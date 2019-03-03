«Эвертон» – «Ливерпуль»: Видеопрогноз от экспертов

03 марта 2019, 11:20

Эвертон

К одному из самых принципиальнейших противостояний «Эвертон» подходит в неплохом настроении. В минувшем туре чемпионата «ириски» уверенно разобрались в гостях с «Кардифф Сити», отправив в ворота валлийской команды три безответных гола.

Этой победой подопечные Марку Силвы прервали серию из трех поражений кряду. За этот период в числе обидчиков выступили «Уотфорд» (0:1) на выезде, а также «Вулверхэмптон» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:2), которым «Эвертон» уступил дома.

В целом же, по сравнению с началом сезона, команда Силвы не очень удачно отыграла последние домашние матчи. В семи последних из них «ирискам» удалось нанести поражение только «Борнмуту» (2:0), уступив в четырех из них.

В турнирном плане «Эвертон» уже серьезных задач не решает. Команда идет на девятом месте, обеспечив себе 11 очков отрыва от зоны вылета.

Кадровых потерь в составе «ирисок» нет. Под вопросом на матч только Лейтона Бэйнса.

Ливерпуль

У «Ливерпуля» в тоже время права на ошибку сейчас практически нет. Преимущество над «Манчестер Сити» в турнирном плате сократилось всего до одного пункта и каждая осечка в итоге может оказаться на финише решающей.

В матче последнего тура подопечным Юргена Клоппа удалось сполна реализовать свой атакующий потенциал, обыграв в домашнем поединке «Уотфорд» со счетом 5:0. Эта победа стала для «красных» лишь второй за пять последних туров. Мы в своем прогнозе ставили на победу «Ливерпуля», но с менее убедительным счетом.

За этот период удалось также обыграть дома «Борнмут» (3:0), а вот в матчах с «Вест Хэмом» (1:1), «Лестером» (1:1) и МЮ подопечные Клоппа очков не досчитались. В гостях же «Ливерпуль» за четыре последних матча обыграл только «Брайтон» (1:0).

В лазарете клуба находятся Джозеф Гомес, Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен. Возможно не сыграет Роберто Фирмино.

Статистика

«Эвертон» проиграл дома четыре из пяти последних поединков.

«Эвертон» забивал дома в 12 из 14 матчей нынешнего чемпионата.

«Ливерпуль» выиграл на выезде в рамках чемпионата только один из четырех последних матчей.

В четырех из пяти последних гостевых матчей «Ливерпуля» в АПЛ сыграла ставка «тотал меньше 2.5».

сыграла ставка «тотал меньше 2.5». В прошлом сезоне оба матча между соперниками завершилось вничью – 0:0 и 1:1.

В первом круге нынешнего чемпионата «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» на родной арене со счетом 1:0.

Пять из шести последних очных матчей на поле «Эвертона» завершилось вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом матча «Ливерпуль». Хотя это дерби и победа «Эвертона» совсем не станет неожиданной, как и ничья. «Ириски» регулярно отбирают очки у «Ливерпуля» дома и вполне способны сделать это в воскресенье.

Мы предлагаем рассмотреть ставку «обе команды забьют». «Эвертон» в нынешнем сезоне редко не отличался дома. «Ливерпуль» хоть и не феерил на выезде в гостях в последнее время, вполне тоже сможет реализовать свой атакующий потенциал.

Наш прогноз – обе забьют за 1.95 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru