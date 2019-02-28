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«Атлетико Насьональ» - «Либертад»: Прогноз от экспертов

28 февраля 2019, 11:39

Атлетико Насиональ

«Атлетико Насьональ» свои выступления в нынешнем Кубке Либертадорес начал с противостояния с венесуэльским «Депортиво Ла-Гуайра». После выездной победы со счетом 1:0 «зеленейшие» дома не без труда отстояли нулевую ничью, позволившую им выйти в финал квалификации.

В выездном матче с «Либертадом» оборонительный план Пауло Аутуори дал трещину на 53-й минуте, когда парагвайцам удалось отличиться. Несмотря на то, что играть оставалось более получаса, ответить сопернику «Ателтико Насьональ» не смог ничем, вернувшись в Медельин с минимальным поражением.

Неприятности для «зеленейших» не закончились после неудачи в Асунсьоне – уже через два дня «Атлетико Насьональ» проиграл в гостях 0:1 «Унион Магдалене» в рамках колумбийской Апертуры. Таким образом серия без побед составляет уже три матча, но очевидно, что основную ставку бразильский наставник делает на Кубок Либертадорес, поэтому особого беспокойства за неудачи в национальном чемпионате у болельщиков быть пока не должно.

Отличной новостью для Пауло Аутуори является возвращение в строй аргентинского форварда Эрнана Баркоса, который пропустил из-за травмы первый матч с «Либертадом». Однако, проблемы с составом все же у хозяев есть, не сыграют два игрока из основной обоймы: Жильберто Гарсия и Андрес Сармьенто.

Также Аутуори не сможет рассчитывать на пятерых игроков, игравших за сборную Колумбии U20, успешно выступившей на Копа Америка U20.

 

Либертад

«Либертад» уже справился в нынешней квалификации с одним серьезным соперником – боливийский «Стронгест», несмотря на все прогнозы, был разгромлен в Асунсьоне со счетом 5:1, за счет этой победы команде Леонеля Альвареса удалось продвинуться дальше. В домашнем матче «репольеро» обыграли «Атлетико Насьональ» со счетом 1:0, значительно увеличив свои шансы на проход в группу.

По причине участия в квалификации Кубка Либертадорес, не складываются дела у «Либертада» в парагвайской Апертуре – после шести матчей он лишь девятый в таблице с семью очками в активе. В последнем туре подопечные Альвареса уступили «Олимпии» со счетом 2:3, однако из основы на поле появились лишь Мартин Силва и Адриан Мартинес, поэтому неудачу вполне можно считать закономерной.

Особую интригу противостоянию придает возвращение Леонеля Альвареса в Медельин, где он отыграл всего один сезон за «Атлетико Насьональ», но именно этот год стал для команды историческим. В 1988 году 24-летний опорник из «Индепендьенте Медельин» перебрался в стан другого медельинского гранда, и уже в следующем году поднял над головой трофей Кубка Либертадорес.

В финале в драматичном противостоянии с парагвайской «Олимпией» «зеленейшие» потерпели поражение 0:2 в гостях, но дома отыграли гандикап и довели дело до послематчевых пенальти.

Несмотря на то, что Альварес не забил ни одного гола за «Атлетико Насьональ», именно ему было суждено пробить решающий пенальти в серии, и он не сплоховал, обеспечив своей команде чемпионство.

Пропускали прошлый матч новички команды, а также по совместительству, главные ее звезды – Макнелли Торрес и Александр Мехия, однако к матчу с «Атлетико Насьональ» они уже набрали форму и готовы сыграть с первых минут.

 

Статистика

«Атлетико Насьональ» не побеждает в последних пяти матчах – два поражения и три ничьи

В последних четырех матчах «Атлетико Насьональ» смог забить всего один гол

«Либертад» в последних шести матчах потерпел всего одно поражение

Только в одном из последних девяти выездных матчей «Либертад» не смог забить

 

Прогноз

«Атлетико Насьональ» безусловно является фаворитом в домашнем матче, но не в противостоянии в целом. Сейчас «зеленейшие» находятся далеко не в самой лучшей форме – пять матчей без побед и поражение в Асунсьоне ярко об этом свидетельствуют. Очевидно разладилась игра у колумбийского гранда в атаке, что является плохой новостью перед поединком, в котором нужно обязательно побеждать.

«Либертад» достаточно уверенно продвигается в группу, которая уже практически сформирована – «Гремио», «Росарио» и «Универсидад Католика» находятся в ожидании своего последнего соперника. В отличие от «зеленейших», у «репольеро» нет проблем с созиданием – «Либертад» качественно атакует и много забивает, но и в обороне у команды полный порядок, что делает его фаворитом противостояния.

Так или иначе, «Атлетико Насьональ» будет вынужден сегодня рисковать, что даст «Либертаду» отличную возможность для контратак, которые команда Альвареса использует с завидной эффективностью. Один пропущенный гол для хозяев вполне может стать фатальным, учитывая их крайне низкую результативность и проблемы с составом.

Мы считаем, что в групповой этап хозяева выйти не смогут. Прогноз – проход «Либертада». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.62

Также мы предлагаем поставить на гол «Либертада», его букмекер оценивает коэффициентом 1.85

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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