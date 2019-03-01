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«Каляьри» - «Интер»: Прогноз от экспертов

01 марта 2019, 11:45

Кальяри

«Кальяри» вряд ли может быть довольным своим нынешним положением – команде пресса давала довольно оптимистичные прогнозы на сезон, но пока «россоблу» оправдать их не в состоянии – 14-я строчка в таблице с 24 очками в активе. От зоны вылета команда Роландо Марана отрывается всего на шесть баллов, что вряд ли можно считать весомым преимуществом.

Виной неудачам «россоблу» служит жесточайший кадровый дефицит, в условиях которого сейчас работает Маран. Из пришедших в клуб зимой игроков, на которых наверняка наставником делалась ставка, не может сыграть практически никто.

Лишь арендованный у «Ромы» Лука Пеллегрини пытается вписаться в состав, но делает это крайне неуверенно – по его вине в прошлом туре «Кальяри» уступил в гостях «Сампдории» со счетом 0:1, пропустив с пенальти.

Добавил проблем своей команде и Алессандро Дейола – желтая карточка в игре с «дорией» лишила его возможности выйти на поле сегодня. Кроме него точно не сыграют Рагнар Клаван и Лукас Кастро. Под вопросом участие в игре Вальтера Бирсы, Сириля Теро и Альберто Черри.

 

Интер М

«Интер» очень мощно выступил в первом круге, и пока этого задела хватает для того, чтобы не выпадать из первой четверки. К старту 26-го тура «нерадзурри» подходят на уже родной для себя третьей строчке, имея преимущество над четвертым «Миланом» в два балла. После серии неудач Лучано Спалетти удалось стабилизировать ситуацию, но окончательного выхода из кризиса «Интеру» еще далеко.

В последнем матче «нерадзурри» имели все шансы взять три очка во Флоренции, но не удержали преимущество в два гола и сыграли в итоге вничью 3:3 с «Фиорентиной». По-прежнему отсутствует в составе Мауро Икарди, который никак не может ладить разногласия с руководством клуба по новому контракту.

Скандал с уже бывшим капитаном «Интера» вышел уже далеко за пределы Италии – еженедельник «France Football», вручающий ежегодно «Золотой Мяч», вышел на этой неделе с красноречивым заголовком, который в переводе на итальянский выглядит так – «ICARDI MARIONETTA».

По официальной версии у аргентинца травма, но проблема наверняка не в больном колене, в любом случае его появления в заявке ждать не стоит. Пока «девятку» «Интера» заменяет Лаутаро Мартинес, игрой которого восхищается в последнее время Спалетти, но очевидно, что полноценной заменой «маурито» он стать пока не в состоянии.

Единственным по-настоящему травмированным игроком у «Интера» остается Шиме Врсалько, Бальде Кейта уже восстановился, но в старте вряд ли появится.

 

Статистика

  • Только в одном из пяти последних матчей «Кальяри» удалось забить
  • Только в одном из трех последних выездных матчей «Интер» пропускал
  • Только в одном из последних шести выездных матчей чемпионата «Интер» забивал более одного гола
  • В двух последних матчах «Кальяри» не забивал в ворота «Интера»

 

Прогноз

«Кальяри» находится в опасном положении – у команды переполнен лазарет, а отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. По этой причине «россоблу» не показывает качественного футбола в последнее время – единственным «светлым пятном» за последние два месяца остается победа над «Пармой».

«Интер» не так давно также выдал ряд не очень убедительных поединков, но пришел вовремя в себя и сейчас играет гораздо качественнее – вышел из тени Иван Перишич, неизменно забивающий в каждом из последних двух матчей, да и в целом лидеры команды стали похожи на самих себя.

В условиях кадрового дефицита вряд ли стоит ждать искрометного футбола от хозяев, они и в оптимальном сочетании играли, мягко говоря, без особой зрелищности, в нынешней ситуации ждать кардинальных перемен бессмысленно.

«Интер» также в гостях не слишком результативен, прошлый матч с «Фиорентиной», это скорее исключение из правил, там «нерадзурри» вынуждены были отыгрываться уже с 17-й секунды, такие проблемы «Кальяри» сопернику создать сейчас не в состоянии. Гости наверняка возьмут игру под контроль и ограничатся одним-двумя забитыми голами.

По нашему мнению, гости возьмут очки в нерезультативном матче. Мы предлагаем комбинированный прогноз – победа «Интера» или ничья с тоталом меньше (3.5) голов. В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Italian13
Italian13
   668 / 886
01 марта в 16:19
Кальяри опечатка.
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