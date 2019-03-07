«Зенит» - «Вильярреал»: Видеопрогноз от экспертов

вчера, 11:57

Зенит

«Зенит» очень уверенно разобрался на групповом этапе со «Славией», «Бордо» и «Копенгагаеном», финишировав первым. В соперники команда Сергея Семака получила «Фенербахче», которому уступила 0:1 в гостях в первой встрече. Тем не менее, дома питерский клуб добыл нужную победу со счетом 3:1 и уверенно шагнул в 1/8 финала.

Первый матч в новом году в рамках российской Премьер-Лиги также выдался для «Зенита» удачным – несмотря на все оптимистичные прогнозы, «Урал» ничего не смог противопоставить сопернику, уступив 0:1 на своем поле. Таким образом «Зенит» закрепился на первой строчке и увеличил расстояние от «Краснодара» до трех очков.

Вне игры у хозяев по-прежнему Далер Кузяев и Александр Ерохин.

Вильярреал

«Вильярреал» в нынешнем сезоне – это одно больше разочарование для своих болельщиков. «Желтая субмарина» безнадежно тонет в испанской Примере – после 26 туров клуб находится на 18-м месте в таблице. Пока время для исправления ситуации у Хавьера Кальехи еще есть, но игру команда показывает очень невыразительную, можно даже сказать – безнадежную.

Однако, в Лиге Европы «Вильярреалу» удалось дойти до 1/8 финала – группа у него была откровенно слабая, никакого труда с выходом в плей-офф он не испытал. В противостоянии со «Спортингом» «желтая субмарина» добыла важную выездную победу в первой встрече, которую не без труда защитила уже на своем поле, оформив путевку в следующий раунд.

Травмирован у испанского клуба Мануэль Тригерос, есть вопросы по готовности Бруно и Хави Фуэго.

Статистика

«Зенит» дома уже играл с «Вильярреалом» 11 лет назад, тот поединок закончился победой хозяев со счетом 1:0

Дома «Зенит» в нынешней Лиге Европы не пропускал более одного гола, три из шести домашних матчей отыграв на ноль в обороне

Только в одном из четырех последних выездных матчей «Вильярреал» забивал

В двух из четырех выездных матчей в нынешней Лиге Европы «Вильрреал» не забивал

Прогноз

«Зенит» показал в первых матчах этого года, что команда вполне готова вести борьбу на два фронта, по крайней мере, на этом этапе сезона. Команда Семака придерживалась определенного плана в играх с «Фенербахче» и сумела его выполнить, пусть и с трудностями. «Вильярреал» в данный момент не является непроходимым соперником для питерцев, поэтому дома они наверняка постараются победить.

Однако, вряд ли стоит ждать открытого футбола в этом матче – обе команды уделяют первостепенное внимание игре в обороне и основную ставку сделают на нее, да и цена ошибки в матчах такого уровня невероятно высока.

Источник: www.vseprosport.ru