«Челси» – «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

27 февраля 2019, 10:37

Челси

У «Челси» сейчас самая удручающая ситуация среди всех топ-клубов Премьер-лиги, хотя еще вначале чемпионата «пенсионеры» являлись одним из претендентов на чемпионство. Даже «Арсенал», периодически проигрывающий и теряющий очки, выглядит крепче, чем «синяя» лондонская команда.

Во-первых, «Челси» не просто проиграл несколько последних поединков, но и уступил в них разгромным счетом. Во-вторых, попросту кричащий эпизод произошел в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити». Маурисио Сарри хотел заменить Кепу перед серией пенальти на Вилли Кавальеро, но испанец отказался покидать поле! Это свидетельствует как о неуважении к тренеру, так и о плохой атмосфере внутри команды.

В семи предыдущих официальных матчах «Челси» добыл только три победы, обыграв заведомо более слабые клубы. «Пенсионеры» дважды победили «Мальме» (2:1, 3:0), дав сыграть нашему прогнозу, а также разгромили «Хаддерсфилд» (5:0).

Но в других встречах «синие» потерпели разгромное поражение от «Борнмута» (0:4), «Манчестер Сити» (0:6) и уступили по пенальти «горожанам» в финале Кубка Лиги. Основное время матча завершилось со счетом (0:0).

Травмированных у «Челси» нет, но еще до конца не восстановились Гари Кэхилл и Дэниел Дринкуотер.

Тоттенхэм

У «Тоттенхэма» ситуация тоже не беспроблемная, но «шпоры» успешно продолжают идти на третьей строчке в Премьер-лиге и даже сделали неплохую заявку на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В предыдущих семи матчах «Тоттенхэм» проиграл три раза, вылетев из Кубка Лиги от «Челси» (1:2), Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:2), а в чемпионате в минувшем туре уступили на выезде «Бернли» (1:2).

При этом лишь с последними «шпоры» играли практически в полноценном составе, тогда как из кубковых турниров лондонский клуб вылетал, имея огромные кадровые потери.

В АПЛ фиаско от «Бернли» для «Тоттенхэма» стало первым поражением за пять последних матчей. «Шпоры» победили дома «Уотфорд» (2:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Лестер» (3:1), а на выезде одолели «Фулхэм» (2:1). Да и вообще в гостях у «Тоттенхэма» лучшие показатели в Премьер-лиге. Подопечные Маурисио Почеттино на выезде заработали 33 очка, что больше, чем у любого другого клуба чемпионата.

Однако в поединках с топовыми командами «Тоттенхэм» не настолько успешен. В рамках АПЛ «шпоры» разгромили «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (3:0) и победили «Челси» на «Уэмбли» (3:1). «Ливерпулю» «шпоры» проиграли (1:2), «Манчестер Сити» (0:1), «Арсеналу» (2:4), а МЮ в домашнем матче уступили (0:1).

Травмирован у «Тоттенхэма» сейчас только Делле Алли. Но кроме него под вопросом на поединок Эрик Дайер.

Статистика

«Челси» проиграл три из четырех последних поединков в Премьер-лиге.

На «Стэмфорд Бридж» «Челси» за 13 матчей этого первенства потерпели только одно поражение.

В Премьер-лиге в 11 предыдущих гостевых поединках «шпоры» выиграли девять раз, проиграв только дважды.

В этом сезоне «Тоттенхэм» и «Челси» встретились уже трижды. В АПЛ «шпоры» выиграли 3:1, а в полуфинале Кубка Лиги в первом поединке победили 1:0. Но в ответной встрече «пенсионеры» взяли реванш – 2:1.

«шпоры» выиграли 3:1, а в полуфинале Кубка Лиги в первом поединке победили 1:0. Но в ответной встрече «пенсионеры» взяли реванш – 2:1. В пяти из шести предыдущих очных матчей этих клубов сыграли ставки «тотал больше 2,5» и «обе забьют».

Прогноз

Без сомнений, на фоне «Челси» фаворитом этого матча кажется «Тоттенхэм». Однако есть как минимум два фактора, свидетельствующие не в пользу команды Маурисио Почеттино. Это домашняя форма «Челси», согласно которой они проиграли только один поединок на «Стэмфорд Бридж» в этом чемпионате, а также неумение «шпор» играть с прямыми конкурентами.

У «Челси» результаты в матчах с топ-клубами в этом сезоне лучше. Если еще учесть, что «синие», как правило, побеждают «Тоттенхэм» на своем поле (шесть побед, одна ничья и поражение в восьми минувших встречах), то напрашивается ставка на хозяев, которым крайне важно добиться хоть какого-то успеха в столь сложный период.

Однако микроклимат в команде не самый лучший, плюс проигрыш в финале Кубка Лиги явно не добавит уверенности.

Наш прогноз – победа Тоттенхэма или ничья за 1.70 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru