«Лацио» - «Милан»: Прогноз от экспертов

26 февраля 2019, 12:02

Лацио

«Лацио» ведет борьбу за место в первой четверке, в которой пока проигрывает «Милану». Команда Симоне Индзаги находится на шестом месте в таблице с 38 очками, отставая от «россонери» на семь баллов, но имея при этом еще матч в запасе. Серьезные кадровые проблемы отражаются и на результатах команды – три последних матча «орлы» проиграли.

Противостояние с «Севильей», прогноз на которое мы предлагали в прошлую среду, для «Лацио» не было принципиальным, можно даже сказать, что к турниру они отнеслись без особого энтузиазма, что в итоге отразилось на результате – победа испанцев со счетом 3:0 по сумме двух матчей и проход в следующий раунд. Теперь «орлы» имеют возможность сконцентрироваться на внутренних турнирах и спасти сезон.

Вне игры у «Лацио» по-прежнему остаются Джордан Лукаку, Бастуш и Луис Фелипе. На последней тренировке получил травму Сенад Лулич, и пока неясно, сможет ли он помочь своей команде этим вечером.

Милан

«Милан» серьезно прибавил в качестве футбола за последние несколько месяцев, в результате чего «россонери» закрепились на четвертой строчке в таблице. Однако, пятая «Рома» не дает команде Дженнаро Гаттузо расслабиться – «волки» имеют на одно очко меньше и в случае любой ошибки обойдут «Милан» в таблице.

В прошлую пятницу «россонери» без проблем обыграли «Эмполи» на своем поле – «адзурри» удалось продержаться всего 45 минут, после чего они пропустили трижды, еще два гола не засчитал арбитр Пьеро Джакомелли. Очередным голом отметился Кшиштоф Пентек, теперь на его счету 18 голов в Серии А и восемь мячей в Кубке Италии.

В лазарете находятся уже долгое время Пепе Рейна и Джакомо Бонавентура. Уже восстановились, но вряд ли сыграют с первых минут Кристиан Сапата и Маттиа Кальдара.

Статистика и личные встречи

Только в одном из последних 11 домашних матчей «Лацио» не смог забить в ворота «Милана»

Только в одном из последних 11 домашних матчей во всех турнирах «Лацио» не забивал

Только в одном из последних четырех выездных матчей «Милан» не пропускал

Прогноз

«Лацио» с огромным трудом прошел «Интер» в четвертьфинале Кубка, обыграв соперника в серии пенальти на его поле. «Орлов» смело можно назвать кубковой командой – за последние 10 лет они дважды выигрывали трофей и два раза играли в финале. В домашнем поединке команда Индзаги явно будет активна в атаке и постарается добыть комфортную победу, иначе в гостях без преимущества делать будет нечего.

«Милан» хорош в последних поединках и подходит к кубковому матчу с «Лацио» с серией их семи матчей без поражений, однако остаться сухим на «Олимпико» ему будет крайне сложно – с атакующими командами «россонери» имеют серьезные проблемы.

Мы считаем, что сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Лацио» больше одного гола. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Также мы считаем, что хозяева будут контролировать ход игры и много атаковать, зарабатывая при этом угловые удары. Свою игру «орлы» строят преимущественно через фланги и по количеству «корнеров» являются шестой командой чемпионата. Второй прогноз – индивидуальный тотал «Лацио» больше шести угловых. В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 2.10

Источник: www.vseprosport.ru