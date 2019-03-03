«Наполи» - «Ювентус»: Видеопрогноз от экспертов

03 марта 2019, 11:24

Наполи

«Наполи» не выдержал борьбы на два фронта – пока команда сражалась в «группе смерти» Лиги Чемпионов, «Ювентус» постепенно ушел в отрыв, который отыграть команде Карло Анчелотти будет уже практически нереально. К 26-му туру команды в таблице разделяет 13 очков, и если сегодня хозяевам не удастся победить, то придется делать ставку на Лигу Европы.

В последнем туре «партенопейцы» разгромили в гостях «Парму» со счетом 4:0, эта победа продлила их серию без поражений до семи матчей в чемпионате. Уход Марека Гамшика пока не сильно сказывается на игре команды - Петр Зелиньски показывает сейчас отличный футбол и в будущем вполне может стать полноценной заменой словаку.

Вне игры у неаполитанцев будет Рауль Альбиоль.

Ювентус

«Ювентус» оправдывает все оптимистичные прогнозы своих болельщиков – команда уверенно чувствует себя на вершине таблицы, не зная себе равных в Серии А. Пока гандикап в 13 очков позволяет «старой синьоре» чувствовать себя в безопасности и допускать время от времени ошибки, как в недавней игре с «Пармой», но поражение в сегодняшнем матче может многое изменить.

Крайне неудачно выступила команда Массимилиано Аллегри в Лиге Чемпионов – поражение 0:2 в Мадриде против «Атлетико» поставило команду в крайне опасное положение, из которого выйти будет непросто. После этой неудачи «старая синьора» скромно обыграла в гостях «Болонью» со счетом 1:0, не показав выдающегося футбола.

Сами Хедира и Хуан Куадрадо помочь своей команде сегодня не смогут.

Статистика

«Наполи» на своем поле в этом сезоне еще не проигрывал во всех турнирах – 14 побед и четыре ничьи

Только в одном из последних 15 домашних матчей «Наполи» не смог забить в ворота «Ювентуса»

Только в двух домашних матчах из 13 в Серии А «Наполи» не забивал

В трех из пяти последних выездных матчей «Ювентус» пропускал

Прогноз

«Наполи» имеет не так много шансов включиться в чемпионскую гонку – даже победа в сегодняшнем матче вряд ли глобально изменит расстановку сил в чемпионате. Тем не менее, на своем поле «партенопейцы» явно постараются дать сопернику настоящий бой – «Ювентус» уже не представляет из себя непобедимую команду, какой он казался на старте сезона.

В данный момент «старая синьора» мало озабочена происходящим в чемпионате, она сейчас сосредоточена на Лиге Чемпионов, где ей предстоит отыграть у соперника два гола. В гостевых матчах «Ювентус» испытывает проблемы, и неаполитанцы имеют все шансы ими сегодня воспользоваться.

Мы считаем, что гости сухими не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Наполи» больше одного гола. В БК Фонбет такой исход предлагается с коэффициентом 1.70

Источник: www.vseprosport.ru