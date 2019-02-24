«Боруссия» Дортмунд - «Байер»: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 11:02

Боруссия Д

В первом круге мы восхищались выступлениями «Боруссии». Известный клуб заметно прибавил с приходом нового тренера – швейцарца Люсьена Фавра. Параллельно «Бавария» теряла очки. Таким образом, «черно-желтые» стали неофициальными осенними и Рождественскими чемпионами Бундеслиги.

Сейчас они добавят в свой послужной список титул зимнего победителя турнира. Несколько часов назад баварцы настигли «шмелей» по общему заработку, но уступают им по дополнительным показателям.

После каникул хозяева заметно сбавили обороты, вылетели из Кубка Германии, подвисли на волоске в Лиге Чемпионов, а в чемпионате страны теряли очки не только с «Айнтрахтом» и «Хоффенхаймом», но и с «Нюрнбергом». В понедельник лидер и аутсайдер сыграли 0:0 и провалили нашу ставку на Ф1(-1).

Сегодня на поле не выйдут Марко Ройс, Лукас Пищек, Мануэль Аканджи, Кристиан Пулишич.

Байер

В первом круге мы сочувствовали «Байеру». Пятый клуб минувшего сезона на пару с «Шальке» успел побывать в зоне прямого вылета из Бундеслиги. Старт «фармацевтов» был хуже некуда – три поражения подряд с общим счетом 2:8. Постепенно Хайко Херрлих и его футболисты выкарабкивались из турнирной ямы. Перед Рождеством они даже одержали две победы кряду: над «Шальке» (2:1) и «Гертой» (3:1).

В 2019-м году «аптекарей» возглавил Петер Бош. В его послужном списке – проигрыш «жеребятам» (0:1) и четыре выигрыша. В прошлом туре гости обыграли «Фортуну» (2:0) и заняли пятое место, у них 36 очков. В воскресенье не сыграет Карим Беллараби. «Аспириновые» по сумме двух поединков проиграли ФК «Краснодар» и покинули Лигу Европы.

Статистика и личные встречи

«Боруссия» сыграла вничью в трех последних матчах.

«Байер» выиграл четыре последних поединка.

«Байер» не играл вничью в девяти последних матчах.

Личная встреча первого круга в Леверкузене завершилась со счетом 2:4.

Прогноз

Кризис или спад «Боруссии» совпал с выходом из строя лидера «шмелей» - Марко Ройса. Марио Гетце и Джейдон Санчо не смогли полноценно его заменить. «Байер» на приличном ходу и давно не играл вничью. Считаем, что гости наберут очки в Дортмунде.

Наш прогноз – двойной шанс вторых с коэффициентом 2.03 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru