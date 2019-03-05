«Реал» Мадрид - «Аякс»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:35

Реал Мадрид

«Реал» без проблем выиграл свою группу, одержал победу на клубном Чемпионате Мира, получил в соперники не самую сильную команду Европы. Тем не менее, в Амстердаме команде Сантьяго Солари было отнюдь не просто – «Аякс» опасно атаковал, но в итоге уступил 1:2, еще больше укрепив «сливочных» в статусе фаворита пары.

Последняя неделя для «галактикос» была особенно жаркой – дважды они играли с «Барселоной» и оба раза проиграли. Если поражение в Кубке Испании вряд ли можно назвать катастрофой, то домашняя неудача со счетом 0:1 на своем поле практически исключила «Реал» из чемпионской гонки, теперь только самые преданные фанаты могут дать положительный прогноз на победу своей команды по итогам сезона.

Дисквалифицирован на сегодняшний матч Серхио Рамос, проблемы со здоровьем есть у Маркоса Льоренте.

Аякс

«Аякс» очень достойно выступил в своей группе, не проиграв ни разу за шесть матчей. Однако, «Баварию» все же обогнать не удалось и поэтому команде Эрика Тен Хага достался очень сильный соперник в лице «Реала». Дома амстердамцы изо всех сил старались добыть положительный результат, но арбитр и удача в тот вечер явно были не на их стороне.

После поражения от «сливочных» «Аякс» дважды крупно победил в чемпионате и добыл путевку в финал Кубка, обыграв 3:0 в полуфинале «Фейноорд». Пока «Аякс» отстает в таблице от лидера ПСВ на пять очков, но имеет еще один матч в запасе для того, чтобы свести разницу к минимуму.

Не сыграет по причине травмы Карел Эйтинг.

Статистика

В последних семи матчах «Реал» семь раз обыгрывал «Аякс»

«Реал» проиграл три последних домашних матча

В последних четырех выездных матчах «Аякс» потерпел два поражения

Только в одном из последних семи выездных матчей «Аякс» не пропускал

Прогноз

«Реал» пережил несколько непростых недель – после серии побед «сливочных» наконец-то подобрались к «Барселоне» практически вплотную, но перечеркнули все старания последними играми. Сначала случилось поражение от «Жироны», затем дважды «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу».

Очевидно, что «галактикос» нуждаются в качественной победе, которая снимет все разговоры о новым кризисе и позволит команде получить необходимые эмоции. Солари явно сделает ставку на матч с «Аяксом» - его команда уже обыграла голландцев в гостях, почему бы не сделать это и на своем поле, тем более – в тот момент, когда команда так сильно в этой победе нуждается.

По нашему мнению, шансов у гостей нет. Прогноз – победа «Реала». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.67

Источник: www.vseprosport.ru