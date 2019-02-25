«Лейпциг» - «Хоффенхайм»: Прогноз от экспертов

сегодня, 10:43

Лейпциг

В последнее время «Лейпциг» испытывал проблемы только в играх с ведущими командами Германии. Команда Ральфа Рангника с одинаковым счетом 0:1 проиграла в декабре «Баварии», а в январе – «Боруссии»Д. Неудача в игре с лидером пока последняя для «красных быков». В четырех последних турах они внесли в свою статистику три верховые победы и одну нулевую ничью с «Айнтрахтом».

Неделю назад хозяева встречались со «Штутгартом» и нанесли разгромное поражение аутсайдеру (3:1). Дублем отметился Юссуф Поульсен. Они с 41 очком занимают четвертое место. У третьей «Боруссии»М всего на два пункта больше, а у пятого «Вольфсбурга» - на три меньше. Сегодня на поле не выйдет Дайо Упамекано

Хоффенхайм

«Хоффенхайм» со второй половины октября играл сериями: сначала одержал четыре победы подряд с общим счетом 13:3. Затем шесть раз сыграл вничью, в том числе с клубами из верхней части турнирной таблицы («Вольфсбургом» и «Боруссией»М). Больше месяца назад чемпион – «Бавария» разгромила «деревенских» (3:1) и внесла некоторое разнообразие в их статистику.

Далее футболисты Юлиана Нагельсманна обыграли «Фрайбург» (4:2), разошлись миром с «Фортуной» из Дюссельдорфа (1:1), не потеряли очки с «Боруссией»Д (3:3). Неделю назад они со счетом 3:0 выиграли у «Ганновера». Гости – восьмые с 33 очками и без травмированных игроков. Через неделю им играть с «Айнтрахтом».

Статистика и личные встречи

В трех из четырех последних матчах «Лейпцига» забивалось от трех голов за игру.

В четырех из пяти поединков «Хоффе» тотал был больше или равнялся 3,0.

Личная встреча первого круга в Зинсхайме завершилась со счетом 1:2.

Прогноз

Оба клуба на хорошем ходу, с которого его могут сбить только сильнейшие представители Бундеслиги. Эта особенность делает ставку на исход менее привлекательной. «Лейпциг» и «Хоффенхайм» - приверженцы результативного футбола, что отражается в их статистике.

Наш прогноз – тотал больше 3 мячей и ставим на это в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.63

Источник: www.vseprosport.ru