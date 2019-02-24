«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

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Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2.8 2.95 2.8
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен  Челси -:-  Брайтон энд Хоув - - -
17:05 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Ливерпуль - - -
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Саутгемптон 1.48 4.5 6.7
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5.7 4.35 1.55
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Леганес -:-  Валенсия 2.8 2.95 2.8
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Вильярреал 1.52 4.15 6.5
20:30 сегодня  Вальядолид -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Леванте -:-  Реал 6 4.8 1.48
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сампдория -:-  Кальяри 1.85 3.45 4.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Дженоа 3.35 3.2 2.27
17:00 сегодня  Болонья -:-  Ювентус 7.3 4.15 1.48
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  СПАЛ 2.05 3.3 3.8
20:00 сегодня  Парма -:-  Наполи 8 5.2 1.36
22:30 сегодня  Фиорентина -:-  Интер 2.75 3.2 2.65
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Айнтрахт Ф 5 4.45 1.6
20:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Байер 1.85 3.8 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Бордо 2.15 3.2 3.65
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Кан 1.85 3.4 4.6
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Реймс 2.22 3 3.75
19:00 сегодня  Ренн -:-  Марсель 2.7 3.55 2.5
23:00 сегодня  Монако -:-  Лион 3 3.5 2.3
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Арсенал К -:-  Десна 3.2 3.1 2.25
18:00 сегодня  Ворскла -:-  Карпаты 2.05 3 3.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 0:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.7 3.2 2.6
11:00 22’ Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 0:0 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.7 4 1.85
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2.35 3.5 2.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.8 3.25 2.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 5.5 4.4 1.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 1.5 3.8 6.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.15 3.4 3.1
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 1.63 3.85 5.2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 3.15 2.05 3.9
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 11 3.6 1.43
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1.27 5.5 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине 2:0 Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 1:1 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2:3 Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:2 Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2 2.85 4.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 2.75 3.35 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.65 3.7 5.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.2 3.35 3.05
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 2.3 3.2 3
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.8 3.3 4.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.3 5.4 8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 4.5 1.78 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.6 3.4 2.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.25 3.1 3.3
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3 3.2 2.35
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.8 3.4 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 1.95 3.5 3.6
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3 2.9 2.65
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.2 2.95 3.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1.37 4.7 9
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.7 3.2 2.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 3.45 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 4.5 3.7 1.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.9 3.3 3.85
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 4.5 3.5 1.75
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз -:- Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити -:- Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.62 3.55 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.1 3 3.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.3 3 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.35 2.85 3.3
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.95 3.5 3.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.3 3.7 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 3:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка -:- Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 3:0 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
07:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:3 Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 3:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 0:0 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 3:1 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 1:2 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 12.5 7 1.17
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 1.55 4.5 5.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 3.7 3.6 1.95
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 5.3 4 1.55
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот -:- Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс 1.9 3.8 3.6
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:3 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 1:1 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.65 3.2 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.55 3.2 2.65
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.25 3.25 3.25
Португалия. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4.8 3.33 1.75
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 -:- Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади 1.45 4 7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу -:- Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 2.1 3.1 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрокаАрока -:- Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 -:- Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 2.15 3.05 3.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил -:- Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика 2 3.1 3.95
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 2.05 3.1 3.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 2.15 3.2 3.3
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пандурий (Тыргу-Жиу)Пандурий -:- Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале -:- Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1.6 3.7 5.4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 6.5 4.2 1.45
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор -:- Логотип футбольный клуб Алтай (Семей)Алтай 2.35 3.15 2.95
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор -:- Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор -:- Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 2.25 3.15 3.05
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ -:- Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 1.45 4.4 5.6
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 2.6 3.1 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.1 3.1 3.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.3 5.3 8.5
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 3.1 3 2.35
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 1.65 3.3 5.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.6 3.6 5.8
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 1:0 Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1.3 4.2 17
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 0:0 Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль -:- Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино -:- Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 2.7 3.1 2.6
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья 1:1 Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион 0:1 Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс 0:2 Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТунТун -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.85 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.05 3.5 3.3
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик -:- Логотип футбольный клуб Фри Стэйт Старс (Бетлехем)Фри Стэйт Старс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Блэк Леопардс (Полокване)Блэк Леопардс -:- Логотип футбольный клуб ХайлендсХайлендс - - -
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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 10:57

Манчестер Юн

Именно после предыдущей встречи с «Ливерпулем» у «красных дьяволов» произошли большие перемены. Команда Юргена Клоппа на «Энфилде» по игре просто уничтожила манкунианцев, закрыв тех на своей половине поля чуть ли не на весь матч. После этого руководство приняло решение уволить Жозе Моуриньо и назначило на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Однако того, как заиграет «Манчестер Юнайтед» со своим новым наставником, наверное, не предполагали даже самые оптимистически настроенные болельщики «красных дьяволов». За все время под началом норвежца  МЮ проиграл только один матч, уступив дома в Лиге Чемпионов ПСЖ (0:2).

Зато в Кубке Англии манкунианцы на выезде обыграли «Челси» (2:0) и «Арсенал» (3:1), а в Премьер-лиге за девять поединков под руководством Сульшера МЮ неожиданно потерял очки лишь в домашней встрече с «Бернли» (2:2). В предыдущих пяти матчах АПЛ «красные дьяволы» победили на выезде «Фулхэм» (3:0), «Лестер» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:0), а дома обыграли «Брайтон» (2:1) и как раз сыграли вничью с «Бернли» (2:2).

Травмированы у МЮ сейчас только защитники: Валенсия, Дармиан и Рохо. Однако ни одного из них в этом сезоне нельзя назвать игроком основы. Что гораздо хуже для «красных дьяволов», так это повреждения Антони Марсиаля и Джесси Лингарда, из-за которых они, возможно, пропустят предстоящее дерби.

 

Ливерпуль

«Ливерпуль», наоборот, сейчас играет не настолько уверенно, как перед и после встречи с МЮ. «Красные» в 2019 году выиграли только три из восьми официальных поединков. Это закономерно отобразилось на турнирной таблице, где мерсисайдцы уступили лидерство «Манчестер Сити».

Именно от этого дерби зависит, сможет ли «Ливерпуль» себе его вернуть. «Горожане» матч 27 тура сыграли раньше, поскольку в это воскресенье у них финал Кубка Лиги. Если «Ливерпуль» на «Олд Траффорде» наберет хотя бы очко, он снова вырвется в лидеры.

В последних пяти официальных матчах «Ливерпуль» трижды сыграл вничью. Подопечные Юргена Клоппа не сумели обыграть в АПЛ «Лестер» (1:1) и «Вест Хэм» (1:1), победили «Кристал Пэлас» (4:3) и «Борнмут» (3:0), а на этой неделе сыграли дома в Лиге Чемпионов вничью с «Баварией» (0:0).

Тем не менее, в Премьер-лиге «Ливерпуль» до сих пор проиграл только один матч. «Красные» на «Этихаде» уступили «Манчестер Сити» (1:2). В остальных гостевых встречах с топ-клубами мерсисайдцы стабильно зарабатывали очки. С «Челси» и «Арсеналом» «Ливерпуль» сыграл по 1:1, а «Тоттенхэм» подопечные Клоппа победили 2:1.

По-прежнему не восстановились у «Ливерпуля» центральные защитники Деян Ловрен и Джо Гомес.

 

Статистика и личные встречи

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из девяти предыдущих поединков в Премьер-лиге.
  • Дома в АПЛ «красные дьяволы» не проигрывают десять встреч кряду, однако только в одном из этих матчей МЮ не пропустил.
  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» равна шести поединкам во всех турнирах.
  • На выезде «Ливерпуль» забил во всех 13 матчах этого чемпионата.
  • «Ливерпуль» выиграл только одну из четырех предыдущих гостевых встреч во всех турнирах.
  • В последних очных матчах этих команд в Премьер-лиге статистика находится на стороне МЮ. Декабрьская победа мерсисайдцев является единственной в этом противостоянии за девять предыдущих поединков.
  • На «Олд Траффорд» «Ливерпуль» в последний раз побеждал в 2014 году.

 

Прогноз

Победа в этом матче для «Манчестер Юнайтед» является делом принципа. «Ливерпуль» «красных дьяволов» на своем поле обыграл по делу. Однако теперь команда Сульшера на ходу, и будет стремиться взять реванш за это поражение. Поскольку МЮ для «Ливерпуля» даже с Юргеном Клоппом очень неудобный соперник, мы здесь поставим на победу хозяев.

Наш прогноз – победа Манчестер Юнайтед за 3.15 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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