первые по количеству заработанных в гостях очков (24), а за весь чемпионат на выезде «Барса» уступила лишь «Леганесу» (1:2).

В последних пяти поединках статистика команды Вальверде только улучшилась, что и позволило «сине-гранатовым», вместе с удачными домашними результатами, оторваться от преследователей. «Барселона» зимой обыграла в Ла Лиге на выезде «Эспаньол» (4:0), «Леванте» (5:0), «Жирону» (2:0), «Хетафе» (2:1) и сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0).

То есть, за последние пять гостевых поединков в Ла Лиге «Барса» пропустила только один гол.

Из основных игроков у каталонцев все в строю. Травмирован лишь Рафинья Алькантара, а под вопросом на матч Артур Мело и Томас Вермален.

Статистика и личные встречи

Беспроигрышная домашняя серия «Севильи» в Ла Лиге равна девяти поединкам.

В семи из этих девяти матчей «нервионцы» выиграли, но лишь в трех матчах «Севилья» победила с разницей в более чем один гол.

Беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах достигла семи встреч.

На выезде «Барса» выиграла только один из пяти предыдущих официальных поединков.

На выезде непосредственно в Ла Лиге у каталонцев четыре победы в пяти последних встречах и только один пропущенный мяч.

Победа в Кубке Испании стала первым триумфом «Севильи» над «Барсой» за 12 минувших официальных матчей. И десять с этих поединков каталонцы выиграли.

В прошлом году «Барселона» победила «Севилью» дома 2:1, на выезде сыграла вничью 2:2, разгромила андалусийцев в Кубке 5:0, победила в Суперкубке 2:1, а в первом круге этого чемпионата выиграла 4:2.

Прогноз

Несмотря на отличные показатели в последних гостевых матчах Ла Лиги, «Барселона» совершенно не выглядит клубом, который спокойно обыграет «Севилью» на «Рамон Санчес Писхуан». Как показывает история этого сезона, «нервионцы» серьезно настраиваются на именитых соперников.

Но в пользу каталонцев однозначно свидетельствует статистика личных встреч, что точно стоит учесть. К тому же после поражения в Кубке «Барса» явно будет настроена взять реванш, а коэффициент на ее победу заслуживает того, чтобы на него поставить.

Наш прогноз – победа Барселоны за 2.00 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru