Как «Арсенал» стал грозненским

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Фулхэм 1.93 3.5 4.05
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Борнмут - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Вест Хэм 1.16 8 15
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Тоттенхэм 2.27 3.27 3.3
23:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Ман Юнайтед - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2.8 3.7 2.35
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.55 3.6 2.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.5 4.3 6.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб КанКан 1.27 5.7 11
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 6 4.3 1.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.75 3.35 2.45
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.45 2.95 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.82 3.25 4.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХурибгаХурибга -:- Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане -:- Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Монтевидео)Ривер Плейт - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе -:- Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 4 4 1.75
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае -:- Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.2 1.53
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
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Как «Арсенал» стал грозненским

вчера, 22:38

Клятвы и заверения руководства «Арсенала» о том, что Тула примет матч с ЦСКА, оказались напрасными. «Соккер.ру» - об очередном переносе в чемпионате России.

Было бы наивно полагать, что с наступлением весны все поля в российском футболе зацветут и будут благоухать свежей зеленью. Поэтому как минимум на некоторых аренах следует в первых весенних турах ждать неприятную картину, а как максимум – не ждать матчей вовсе.

К сожалению, сегодня обманулись ожидания болельщиков тульского «Арсенала», которые еще неделю назад не сомневались в том, что матч с ЦСКА пройдет на родном стадионе туляков. А какие могут быть сомнения, когда наперебой о выполненных работах рапортуют боссы клуба? Вот, например, заявление президента «Арсенала» Гурама Аджоева от 20 февраля:

На 100% уверен, что матч пройдет в Туле. Комиссия РПЛ к нам приезжала позавчера, взяла пробы. Через 10 дней будет в идеальном состоянии. Мы уже не первый год подтверждаем, что у нас поле на хорошем уровне.

Лига прислала нам письмо с пожеланиями по подготовке газона, позже мы отправили письмо с теми мерами, которые уже применены. В письме мы отметили, что, судя по прогнозу погоды, по состоянию газона и принятым мерам, не сомневаемся в том, что матч состоится в Туле. Лига беспокоится за состояние газона, как и мы, мы этим, естественно, занимаемся, прилагаем все профессиональные усилия.

Очевидны две вещи. Во-первых, вас обманывали в школе, что 100 процентов – это максимальная вероятность события. Во-вторых, кто-то обманывал самого Аджоева, отчитываясь о работе. И это уже внутреннее дело клуба. Ведь вторя словам своего президента в тот же день и пресс-служба туляков поставила себя в неловкое положение:

Сегодня газон Центрального стадиона находится в технически пригодном состоянии для проведения матча. Включен подогрев, поле укрыто специальной пленкой, проведены все необходимые агротехнические мероприятия для улучшения его состояния. В начале марта, когда в Туле состоятся матчи чемпионата России и Кубка страны, синоптики обещают небольшой мороз, но на качестве поля это никак не скажется. Проведение матчей не вызывает опасений.

Вероятно, не все в Туле знакомы с техническим регламентом, если заявляли о готовности арены. Ведь буквально на следующий день на стадион «Арсенала» прибыла комиссия РПЛ, которая не поверила громким обещаниям руководства клуба. Вот отчет проверяющих. Между заявлениями президента «Арсенала» и проверкой прошел один день, подчеркнем:

Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу 21 февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены.

В руководстве «Арсенала» быстро осознали, в каком неловком положении оказались со своими заявлениями, ударами в грудь кулаком и этими проверками. Пришлось снова давать обещания, но теперь уже той самой комиссии, которая сегодня проверяла арену повторно, уже в расширенном составе. Чуда не случилось, «нога у пациента не выросла» за несколько дней, поэтому решение о запрете на проведение игр РПЛ в Туле осталось в силе.

Даже если отмести в сторону тот факт, что кто-то в Туле как минимум повел себя самонадеянно, а максимум – схалтурил и пошел на обман, можно понять ситуацию: граница зимы и весны редко где в России создает благоприятные условия для выращивания травки на газонах. Но есть же резервный стадион? Он имеется у всех клубов РПЛ по регламенту.

С чувством того, что все предусмотрено, чиновники из «Арсенала» и лиги смотрят на список резервных стадионов и понимают, что на заявленной «Арене Химки» сыграть тоже не получится, поскольку 3 марта там собственно «Химки» встречаются с «Факелом». Фишка с бронированием резервного стадиона быстро оказалась пшиком, как это уже не раз бывало – почему-то не клеится у клубов РПЛ с правильным выбором резервных арен.

Приходится просто искать свободную. Но и резервные поля лиги заняты матчами: в Сочи играют «Енисей» и «Ростов», в Уфе встречаются «Уфа» и «Динамо». Разумеется, о комфорте болельщиков уже никто не думал – лишь бы куда-то пристроить эту несчастную игру. Нашелся вариант с Грозным, где все же готовы принять матч с распростертыми объятиями. Вот что по этому поводу сказал главный инженер «Ахмат-Арены» Лом-Али Астемиров:

У нас уже после окончания рабочего дня прошло экстренное совещание, когда появилась информация о возможном переносе в Грозный домашней встречи тульского «Арсенала». Мы дали подтверждение самому клубу и лиге, что готовы. Для нас здесь нет какой-то неожиданности – заблаговременно подготовились к возобновлению сезона. Честно говоря, вообще могли бы провести игру в любой момент зимы. Газон находится в отличном состоянии, никаких проблем нет. Да, есть молодые побеги, и имеется небольшой риск загубить молодую траву. Но сложилось так, как сложилось, так что готовы провести матч на самом высоком уровне. Никаких неожиданностей не ожидается.

Конечно, прекрасно, что встреча состоится на хорошем поле, и это может гарантировать неплохого качества футбол. Но полагаем, что не стоит просто выдохнуть, порадовавшись решенной проблеме, и продолжать работать как ни в чем не бывало. На непрофессионализм «Арсенала» стоит обратить внимание. Ведь совершенно ясно, что клуб подставил своих болельщиков, которые вместо многообещающей встречи с одним из лидеров российского футбола получили в Туле возможность вернуть деньги за билеты.

Подставили боссы туляков и свой же бюджет, который вряд ли отличается раздутостью. Ведь регламент РПЛ подразумевает, что если клуб не может провести матчи на основном и резервном стадионе, то должен обеспечить оплату аренды третьей арены, а также все расходы соперника на дорогу и проживание. То есть «Арсенал» заплатит за аренду «Ахмат-Арены» самолично, а еще и обеспечит ЦСКА финансирование проезда и жилья. Блестящий менеджмент, снимаем шляпу. Следить за газоном и попытаться провести переговоры с РПЛ заранее, например, о переносе даты матча, конечно, сложнее, чем давать ничем не подкрепленные обещания.

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