«Реал» Мадрид – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

02 марта 2019, 11:27

Реал Мадрид

В среду на «Сантьягу Бернабеу» состоялся ответный матч полуфинала Кубка. Закончился он для «сливочных» позорным поражением со счетом 0:3, оставив, таким образом, «Реал» в очередной раз без кубкового трофея.

В чемпионате Испании «Реала» тоже выступает нестабильно. В минувшем туре подопечные Сантьяго Солари с трудом обыграли «Леванте» со счетом 2:1, забив оба гола с пенальти. А за тур до этого уступили дома с таким же результатом «Жироне». Поражение от «жиронцев» прервало серию «Реала» из пяти побед кряду. На ее протяжении «королевский клуб» меньше трех голов за матч не забивал.

Именно благодаря успешным результатам на последнем отрезке сезона «Реалу» удалось подняться на третье место в турнирной таблице. Хотя «Барселоне» мадридский клуб уступает сейчас девять очков.

Из-за дисквалификации пропустит матч Начо. Под вопросом на игру Маркос Льоренте.

Барселона

Команда Эрнесто Вальверде в то же время продолжает уверенно выступать во всех турнирах, в которых участвует.

В последнем туре чемпионата «Барселона» одержала очень важную победу на выезде над «Севильей» со счетом 4:2. Мы делали прогноз на победу «сине-гранатовых» в этой встрече. Вновь мастерством блеснул Леонель Месии, отметившийся хет-триком. В кубковом матче забить ему не удалось, но дублем отметился Луис Суарес. Так что с атакой у каталонцев все в порядке.

Непосредственно в чемпионате «Барса» не проигрывает уже 13 матчей кряду, а в шести последних гостевых одержала пять побед.

В лазарете клуба находится только Рафинья Алькантара. Под вопросом на матч Томас Вермален.

Статистика

В матче первого круга «Барселона» обыграла «Реал» дома со счетом 5:0.

На выезде в Примере «Барселона» не проигрывает уже девять матчей подряд.

В пяти из шести последних гостевых встречах чемпионата каталонский клуб забивал по два и больше голов за игру.

В минувшем чемпионате в первом круге выиграла «Барселона» со счетом 3:0, а во втором была ничья 2:2.

В пяти последних матчах «Реала» в чемпионате сыграла ставка «тотал больше 2.5».

В трех последних выездных матчах «Барселона» не пропускала.

«Барселона» не проигрывала «Реалу» в пяти последних очных поединках – три победы и две ничьи.

Прогноз

Потерпев унизительное поражение в среду, «Реал» постарается взять реванш. По крайней мере, забить «сливочные» должны. «Барселона» тоже вряд ли уйдет с поля без забитых голов, и Месси, и Суарес в неплохой форме. В тоже время в атаке в нынешнем сезоне «Реал» заметно поубавил, поэтому в целом не ждем высокого тотала матча.

Наш прогноз – обе забьют и тотал меньше 4.5 за 2.12 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru