ПСЖ – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:37

ПСЖ

ПСЖ выбрался из «группы смерти», опередив «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвену Звезду». В соперники парижане получили «Манчестер Юнайтед», но играть им с «красными дьяволами» пришлось как раз в тот момент, когда они были на серьезном подъеме. Тем не менее, команда Томаса Тухеля одержала победу со счетом 2:0 в гостях, которую теперь предстоит отстоять в Париже.

В чемпионате ПСЖ не имеет никаких проблем – первое место и 17 очков отрыва от второго «Лилля». В последнем туре подопечные Тухеля обыграли в гостях «Кан» со счетом 2:1, явно экономив силы на матч Лиги Чемпионов. Очевидно, что прогнозы парижский клуб полностью оправдал во внутреннем чемпионате, теперь ему нужно доказать свою состоятельность в Лиге Чемпионов.

Вне игры у ПСЖ Эдинсон Кавани и Неймар.

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» сумел серьезно прибавить в качестве футбола за последнее время, что позволило ему ворваться в первую четверку Премьер-Лиги. Сейчас команда Уле Гуннара Сульшера находится на четвертой строчке в таблице с 58 очками, опережая ближайшего соперника в лице «Челси» на один балл.

После неудачи в поединке с ПСЖ «красные дьяволы» не упали духом – они в гостях обыграли «Челси» в Кубке Англии, добыли две победы над «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», потеряв очки лишь с «Ливерпулем». Настроение сейчас у команды не самое плохое и Сульшер явно сделает ставку на победу в сегодняшнем матче, потенциал для этого у его команды есть.

Не помогут гостям Андер Эррера, Неманья Матич, Хуан Мата, Джесси Лингард и Антонио Валенсия.

Статистика

ПСЖ трижды играл дома в нынешней Лиге Чемпионов и в каждом из этих матчей пропускал

трижды играл дома в нынешней Лиге Чемпионов и в каждом из этих матчей пропускал «Манчестер Юнайтед» выиграл последние восемь выездных матчей

В каждом из предыдущих трех выездных матчей Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед» забивал

«Манчестер Юнайтед» во всех турнирах в этом сезоне сыграл 20 матчей в гостях и в каждом из них отмечался хотя бы одним голом

Прогноз

В домашнем матче «Манчестер Юнайтед» ничего не смог поделать с соперником, «красные дьяволы» проявили излишнюю осторожность, которая в итоге вышла «боком». Теперь у команды Сульшера возможности осторожничать уже нет – два пропущенных гола на своем поле обязывают гостей проявлять себя в атаке.

Несмотря на крайне неудачный итог первой встречи, вряд ли «Манчестер Юнайтед» отказался от Лиги Чемпионов – команда сейчас на ходу и вполне способна ликвидировать существующий гандикап, ее результаты в Премьер-Лиге говорят сами за себя. Оборону ПСЖ вряд ли можно назвать непроходимой, поэтому есть смысл ждать от гостей результативной игры.

Мы считаем, что сухими хозяева не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше одного гола. В 1хСтавке такое пари можно разместить с коэффициентом 2.38

Источник: www.vseprosport.ru