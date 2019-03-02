«Лацио» - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

02 марта 2019, 11:32

Лацио

«Лацио» крайне неудачно выступает во втором круге, за счет чего команда Симоне Индзаги потеряла место в зоне Лиги Чемпионов. В данный момент «орлы» находятся на шестой строчке в таблице с 38 очками в активе, проигрывая четвертому «Милану» семь баллов, но при этом у римлян есть еще игра в запасе.

На этой неделе «Лацио» играл с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии и, несмотря на все оптимистичные прогнозы, не смог добыть победу. Поединок завершился нулевой ничьей, которая делает фаворитом противостояния «Милан». С учетом ничьей в Кубке «Лацио» не побеждает уже четыре матча подряд, что вполне уже можно назвать кризисом.

Под вопросом участие в матче Джордана Лукаку и Уолласа.

Рома

«Рома» также, как и ее сегодняшний соперник, не впечатляет своей игрой в этом сезоне. Команда Эусебио Ди Франческо находится вне зоны Лиги Чемпионов, временами проваливается в кризисы, которые не раз уже могли оставить команду без главного тренера. Пока «волки» идут на пятом месте и отстают от четвертой строчки на одно очко, так что вся борьба для них еще впереди.

В последнем туре «Рома» ценой огромных усилий обыграла аутсайдера «Фрозиноне» - гол Эдина Джеко на 95-й минуте принес римлянам победу со счетом 3:2 в гостях. Этот успех, если его можно таковым назвать, продлил победную серию команды Ди Франческо до четырех матчей, но по силам ли «волкам» сохранить такую стабильность до конца сезона - пока остается большим вопросом.

Есть проблемы со здоровьем у Патрика Шика и Дженгиза Ундера. Восстановился Константинос Манолас и наверняка сыграет с первых минут.

Статистика

В первом круге «Рома» обыграла «Лацио» со счетом 3:1

Только в одном из последних пяти матчей команды не смогли обменяться голами

В каждом из последних четырех матчей «Рома» забивает минимум два гола

Только в одном из последних четырех матчей «Лацио» не пропускал

Прогноз

«Рома» не так давно пережила небольшой кризис, в который вошел разгром 1:7 от «Фиорентины», но в последних поединках явно прибавила и уже можно говорить о том, что полноценной катастрофы на этом этапе турнира «волкам» избежать удалось. Однако, проблемы в обороне преодолеть Ди Франческо не удается – даже явный аутсайдер «Фрозиноне» в прошлом туре не имел проблем с забитыми голами.

«Лацио» не стал делать ставку на Лигу Европы и благополучно распрощался с турниром, команда Индзаги не слишком удачно сыграла в полуфинале Кубка страны, также имеет проблемы в чемпионате. Ситуация обязывает «орлов» прибавлять в игре и принципиальное дерби с «Ромой» вполне может стать для них трамплином из кризиса, есть все шансы рассчитывать на их активную игру в атаке.

Мы считаем, что дерби будет результативным. Прогноз – обе забьют и тотал больше (2.5) голов. В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.75

Также есть смысл рассчитывать и на пенальти – в последних четырех римских дерби 11-метровый удар назначался трижды. Пенальти в матче 1хСтавка оценивает коэффициентом 3.00

Источник: www.vseprosport.ru