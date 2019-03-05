«Боруссия» Дортмунд - «Тоттенхэм»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:31

Боруссия Д

«Боруссия» в первом матче не считалась фаворитом, но «Тоттенхэм» смог оправдать даже самые смелые прогнозы болельщиков, устроив «шмелям» настоящий разгром. В первой половине встречи игра была довольно равной, команда Люсьена Фавра даже имела преимущество, но во втором тайме «поплыла» и пропустила трижды, не сумев ответить сопернику даже одним голом.

В Бундеслиге у «Боруссии» также все идет не очень гладко – от былого преимущества над «Баварией» не осталось и следа, теперь и чемпионство оказалось под большим вопросом. В последнем туре «шмели» проиграли «Аугсбургу» в гостях со счетом 1:2, потерпев первое поражение в восьми матчах чемпионата.

Есть проблемы со здоровьем у Марселя Шмельцера, Кристиана Пулишича и Лукаша Пишчека.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» чудом выбрался из группы, оформив путевку в плей-офф в самом последнем туре. Тем не менее, «шпоры» получили в соперники примерно равную по силе команду, с которой смогли успешно разделаться на своем поле. Преимущество в три гола позволяет команде Маурисио Почеттино чувствовать себя очень комфортно на явно недружественном «Сигнал Идуна Парк».

За несколько дней до противостояния со «шмелями» «шпоры» сыграли с «Арсеналом» в дерби. Матч завершился ничьей 1:1, где «Тоттенхэму» несказанно повезло взять даже один балл – гол из офсайда и незабитый «канонирами» пенальти в конце встречи, дают основания так утверждать.

Вряд ли сыграют: Деле Алли, Эрик Дайер и Гарри Уинкс.

Статистика

За последние несколько лет команды играли между собой пять раз и в каждом из этих матчей забивалось минимум три гола

Только в одном из последних девяти домашних матчей «Боруссия» забивала менее двух голов

В каждом из последних четырех выездных матчей «Тоттенхэм» пропускал минимум дважды

Только в одном из последних семи матчей «Тоттенхэм» не смог забить

Прогноз

«Боруссия» поставила себя в очень сложное положение, пропустив трижды в Лондоне и не забив при этом ни разу. Тем не менее, шансы, пусть и минимальные, у «шмелей» еще остались, поэтому окончательно их списывать со счетом нет никакого смысла. Хозяева явно сделают ставку на атаку, иного выбора у них нет, что даст возможность «Тоттенхэму» проводить контратаки.

Последние матчи команд показали, что в обороне они далеко не безгрешны, но имеют мощную линию атаки, поэтому есть все шансы увидеть сегодня результативный футбол.

Мы считаем, что матч будет результативным. Прогноз – обе забьют и тотал больше (2.5) голов. Такой исход в 1хСтавке предлагается с коэффициентом 1.81

Источник: www.vseprosport.ru