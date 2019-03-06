«Порту» - «Рома»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:32

Порту

«Порту» без малейших проблем прошел групповой этап – команда Сержиу Консейсау ни разу за шесть матчей не проиграла, финишировав первой с 16 очками в активе из 18 возможных. «Драконы» получили в соперники не самую стабильную «Рому», но в итоге не смогли привезти из Рима даже ничьей, уступив в первом матче 1:2 на «Олимпико».

Неудачей в Лиге Чемпионов все проблемы «Порту» не ограничились – за несколько дней до ответной встречи подопечные Консейсау проиграли важнейший матч в чемпионате. В домашней игре с «Бенфикой» «драконы» сумели открыть счет, но в итоге пропустили дважды и встречу проиграли, позволив тем самым сопернику обойти себя в таблице.

По-прежнему вне игры остается Венсан Абубакар, есть проблемы со здоровьем и у Жорже.

Рома

«Рома» в этом сезоне не отличается стабильностью – серию из побед сменяет череда поражений, пока команда Эусебио Ди Франческо в Серии А находится вне зоны Лиги Чемпионов. На прошлых выходных «волки» проиграли в римском дерби «Лацио» со счетом 0:3, спровоцировав в очередной раз разговоры об увольнении главного тренера.

Единственным турниром, в котором «Рома» еще имеет шансы победить, остается Лига Чемпионов. Домашнюю победу со счетом 2:1 вряд ли можно назвать тем результатом, который бы хоть что-то гарантировал команде. Гол «Порту» дает все основания его болельщикам делать положительные прогнозы на удачный исход противостояния, что «Роме» предстоит опровергнуть уже сегодня.

Единственным травмированным игроком у «Ромы» является Дженгиз Ундер.

Статистика

Первый матч закончился победой «Ромы» со счетом 2:1

Все три домашних матча в нынешней Лиге Чемпионов «Порту» выиграл с общим счетом 8:2

В последних 16 домашних матчах «Порту» одержал 15 побед

В последних пяти выездных матчах «Рома» пропустила 15 голов

Прогноз

«Порту» сумел забить очень важный гол в Риме, но его все равно пока не достаточно для прохода. Дома «драконам» нужно обыгрывать соперника, что им явно сделать по зубам – римляне очень слабы в обороне, что подтверждают цифры – 15 пропущенных голов в пяти выездных матчах наверняка придают португальцам уверенности.

Хозяева явно сделают ставку на атакующий футбол, нестись без оглядки на чужие ворота они конечно не будут, но и дышать обороне «Ромы» спокойно вряд ли дадут. Учитывая игру обороны «волков» в последних встречах, можно смело предположить, что со своей задачей «драконы» справятся и оформят себе путевку в четвертьфинал.

Мы считаем, что гости пройти соперника не смогут. Прогноз – проход «Порту». В Лиге Ставок такой исход предлагается с коэффициентом 2.41

Источник: www.vseprosport.ru