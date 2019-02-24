«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:57

Манчестер Юн

Именно после предыдущей встречи с «Ливерпулем» у «красных дьяволов» произошли большие перемены. Команда Юргена Клоппа на «Энфилде» по игре просто уничтожила манкунианцев, закрыв тех на своей половине поля чуть ли не на весь матч. После этого руководство приняло решение уволить Жозе Моуриньо и назначило на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Однако того, как заиграет «Манчестер Юнайтед» со своим новым наставником, наверное, не предполагали даже самые оптимистически настроенные болельщики «красных дьяволов». За все время под началом норвежца МЮ проиграл только один матч, уступив дома в Лиге Чемпионов ПСЖ (0:2).

Зато в Кубке Англии манкунианцы на выезде обыграли «Челси» (2:0) и «Арсенал» (3:1), а в Премьер-лиге за девять поединков под руководством Сульшера МЮ неожиданно потерял очки лишь в домашней встрече с «Бернли» (2:2). В предыдущих пяти матчах АПЛ «красные дьяволы» победили на выезде «Фулхэм» (3:0), «Лестер» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:0), а дома обыграли «Брайтон» (2:1) и как раз сыграли вничью с «Бернли» (2:2).

Травмированы у МЮ сейчас только защитники: Валенсия, Дармиан и Рохо. Однако ни одного из них в этом сезоне нельзя назвать игроком основы. Что гораздо хуже для «красных дьяволов», так это повреждения Антони Марсиаля и Джесси Лингарда, из-за которых они, возможно, пропустят предстоящее дерби.

Ливерпуль

«Ливерпуль», наоборот, сейчас играет не настолько уверенно, как перед и после встречи с МЮ . «Красные» в 2019 году выиграли только три из восьми официальных поединков. Это закономерно отобразилось на турнирной таблице, где мерсисайдцы уступили лидерство «Манчестер Сити».

Именно от этого дерби зависит, сможет ли «Ливерпуль» себе его вернуть. «Горожане» матч 27 тура сыграли раньше, поскольку в это воскресенье у них финал Кубка Лиги. Если «Ливерпуль» на «Олд Траффорде» наберет хотя бы очко, он снова вырвется в лидеры.

В последних пяти официальных матчах «Ливерпуль» трижды сыграл вничью. Подопечные Юргена Клоппа не сумели обыграть в АПЛ «Лестер» (1:1) и «Вест Хэм» (1:1), победили «Кристал Пэлас» (4:3) и «Борнмут» (3:0), а на этой неделе сыграли дома в Лиге Чемпионов вничью с «Баварией» (0:0).

Тем не менее, в Премьер-лиге «Ливерпуль» до сих пор проиграл только один матч. «Красные» на «Этихаде» уступили «Манчестер Сити» (1:2). В остальных гостевых встречах с топ-клубами мерсисайдцы стабильно зарабатывали очки. С «Челси» и «Арсеналом» «Ливерпуль» сыграл по 1:1, а «Тоттенхэм» подопечные Клоппа победили 2:1.

По-прежнему не восстановились у «Ливерпуля» центральные защитники Деян Ловрен и Джо Гомес.

Статистика и личные встречи

«Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из девяти предыдущих поединков в Премьер-лиге.

Дома в АПЛ «красные дьяволы» не проигрывают десять встреч кряду, однако только в одном из этих матчей МЮ не пропустил.

«красные дьяволы» не проигрывают десять встреч кряду, однако только в одном из этих матчей не пропустил. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» равна шести поединкам во всех турнирах.

На выезде «Ливерпуль» забил во всех 13 матчах этого чемпионата.

«Ливерпуль» выиграл только одну из четырех предыдущих гостевых встреч во всех турнирах.

В последних очных матчах этих команд в Премьер-лиге статистика находится на стороне МЮ . Декабрьская победа мерсисайдцев является единственной в этом противостоянии за девять предыдущих поединков.

. Декабрьская победа мерсисайдцев является единственной в этом противостоянии за девять предыдущих поединков. На «Олд Траффорд» «Ливерпуль» в последний раз побеждал в 2014 году.

Прогноз

Победа в этом матче для «Манчестер Юнайтед» является делом принципа. «Ливерпуль» «красных дьяволов» на своем поле обыграл по делу. Однако теперь команда Сульшера на ходу, и будет стремиться взять реванш за это поражение. Поскольку МЮ для «Ливерпуля» даже с Юргеном Клоппом очень неудобный соперник, мы здесь поставим на победу хозяев.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед за 3.15 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru